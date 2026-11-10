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Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych

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10 listopada 2026, 11:13
oprac. Adam Kuchta
Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych
Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych
Shutterstock

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Przedłużenie terminu związania ofertą, wadium oraz okres związania ofertą to jedne z najważniejszych kwestii praktycznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. To właśnie na styku tych trzech elementów najczęściej pojawiają się błędy skutkujące odrzuceniem oferty albo utratą realnej szansy na uzyskanie zamówienia. W aktualnych przepisach wykonawca musi bardzo uważnie pilnować nie tylko samego terminu związania ofertą, lecz także tego, czy wadium obejmuje cały wymagany okres i czy zostało skutecznie przedłużone.

Wprowadzenie do terminu związania ofertą

Termin związania ofertą pełni w zamówieniach publicznych funkcję stabilizującą całe postępowanie. W tym czasie wykonawca pozostaje związany treścią złożonej oferty, a zamawiający ma możliwość przeprowadzenia oceny ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej propozycji. Z punktu widzenia praktyki przetargowej oznacza to, że oferta nie jest „otwarta” do dowolnych zmian po jej złożeniu.

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W aktualnym stanie prawnym to zamawiający określa termin związania ofertą w dokumentach zamówienia. Jest to obowiązkowy element dokumentacji postępowania, dlatego wykonawca już na etapie analizy warunków udziału powinien sprawdzić, jak długi jest okres związania ofertą i czy będzie on skorelowany z wymaganym zabezpieczeniem w postaci wadium.

Definicja terminu związania ofertą

Najprościej mówiąc, termin związania ofertą to okres, w którym wykonawca nie może swobodnie wycofać ani zmodyfikować złożonej oferty, a zamawiający może oczekiwać zawarcia umowy na warunkach wynikających z dokumentacji i samej oferty. Jest to więc czas prawnego „zamrożenia” deklaracji wykonawcy. W praktyce ma to chronić pewność i przewidywalność postępowania.

To pojęcie wywodzi się z prawa cywilnego, ale w zamówieniach publicznych zostało uregulowane odrębnie i bardziej szczegółowo. Szczególnie ważne jest to, że w tym reżimie nie wykonawca sam oznacza termin związania ofertą, lecz robi to zamawiający. Dzięki temu wszyscy uczestnicy postępowania działają według tych samych ram czasowych.

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Kiedy zaczyna bieg termin związania ofertą

Początek biegu terminu związania ofertą przypada na dzień upływu terminu składania ofert. Co istotne, to właśnie ten dzień jest pierwszym dniem tego okresu. Z perspektywy wykonawcy ma to ogromne znaczenie praktyczne, bo błędne liczenie dni może doprowadzić do problemów z utrzymaniem ważności wadium.

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Nie ma przy tym znaczenia tryb postępowania – zasada liczenia początku biegu jest taka sama. Dlatego każdy podmiot uczestniczący w przetargu powinien od razu po złożeniu oferty zanotować końcową datę związania ofertą i powiązać ją z okresem ważności gwarancji, poręczenia albo środków pieniężnych wniesionych jako wadium.

Dlaczego okres związania ofertą jest tak ważny

Okres związania ofertą zabezpiecza interes zamawiającego, bo daje mu czas na badanie ofert, wezwania do uzupełnień, ocenę spełniania warunków udziału i finalny wybór wykonawcy. Jednocześnie ogranicza wykonawcę, który przez określony czas nie może dowolnie zmieniać swojej pozycji. To właśnie dlatego przepisy wprowadzają maksymalne długości tego terminu.

Z perspektywy wykonawcy długi okres związania ofertą może oznaczać zamrożenie potencjału organizacyjnego, finansowego i cenowego. Z tego powodu ustawodawca przyjął rozwiązania, które mają równoważyć interes obu stron, a jednocześnie zapobiegać nadmiernemu przeciąganiu procedury przez zamawiającego.

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Maksymalny termin związania ofertą w zależności od rodzaju postępowania

Aktualne przepisy rozróżniają długość terminu związania ofertą w zależności od wartości zamówienia. To jedno z kluczowych zagadnień dla wykonawców, ponieważ od tego zależy zarówno strategia udziału w postępowaniu, jak i sposób przygotowania wadium. W praktyce różnica między postępowaniem podstawowym a postępowaniem powyżej progów unijnych jest bardzo wyraźna.

