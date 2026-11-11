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Działalność nierejestrowana 2027 – ile możesz zarobić bez zakładania firmy?

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11 listopada 2026, 10:02
Katarzyna Bogucka
Działalność nierejestrowana 2027 – ile możesz zarobić bez zakładania firmy?
Działalność nierejestrowana 2027 – ile możesz zarobić bez zakładania firmy?
Shutterstock

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Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby fizyczne będą mogły osiągnąć w ciągu kwartału przychód do 11 137,50 zł bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Przekroczenie ustawowego limitu będzie skutkowało uznaniem wykonywanej aktywności za działalność gospodarczą i koniecznością dokonania wpisu do CEIDG w terminie 7 dni.

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej w 2027 r.

Od 2026 roku zmienił się sposób ustalania limitu uprawniającego do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Obecnie jest to limit kwartalny wynoszący 225 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Działalność nierejestrową mogą prowadzić osoby, których przychody z tej działalności nie przekroczą w danym kwartale 10 813,50 zł.

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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4950 zł brutto, co oznacza wzrost kwoty limitu do 11 137,50 zł.

W 2027 r. kwartalny limit przychodów dla działalności nierejestrowanej będzie wynosił 11 137,50 zł.

Jak ustalić limit przychodów w działalności nierejestrowanej

Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej wlicza się przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (gdy klient jeszcze nie zapłacił za towar). Nie wlicza się wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (czyli na przykład obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Do ustalenia przychodu służy ewidencja sprzedaży. Ustalając, czy nie przekroczyliśmy limitu uprawniającego do prowadzenia działalności nierejestrowanej należy wziąć pod uwagę przychody z danego miesiąca (uwzględniając wystawione rachunki lub faktury):

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kwoty otrzymane w momencie sprzedaży lub przed sprzedażą (zaliczki),

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kwoty należne, czyli takie których w momencie sprzedaży jeszcze nie otrzymaliśmy (sprzedałeś towar lub wykonałeś usługę i wystawiłeś dokument sprzedaży (rachunek lub fakturę), ale klient jeszcze nie zapłacił).

Ważne

Inaczej oblicza się przychód dla celów rozliczenia podatkowego. W tym wypadku przychodami z działalności nierejestrowanej będą otrzymane lub pozostawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychodem podatkowym z działalności nierejestrowanej są tylko kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.

Kwoty należne, ale nieotrzymane w danym miesiącu staną się przychodem podatkowym dopiero w momencie otrzymania zapłaty od klienta.
Dla celów podatkowych do przychodu nie zalicza się wartości towarów, które zostały zwrócone, ani udzielonych bonifikat i skont.
W przypadku przekroczenia kwartalnego limitu przychodu, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. W ciągu 7 dni od momentu przekroczenia limitu trzeba zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.
Kwoty należne, ale nieotrzymane w danym miesiącu staną się przychodem podatkowym dopiero w momencie otrzymania zapłaty od klienta.
Dla celów podatkowych do przychodu nie zalicza się wartości towarów, które zostały zwrócone, ani udzielonych bonifikat i skont.
W przypadku przekroczenia kwartalnego limitu przychodu, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. W ciągu 7 dni od momentu przekroczenia limitu trzeba zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.

Artykuł pochodzi z Monitora Księgowego.

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Źródło: INFOR
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Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby fizyczne będą mogły osiągnąć w ciągu kwartału przychód do 11 137,50 zł bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Przekroczenie ustawowego limitu będzie skutkowało uznaniem wykonywanej aktywności za działalność gospodarczą i koniecznością dokonania wpisu do CEIDG w terminie 7 dni.
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