Kawa z INFORLEX: JPK CIT i nowe obowiązki raportowania. Jak zmieni się praca księgowych i biur rachunkowych w 2027 roku?

Nowe obowiązki związane z JPK CIT, postępująca automatyzacja księgowości i coraz większa rola technologii zmieniają sposób pracy księgowych oraz biur rachunkowych. Jak przygotować się do nowych wymagań, usprawnić codzienne procesy i wykorzystać cyfryzację do rozwoju usług księgowych? O tym będzie mowa 19 listopada 2026 r. o godz. 9:00 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. JPK CIT – nowe obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych.

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Rok 2026 przyniósł kolejną fazę wdrażania obowiązkowego raportowania danych z ksiąg rachunkowych w ramach JPK CIT. Nowe wymagania obejmują kolejne grupy podatników i oznaczają konieczność odpowiedniego przygotowania systemów finansowo-księgowych, danych oraz procesów związanych z prowadzeniem ksiąg.

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Jedną z kluczowych zmian jest obowiązek przekazywania danych księgowych w ustrukturyzowanej formie JPK_KR_PD. Dla wielu firm i obsługujących je biur rachunkowych oznacza to konieczność weryfikacji planów kont, prawidłowego oznaczania danych oraz dostosowania wykorzystywanego oprogramowania do wymagań raportowych.

JPK CIT to jednak nie tylko kolejny obowiązek podatkowy. To również istotna zmiana w organizacji pracy działów księgowości i biur rachunkowych.

Coraz większe znaczenie zyskują jakość danych, spójność ewidencji oraz możliwość automatycznego przygotowywania informacji niezbędnych do rozliczeń i raportowania.

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Automatyzacja zmienia codzienną pracę księgowych

Rosnąca liczba obowiązków sprawozdawczych sprawia, że tradycyjny model pracy oparty na ręcznym przetwarzaniu dokumentów staje się coraz mniej efektywny.

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Nowoczesne systemy finansowo-księgowe, automatyczny obieg dokumentów, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą ograniczać liczbę powtarzalnych czynności i usprawniać obsługę klientów. Dla biur rachunkowych oznacza to możliwość lepszego wykorzystania czasu pracowników, sprawniejszej kontroli poprawności danych oraz obsługi rosnącej liczby obowiązków bez proporcjonalnego zwiększania nakładu pracy. Sama technologia nie wystarczy jednak do zapewnienia zgodności z przepisami. Kluczowe pozostają odpowiednia organizacja procesów, kontrola jakości danych i wiedza merytoryczna księgowych.

Nowa rola księgowego – od dokumentów do doradztwa

Cyfryzacja księgowości zmienia również oczekiwania klientów biur rachunkowych. Przedsiębiorcy coraz częściej potrzebują nie tylko prawidłowego rozliczenia podatków, ale także bieżącej informacji, wsparcia w podejmowaniu decyzji i pomocy w zrozumieniu konsekwencji zmian prawnych.

Automatyzacja rutynowych zadań może umożliwić księgowym większe zaangażowanie w analizę danych, identyfikację ryzyka i doradztwo biznesowe.

Księgowy przyszłości to nie tylko specjalista od ewidencji i rozliczeń, ale również partner przedsiębiorcy, który pomaga bezpiecznie prowadzić i rozwijać działalność. Jak przygotować się do tej zmiany? Jakie kompetencje będą zyskiwać na znaczeniu? W jaki sposób wykorzystać technologię, aby zwiększyć efektywność pracy biura rachunkowego?

Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. JPK CIT i nowe obowiązki raportowania. Jak zmieni się praca księgowych i biur rachunkowych? w dniu 19 listopada o godz. 9:00.

Podczas spotkania ekspert omówi trzy kluczowe zagadnienia:

JPK CIT za 2026 r. – nowe obowiązki raportowe: jakie zmiany dotyczą podatników i jak przygotować księgowość do nowych wymagań.

Technologia i automatyzacja w centrum pracy biura: jak cyfrowe narzędzia zmieniają organizację procesów księgowych i mogą zwiększać efektywność pracy.

Nowa rola księgowego – od przetwarzania dokumentów do partnerstwa z klientem: jakie kompetencje i usługi będą coraz ważniejsze w działalności biur rachunkowych.

Spotkanie skierowane jest do księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za organizację procesów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach.

Kiedy? 19 listopada 2026 r. (czwartek), godz. 9:00

Gdzie? Online, Udział: Bezpłatny

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