Warto pamiętać, że zamawiający nie ma pełnej dowolności. Może określić termin związania ofertą tylko w granicach przewidzianych przez obowiązujące regulacje. Ograniczenia te mają charakter gwarancyjny i służą ochronie wykonawców przed zbyt długim związaniem ofertą bez uzasadnionej potrzeby.

Termin związania ofertą w postępowaniach powyżej progów unijnych

W postępowaniach o większej wartości zasadą jest termin związania ofertą wynoszący 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku największych zamówień termin ten może zostać określony nawet na 120 dni. Dotyczy to szczególnie największych postępowań na roboty budowlane oraz zamówień na dostawy lub usługi o bardzo wysokiej wartości.

Istotne jest też to, że zamawiający powinien określić ten termin poprzez wskazanie konkretnej daty. Dla wykonawcy jest to praktyczne ułatwienie, ponieważ pozwala szybciej zweryfikować, czy wadium obejmuje cały wymagany okres oraz do kiedy należy monitorować postępowanie.

Termin związania ofertą w trybie podstawowym

W postępowaniach o wartości niższej niż progi unijne, prowadzonych w trybie podstawowym, maksymalny termin związania ofertą wynosi 30 dni. To rozwiązanie jest bardziej elastyczne i odpowiada uproszczonemu charakterowi takich postępowań. Nie zmienia to jednak faktu, że również tutaj błędne obliczenie końcowej daty może mieć poważne skutki.

Dla wielu wykonawców właśnie ten typ postępowań jest najczęstszy, dlatego poprawne rozumienie zasad liczenia terminu oraz obowiązków związanych z wadium ma podstawowe znaczenie. Krótszy termin nie oznacza mniejszego ryzyka formalnego – przeciwnie, w praktyce przy szybkich postępowaniach łatwo przeoczyć wezwanie zamawiającego.

Przedłużenie terminu związania ofertą – jak wygląda procedura

Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem pierwotnego okresu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na jego przedłużenie. To bardzo ważny moment w postępowaniu, bo od reakcji wykonawcy zależy, czy jego oferta pozostanie „żywa” i będzie mogła być nadal brana pod uwagę.

Aktualne przepisy przewidują, że takie wezwanie może nastąpić tylko jednokrotnie. Dodatkowo musi ono zostać skierowane jeszcze przed upływem dotychczasowego terminu związania ofertą. Samo przedłużenie następuje dopiero po złożeniu przez wykonawcę odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody.

Przedłużenie terminu w postępowaniach powyżej progów unijnych

W postępowaniach o wyższej wartości zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas wskazany w wezwaniu, ale nie dłuższy niż 60 dni. Jest to rozwiązanie służące dokończeniu procedury, gdy ocena ofert albo inne czynności zamawiającego wymagają dodatkowego czasu.

Dla wykonawcy oznacza to konieczność szybkiego podjęcia decyzji biznesowej i formalnej. Samo wyrażenie zgody nie wystarcza, jeśli w postępowaniu wymagano wadium – trzeba bowiem jednocześnie zadbać o przedłużenie jego ważności albo wnieść nowe wadium na odpowiedni okres.

Przedłużenie terminu w trybie podstawowym

W trybie podstawowym mechanizm jest podobny, ale maksymalny czas przedłużenia wynosi 30 dni. Również tutaj zamawiający może zrobić to tylko raz, a wykonawca musi wyrazić zgodę w terminie wskazanym w wezwaniu. Brak reakcji albo nieskuteczne zabezpieczenie wadium może wywołać bardzo niekorzystne konsekwencje.

W praktyce wykonawcy często koncentrują się na samej zgodzie, zapominając o technicznej stronie zabezpieczenia gwarancji lub poręczenia. Tymczasem to właśnie kompletność działania – zgoda plus skuteczne zabezpieczenie wadium – decyduje o tym, czy oferta pozostaje ważna.

Czy wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą

Nie. W aktualnym stanie prawnym wykonawca nie może sam z własnej inicjatywy przedłużyć terminu związania ofertą w toku postępowania. To istotna zmiana praktyczna, ponieważ obecnie możliwość wydłużenia tego okresu zależy od działania zamawiającego. Oznacza to większą dyscyplinę proceduralną po stronie obu uczestników postępowania.

