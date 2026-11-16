Pierwsze raportowanie JPK CIT jest już za nami. Dla firm objętych nowym obowiązkiem był to nie tylko test systemów księgowych i podatkowych, ale także organizacji procesów i jakości danych. Pierwsze doświadczenia pokazują, że o sprawnym wdrożeniu decyduje nie samo wygenerowanie pliku, lecz współpraca wielu zespołów, właściwe określenie źródeł danych oraz ich spójność z innymi obowiązkami raportowymi.

JPK CIT - wyzwanie nie tylko podatkowe

Wiele firm postrzegało JPK CIT jako kolejny obowiązek, za którego wdrożenie i realizację będą odpowiadać zespoły podatkowe i księgowe. W praktyce szybko okazało się, że JPK CIT wymaga współpracy znacznie większej liczby interesariuszy. Obok zespołów finansowych i podatkowych w projekt zaangażowani byli również specjaliści IT, zespoły techniczne ERP, centra usług wspólnych, dostawcy usług zewnętrznych oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

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Pierwsze wdrożenia ujawniły również, że wiedza o procesach księgowych i podatkowych bywa rozproszona pomiędzy różne zespoły i systemy. Z tego powodu dla wielu firm wyzwaniem stało się ustalenie, skąd powinny pochodzić wymagane dane oraz czy są one dostępne na odpowiednim poziomie szczegółowości.

Dodatkowo w organizacjach korzystających z zewnętrznych dostawców usług w obszarze finansów i podatków szczególnego znaczenia nabrała koordynacja ich pracy oraz jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za dane i proces raportowania. Przykładowo dostawcy usług podatkowych dysponują danymi niezbędnymi do sporządzenia rozliczeń wymaganych przez władze skarbowe, ale na ogół nie mają pełnej wiedzy o sposobie prowadzenia ksiąg czy architekturze systemów ERP wykorzystywanych przez podatnika. Dotychczas nie stanowiło to istotnego problemu, ponieważ procesy księgowe i podatkowe mogły funkcjonować w dużej mierze równolegle. JPK CIT wymusił jednak znacznie ściślejsze powiązanie obu obszarów oraz zapewnienie spójności wykorzystywanych w nich danych.

Globalne systemy ERP nie zawsze wspierają lokalne wymogi

Wiele grup kapitałowych przez lata rozwijało systemy ERP przede wszystkim pod kątem potrzeb raportowania grupowego, konsolidacyjnego i zarządczego. Tymczasem lokalne wymogi raportowe charakteryzują się dużą specyfiką i istotnie różnią się pomiędzy krajami.

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Nie dziwi więc, że organizacje decydowały się na uproszczenia, a dane niezbędne do lokalnego raportowania uzupełniały za pomocą dodatkowych kalkulacji i ręcznych korekt przygotowywanych poza systemem ERP. Jednocześnie dane stanowiące podstawę lokalnego sprawozdania finansowego lub kalkulacji podatku dochodowego nie zawsze były w pełni odzwierciedlone w księgach rachunkowych prowadzonych w globalnym systemie ERP.

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Dopóki efektem końcowym była „jedynie” roczna deklaracja podatkowa lub sprawozdanie finansowe, taki model był w wielu przypadkach wystarczający. JPK CIT sprawił jednak, że organizacje musiały przeanalizować, w jaki sposób zapewnić spójność danych wykorzystywanych na potrzeby różnych obowiązków raportowych.

Jak zbudować architekturę zgodności z JPK CIT?

Nie istnieje jeden uniwersalny model dostosowania organizacji do wymogów JPK CIT. Firmy musiały odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących sposobu gromadzenia danych, zakresu zmian w systemach ERP oraz roli dodatkowych narzędzi wspierających raportowanie.

Jedną z pierwszych decyzji było określenie zakresu modyfikacji planu kont. W przypadku organizacji korzystających z globalnych planów kont nie zawsze było możliwe swobodne dodawanie nowych kont lub atrybutów na potrzeby lokalnego raportowania.

Wyzwaniem był wysoki poziom standaryzacji i automatyzacji procesów finansowych. W wielu organizacjach sposób grupowania i przetwarzania danych został zaprojektowany z myślą o potrzebach różnych jurysdykcji jednocześnie. W rezultacie nawet pozornie niewielkie zmiany wymagane lokalnie mogły pociągać za sobą znaczące koszty oraz wpływać na funkcjonowanie procesów w innych krajach.

Kolejnym obszarem wymagającym strategicznych rozstrzygnięć była analityka podatkowa. Należało określić, jakie informacje powinny być gromadzone na potrzeby JPK CIT, jaki poziom szczegółowości będzie wystarczający oraz w jaki sposób dane te powinny być ewidencjonowane w systemie. W wielu przypadkach zakres dostępnych rozwiązań był ograniczony funkcjonalnością wykorzystywanych systemów ERP.

Kluczowym elementem projektowania docelowego rozwiązania było również określenie, w jakim stopniu wymogi JPK CIT powinny zostać spełnione poprzez lokalizację systemu ERP, a w jakim poprzez wykorzystanie narzędzi wspomagających. Niekiedy konieczne było stworzenie mechanizmów integrujących dane z różnych źródeł, ponieważ część informacji wymaganych w strukturze JPK CIT znajduje się poza systemem finansowo-księgowym.

Spójność danych staje się kluczowa

Dla wielu organizacji projekt JPK CIT stał się impulsem do szerszego spojrzenia na sposób gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych finansowych i podatkowych. Warto postrzegać go nie tylko jako kolejny obowiązek sprawozdawczy, ale jako element trendu cyfryzacji kontroli podatkowych.

Barbara Pawłowska Barbara Pawłowska Źródło zewnętrzne

Coraz większego znaczenia nabiera spójność danych raportowanych w ramach różnych obowiązków podatkowych i finansowych. Dane prezentowane w JPK CIT będą mogły być zestawiane z informacjami wynikającymi z deklaracji CIT-8, sprawozdań finansowych i JPK VAT, a w przyszłości również z danymi dostępnymi w KSeF. Rozbieżności, które dotychczas były trudne do wychwycenia, będą mogły być identyfikowane automatycznie.

JPK CIT nie jest projektem jednorazowym. Organizacje, które potraktowały go wyłącznie jako obowiązek związany z wygenerowaniem pliku za dany rok, mogą ponownie mierzyć się z kwestiami jakości danych, zmian procesowych i dostosowania systemów. Z kolei firmy, które wykorzystały projekt do uporządkowania architektury danych finansowych i podatkowych, są lepiej przygotowane na kolejne etapy cyfryzacji raportowania.

Doświadczenia pierwszych wdrożeń pokazują, że przygotowania warto rozpocząć od analizy źródeł danych, odpowiedzialności procesowych oraz zakresu niezbędnych zmian systemowych, zamiast ograniczać projekt do samego wygenerowania pliku.

Autorka: Barbara Pawłowska Senior Manager w Dziale Outsourcingu Forvis Mazars