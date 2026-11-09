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Od 2027 r. znika ulga podatkowa wprowadzoną w Polskim Ładzie. Do końca 2026 r. trzeba ponieść wydatki (do 1 mln zł), by móc je odliczyć

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09 listopada 2026, 15:13
ulgi podatkowe
Od 2027 r. znika ulga podatkowa wprowadzoną w Polskim Ładzie. Do końca 2026 r. trzeba ponieść wydatki (do 1 mln zł), by móc je odliczyć
Shutterstock

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Od 1 stycznia 2027 r. może zniknąć tzw. ulga na ekspansję, która obowiązuje w obu podatkach dochodowych (PIT i CIT). Nowelizacja zmieniająca przepisy przeszła już przez Sejm i Senat i czeka już tylko na podpis Prezydenta Nawrockiego i publikację w Dzienniku Ustaw. Na dotychczasowych zasadach będzie można rozliczyć wyłącznie koszty poniesione do końca 2026 r. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki m.in. na udział w targach, promocję i certyfikację produktów. Limit odliczenia wynosi 1 mln zł rocznie. Przy 19-procentowej stawce podatku oznacza to do 190 tys. zł niższego podatku za dany rok. Wydatki trzeba sfinansować z bieżących środków lub finansowania zewnętrznego. Korzyść podatkowa pojawi się dopiero w rozliczeniu rocznym. Dla części przedsiębiorców oczekujących na płatności może to być niełatwe zadanie. W III kw. 2026 r. odroczony termin płatności miało aż 62,7 proc. faktur wystawianych przez MŚP.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję, nazywana także ulgą prowzrostową, obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i została wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu. Pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które wcześniej zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ten sam wydatek może więc dwukrotnie pomniejszyć podstawę opodatkowania.

Ulga na ekspansję jest przeznaczona dla firm, które są producentami i chcą zwiększyć sprzedaż w kraju lub za granicą. Nie dotyczy odsprzedaży produktów innych producentów ani świadczenia usług. Nie jest też dostępna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie obejmuje zamknięty katalog wydatków: udział w targach, działania promocyjne i informacyjne, dostosowanie opakowań oraz przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży, np. certyfikatów czy ofert przetargowych. Kosztem kwalifikowanym nie są natomiast wynagrodzenia pracowników działu sprzedaży lub marketingu – wyjaśnia Kamil Fac, wiceprezes Faktura.pl, platformy do księgowości online.

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W dniu 22 października 2026 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, która uchyla przepisy o uldze (art. 26gb ustawy o PIT i art. 18eb ustawy o CIT). 27 października Senat przyjął ustawę bez poprawek, po czym przekazano ją do podpisu Prezydenta RP. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Jeżeli prezydent podejmie decyzję o zawetowaniu ustawy, ulga na ekspansję nadal będzie obowiązywać. Przedsiębiorcy powinni jednak sprawdzić, które planowane wydatki mogą zostać uznane za koszty poniesione jeszcze w 2026 r., aby uwzględnić je w rozliczeniu za ten rok. Wyjątek od tej zasady będzie przewidziany dla części podatników CIT (najczęściej spółek z o.o. lub spółek akcyjnych), którzy przyjęli rok podatkowy inny niż kalendarzowy.

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Ministerstwo Finansów uzasadnia likwidację ulgi na ekspansję tym, że w wielu przypadkach finansowała ona działania, które przedsiębiorcy prowadziliby również bez zachęty podatkowej. Resort szacuje, że zmiana zwiększy dochody budżetu o 453,2 mln zł w latach 2028–2036 (dane z oceny skutków regulacji).

Dość popularna ulga podatkowa

Według danych przytoczonych w ocenie skutków regulacji projektu ustawy w rozliczeniach za 2024 r. z ulgi na ekspansję skorzystało 615 podatników: 315 rozliczających CIT i 300 rozliczających PIT. Łączna kwota odliczeń wyniosła ok. 179 mln zł, z czego 136,1 mln zł przypadło na podatników CIT, a 43,1 mln zł na podatników PIT. Z raportu Grant Thornton „Ulgi na innowacje”, opartego na danych Ministerstwa Finansów, wynika, że w rozliczeniach za 2025 r. z ulgi skorzystało 574 podatników, a łączna kwota odliczeń wyniosła ok. 180 mln zł.