Dla wykonawcy oznacza to, że nie wystarczy przygotować się „na zapas”. Jeżeli zamawiający nie wezwie do przedłużenia terminu we właściwym czasie, a termin związania ofertą upłynie, dalsze działania będą już objęte odrębnymi zasadami związanymi z wyborem oferty po upływie terminu.

Wadium w zamówieniach publicznych – czym jest i jaką pełni rolę

Wadium stanowi zabezpieczenie interesu zamawiającego na etapie postępowania. Ma ono potwierdzić, że wykonawca traktuje udział w przetargu poważnie i nie wycofa się bez konsekwencji z działań niezbędnych do zawarcia umowy. Jednocześnie pełni funkcję porządkującą i ogranicza udział podmiotów przypadkowych.

W aktualnych przepisach wadium ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że zamawiający może, ale nie musi, żądać jego wniesienia. Jeżeli jednak zdecyduje się na taki wymóg, wykonawca musi ściśle zastosować się do reguł dotyczących jego wniesienia, formy, wysokości oraz utrzymywania przez właściwy czas.

Dopuszczalne formy wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku dopuszczalnych formach. Najczęściej spotykane są trzy rozwiązania:

  • wadium w pieniądzu,
  • gwarancja bankowa,
  • gwarancja ubezpieczeniowa.

Przepisy przewidują także poręczenia udzielane przez uprawnione podmioty. W praktyce najważniejsze jest to, aby forma wadium odpowiadała wymaganiom dokumentacji postępowania i realnie zabezpieczała cały okres związania ofertą. Każda nieścisłość może zostać potraktowana jako wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.

Kiedy należy wnieść wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Co więcej, musi ono być utrzymywane nieprzerwanie aż do dnia upływu terminu związania ofertą, chyba że wcześniej wystąpi jedna z ustawowych przesłanek zwrotu. To oznacza, że samo wniesienie zabezpieczenia na moment składania oferty nie rozwiązuje sprawy – trzeba pilnować jego ciągłej ważności.

W praktyce szczególnie problematyczne bywają gwarancje lub poręczenia wystawione na okres krótszy niż wymagany. Nawet jeśli wykonawca planuje późniejsze przedłużenie, już samo pierwotne wniesienie wadium na zbyt krótki czas może zostać uznane za wadliwe.

Maksymalna wysokość wadium

Jeżeli zamawiający żąda wadium, musi określić jego wysokość w dokumentach zamówienia. W postępowaniach o wyższej wartości wadium nie może przekroczyć 3% wartości zamówienia, a w postępowaniach poniżej progów unijnych maksymalny poziom to 1,5% wartości zamówienia. Oznacza to, że także po stronie zamawiającego istnieją wyraźne ograniczenia.

Dla wykonawcy ma to znaczenie nie tylko finansowe, ale i strategiczne. Im wyższe wadium, tym większe znaczenie ma prawidłowe zaplanowanie terminu jego obowiązywania, kosztów gwarancji, a także ewentualnej potrzeby przedłużenia przy dłuższej procedurze.

Przedłużenie terminu związania ofertą a przedłużenie ważności wadium

To najważniejsza zależność praktyczna w całym zagadnieniu. Jeżeli zamawiający wzywa do przedłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu, w którym wymagano wadium, wykonawca musi zadbać również o przedłużenie ważności wadium albo o wniesienie nowego wadium na wydłużony okres. Tych dwóch kwestii nie wolno rozdzielać.

Brak skutecznego zabezpieczenia wadium powoduje, że przedłużenie terminu związania ofertą jest niedopuszczalne. Oznacza to, że nawet złożenie samej zgody bez właściwego działania w zakresie wadium nie zapewnia wykonawcy dalszego udziału w postępowaniu na zasadach pozwalających na wybór jego oferty.

Co musi zrobić wykonawca po otrzymaniu wezwania

Po otrzymaniu wezwania od zamawiającego wykonawca powinien działać według uporządkowanego schematu:

  1. sprawdzić, do kiedy trwa obecny termin związania ofertą,
  2. zweryfikować, czy zamawiający wezwał do przedłużenia w odpowiednim czasie,
  3. zdecydować, czy chce kontynuować udział w postępowaniu,
  4. złożyć zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,
  5. jednocześnie przedłużyć ważność wadium albo wnieść nowe wadium na wymagany okres.

Najczęstszy błąd polega na rozdzieleniu tych czynności w czasie lub założeniu, że gwarant automatycznie wydłuży obowiązywanie gwarancji. W praktyce każda luka w zabezpieczeniu może skutkować odrzuceniem oferty.

Czy można wnieść nowe wadium zamiast przedłużać stare

Tak, wykonawca może nie tylko przedłużyć ważność dotychczasowego zabezpieczenia, lecz także wnieść nowe wadium na przedłużony okres albo nowy okres wymagany przez zamawiającego. Rozwiązanie to bywa stosowane wtedy, gdy technicznie łatwiej jest wystawić nową gwarancję niż zmieniać już istniejącą.

Niezależnie od wybranego sposobu, najważniejsza pozostaje ciągłość ochrony. Zamawiający musi mieć pewność, że przez cały okres związania ofertą oferta jest prawidłowo zabezpieczona. Każda przerwa albo niejasność w tym zakresie działa na niekorzyść wykonawcy.

Odrzucenie oferty z powodu wadium lub terminu związania ofertą

Nieprawidłowości związane z wadium należą do najczęstszych przyczyn problemów formalnych w zamówieniach publicznych. Odrzucenie oferty może nastąpić zarówno wtedy, gdy wadium nie zostało wniesione w ogóle, jak i wtedy, gdy zostało wniesione nieprawidłowo albo nie było utrzymywane nieprzerwanie do końca wymaganego terminu.

Wykonawca musi pamiętać, że ryzyko formalne pojawia się nie tylko na etapie składania oferty, ale także później – przy przedłużeniu terminu związania ofertą. To właśnie wtedy często wychodzi na jaw, czy gwarancja obejmuje odpowiedni czas i czy wszystkie czynności zostały wykonane we właściwej kolejności.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia oferty

Do najczęstszych problemów należą:

  • brak wniesienia wadium przed terminem składania ofert,
  • wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy,
  • utrata ciągłości ważności wadium,
  • złożenie wadium na okres krótszy niż termin związania ofertą,
  • brak skutecznego przedłużenia wadium przy przedłużeniu terminu związania ofertą,
  • brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, gdy zamawiający prawidłowo o to wezwał.

W praktyce oznacza to, że samo przygotowanie dobrej oferty cenowej i merytorycznej nie wystarcza. O wyniku postępowania bardzo często decyduje poprawność formalna działań podejmowanych już po złożeniu oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty po upływie terminu związania ofertą

Jednym z ważniejszych rozwiązań aktualnych przepisów jest możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty także wtedy, gdy termin związania ofertą już upłynął. Nie oznacza to jednak pełnej swobody po stronie zamawiającego. Aby dokonać wyboru, musi on zwrócić się do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, o pisemną zgodę na wybór jego oferty.

To rozwiązanie ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala dokończyć postępowanie nawet po przedłużających się czynnościach lub po rozpoznaniu odwołania. Jednocześnie wzmacnia pozycję wykonawcy, bo po upływie terminu związania ofertą to jego zgoda staje się warunkiem wyboru.

Czy po upływie terminu trzeba wnosić nowe wadium

Nie, jeżeli termin związania ofertą już upłynął i zamawiający wzywa wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór oferty, wykonawca nie ma obowiązku przedłużania dotychczasowego wadium ani wnoszenia nowego. To bardzo istotna różnica względem sytuacji, w której zamawiający jeszcze przed upływem terminu wzywa do jego przedłużenia.

W praktyce oznacza to, że oferta może zostać wybrana bez dalszego zabezpieczenia wadium. Jednocześnie osłabia to pozycję zamawiającego, bo po upływie terminu związania ofertą ma on mniejsze instrumenty dyscyplinujące wykonawcę niż wcześniej.

Skutki dla zamawiającego i wykonawcy

Po upływie terminu związania ofertą zamawiający nie może już zakładać, że wykonawca pozostaje automatycznie związany swoją ofertą na dotychczasowych zasadach. Musi uzyskać zgodę na wybór, a w przypadku odmowy może być zmuszony do zwrócenia się do kolejnego wykonawcy w rankingu. To wymaga bardzo dobrego planowania harmonogramu postępowania.

Dla wykonawcy jest to moment większej swobody decyzyjnej. Jeżeli warunki rynkowe uległy zmianie albo realizacja zamówienia przestała być opłacalna, może on nie wyrazić zgody na wybór. Warto jednak pamiętać, że takie sytuacje mają istotne konsekwencje biznesowe i reputacyjne.