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Warunek wzrostu sprzedaży obowiązuje także po likwidacji ulgi

Prawo do odliczenia zależy od efektów poniesionych wydatków. W ciągu dwóch kolejnych lat podatkowych, licząc od roku poniesienia kosztów, firma musi zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów albo uzyskać przychody ze sprzedaży produktów wcześniej nieoferowanych lub z nowego rynku. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, odliczoną kwotę trzeba doliczyć do dochodu.

Co istotne, likwidacja ulgi nie zmienia tego obowiązku. Przedsiębiorcy, którzy odliczą wydatki poniesione w 2026 r., nadal będą musieli wykazać wymagany wzrost sprzedaży.

Ulgę odlicza się w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniesiono koszty. Jeżeli firma wykaże stratę lub jej dochód okaże się niższy od kwoty przysługującego odliczenia, pozostałą część może rozliczyć w zeznaniach za kolejne sześć lat podatkowych.

O możliwości skorzystania z ulgi może zdecydować m.in. data poniesienia kosztu. Firma, która planuje udział w targach na początku 2027 r. albo kampanię promocyjną nowego produktu, może rozważyć, czy część planowanych działań można zrealizować jeszcze w grudniu i czy związane z nimi wydatki będą kosztami kwalifikującymi się do ulgi za 2026 r. Decyzję najlepiej podjąć wspólnie z księgową lub doradcą podatkowym i tylko w odniesieniu do wydatków, które i tak znajdują się w planach firmy oraz mogą przyczynić się do tego, że w ciągu kolejnych dwóch lat sprzedaż wzrośnie – mówi Kamil Fac z Faktura.pl.

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Wydatek w grudniu, oszczędność w rozliczeniu rocznym

Przesunięcie planowanych wydatków na końcówkę roku oznacza konieczność ich sfinansowania jeszcze w 2026 r. Firma płaci za stoisko targowe, kampanię reklamową czy certyfikację jeszcze w 2026 r., a niższy podatek odczuje dopiero przy rozliczeniu rocznym. Podatnicy PIT składają zeznanie do 30 kwietnia 2027 r., a płacący CIT, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą zrobić to do 31 marca 2027 r.

Koniec roku to jednocześnie okres zapłaty wielu bieżących zobowiązań: wynagrodzeń, podatków i płatności dla dostawców. Na wpływy od klientów firmy coraz częściej muszą jednak czekać. Według danych Faktura.pl w III kwartale 2026 r. odroczony termin płatności miało 62,7 proc. faktur wystawianych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wobec 55,3 proc. rok wcześniej. Średni termin zapłaty zapisany na fakturze wyniósł 13,6 dnia, ale w wielu przypadkach przekraczał nawet 2 miesiące.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi przed końcem roku, powinien najpierw sprawdzić, czy dodatkowe wydatki nie zagrożą płynności firmy. Jeżeli większość sprzedaży odbywa się z odroczonym terminem płatności, część pieniędzy pozostaje zamrożona w wystawionych fakturach. Koszt finansowania trzeba także porównać z oszczędnością podatkową. Przykładowo, przy stawce 19 proc. odliczenie w ramach ulgi wydatku w wysokości 100 tys. zł obniża podatek o 19 tys. zł – wskazuje Jacek Rozesłaniec, dyrektor regionalny eFaktor, które specjalizuje się w finansowaniu MŚP.

Ulga na robotyzację przedłużona do 2036 r.

Ta sama nowelizacja ustawy, która ma zlikwidować ulgę na ekspansję, ma też przedłużyć do 2036 r. ulgę na robotyzację. Z tego drugiego odliczenia mogą skorzystać firmy niezależnie od wielkości i profilu działalności, które kupują fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz związane z nimi maszyny, urządzenia i oprogramowanie.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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