Zwrot wadium i zatrzymanie wadium

Wadium nie pozostaje u zamawiającego bezterminowo. Przepisy przewidują zarówno sytuacje obowiązkowego zwrotu, jak i przypadki, w których zamawiający może je zatrzymać. Dla wykonawcy rozróżnienie tych dwóch ścieżek ma kluczowe znaczenie, bo pozwala ocenić realne ryzyko udziału w postępowaniu.

Co do zasady zwrot wadium powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia określonych zdarzeń. Zatrzymanie wadium pozostaje natomiast wyjątkiem i wymaga ziszczenia się konkretnych przesłanek związanych z zachowaniem wykonawcy.

Kiedy następuje zwrot wadium

Zwrot wadium następuje między innymi po:

  • upływie terminu związania ofertą,
  • zawarciu umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana,
  • unieważnieniu postępowania,
  • wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert,
  • odrzuceniu oferty,
  • wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli dana oferta nie została wybrana.

W części przypadków zwrot następuje z urzędu, a w części na wniosek wykonawcy. Warto pamiętać, że złożenie wniosku o zwrot wadium może wiązać się z rezygnacją z dalszego korzystania ze środków ochrony prawnej, dlatego taka decyzja powinna być zawsze przemyślana.

Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium

Zatrzymanie wadium może nastąpić przede wszystkim wtedy, gdy wykonawca nie dopełni określonych obowiązków i uniemożliwi dokonanie wyboru swojej oferty albo gdy już po wyborze uchyla się od działań niezbędnych do zawarcia umowy. Chodzi zwłaszcza o brak wymaganych dokumentów po wezwaniu, odmowę podpisania umowy, brak wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo spowodowanie niemożliwości zawarcia umowy.

W praktyce warto odróżnić zatrzymanie wadium od zwykłego odrzucenia oferty. Nie każde odrzucenie oznacza automatycznie utratę wadium, ale w określonych sytuacjach oba skutki mogą wystąpić łącznie. Dlatego tak ważna jest bieżąca kontrola terminów, uzupełnień i wezwań od zamawiającego.

Praktyczne rekomendacje dla wykonawców

Temat terminu związania ofertą i wadium wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale przede wszystkim dobrej organizacji pracy. Większość błędów nie wynika z nieznajomości podstaw, tylko z przeoczenia daty, zbyt późnego kontaktu z gwarantem albo niewłaściwej interpretacji wezwania zamawiającego. Dlatego warto wdrożyć prosty schemat kontroli formalnej dla każdego postępowania.

Najlepszym rozwiązaniem jest traktowanie terminu związania ofertą i wadium jako jednego wspólnego obszaru ryzyka. Gdy analizujemy jedno, zawsze trzeba równolegle sprawdzić drugie. Tylko takie podejście ogranicza ryzyko odrzucenia oferty z powodów formalnych.

Lista kontrolna dla wykonawcy

  • sprawdź datę końcową terminu związania ofertą już przy analizie SWZ,
  • upewnij się, że wadium obejmuje cały wymagany okres,
  • nie czekaj do ostatniego dnia z uzyskaniem przedłużenia gwarancji,
  • po otrzymaniu wezwania od zamawiającego działaj równolegle: zgoda + wadium,
  • weryfikuj, czy nie doszło do przerwy w ważności zabezpieczenia,
  • czytaj dokładnie dokumenty zamówienia i komunikaty z postępowania,
  • po upływie terminu związania ofertą sprawdź, czy zamawiający wzywa do zgody na wybór oferty, a nie do przedłużenia terminu.

Podsumowanie

Termin związania ofertą i wadium pozostają ze sobą ściśle powiązane, ale aktualne przepisy rozróżniają kilka odmiennych sytuacji, które trzeba poprawnie odczytać. Jeżeli zamawiający przed upływem terminu wzywa do jego przedłużenia, wykonawca musi zadbać również o przedłużenie ważności wadium albo wniesienie nowego wadium. Jeżeli natomiast termin już upłynął, a zamawiający chce wybrać ofertę najwyżej ocenioną, potrzebna jest zgoda wykonawcy na wybór, ale bez obowiązku ponownego zabezpieczenia wadium.

Autor tekstu:

Mikołaj Grelewicz - CEO w firmie Mimira

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Źródło: INFOR
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