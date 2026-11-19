Prezydent RP Karol Nawrocki ma czas do piątku 27 listopada, by zdecydować o ustawie, która łączy niższy PIT dla osób z dochodem powyżej 120 tys. zł z niższym limitem ryczałtu i wyższym CIT dla największych firm. Decyzja obejmie cały pakiet. Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity, radzi przeliczyć 2027 r. w obu wariantach. Ryczałtowcy blisko nowego limitu nie mogą czekać do lutego: jeśli ustawa wejdzie w życie, o ich prawie do ryczałtu zdecyduje przychód z 2026 r.

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Nowelizacja podatków dochodowych na 2027 rok - nowa skala podatkowa PIT, ograniczony ryczałt, wyższy CIT dla największych spółek

Ustawa z 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która 6 listopada trafiła do prezydenta, wprowadza trzy przedziały skali podatkowej: 12% do 130 tys. zł dochodu, 24% między 130 a 150 tys. zł i 32% powyżej 150 tys. zł. Kwota wolna pozostaje na poziomie 30 tys. zł. Ta sama ustawa obniża limit przychodów uprawniający do ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro, czyli do 1 094 250 zł. Podnosi też CIT do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 mln euro oraz daninę solidarnościową z 4% do 5%. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

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Jedna ustawa, jedna decyzja

– Obniżka PIT i podwyżki dla części podatników są w jednej ustawie. Nowa skala jest uzależniona od tego, czy od 1 stycznia zaczną obowiązywać również podwyżka CIT dla największych firm i obniżony limit ryczałtu. Prezydent decyduje więc o całym pakiecie naraz. Dziś nie wiadomo, jaka będzie ta decyzja, dlatego warto przygotować się na oba warianty. Jeśli ustawa nie wejdzie w życie, w 2027 r. rozliczymy się według obecnej skali 12% i 32%, a limit ryczałtu pozostanie na poziomie 2 mln euro – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.



Podpis prezydenta też nie oznacza, że wszystko pójdzie gładko. – Nawet jeśli ustawa zostanie podpisana, na przygotowanie zostanie kilka tygodni. Pracodawcy muszą w tym czasie zmienić systemy płacowe, bo nowe zasady obejmą już wypłaty od stycznia – dodaje.

Podpis albo weto. Co zmieni decyzja prezydenta?

Ustawa podpisana Weto lub brak wejścia w życie od 1.01.2027 Skala PIT w 2027 r. 12% do 130 tys. zł, 24% od 130 do 150 tys. zł, 32% powyżej 150 tys. zł 12% do 120 tys. zł, 32% powyżej 120 tys. zł Limit przychodów uprawniający do ryczałtu w 2027 r. 250 tys. euro (1 094 250 zł) 2 mln euro CIT dla firm z przychodami powyżej 50 mln euro 22% 19% Danina solidarnościowa od dochodu ponad 1 mln zł 5% (pierwszy raz przy daninie płatnej do 2 maja 2028 r.) 4% Kwota wolna od podatku 30 tys. zł 30 tys. zł

Ważne Jeśli prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, do czasu wyroku nie wejdzie ona w życie.

Skala może się opłacić także przedsiębiorcom

Nowa skala dotyczy nie tylko pracowników, ale też przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. – Na zmianie skorzystają osoby, których roczny dochód przekracza 120 tys. zł. Podatnik będzie mógł zaoszczędzić na planowanej zmianie nawet 3600 zł – maksymalna oszczędność dotyczy dochodu od 150 tys. zł – wyjaśnia ekspertka z e-pity. – Dla części przedsiębiorców skala podatkowa może okazać się korzystniejsza niż podatek liniowy czy ryczałt, zwłaszcza że niektóre preferencje przysługują tylko przy rozliczeniu według skali, np. ulga na dziecko czy wspólne rozliczenie z małżonkiem – dodaje.

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Ryczałtowcy: część decyzji zapada jeszcze w grudniu

Jeśli ustawa wejdzie w życie, o prawie do ryczałtu w 2027 r. zdecyduje przychód z 2026 r. Według MF w 2024 r. przychody powyżej 250 tys. euro miało 43 tys. ryczałtowców.



– Osoby rozliczające się ryczałtem powinny już teraz sprawdzić, czy do końca roku przekroczą nowy limit. Kto jest blisko progu, powinien uwzględnić go przy planowaniu harmonogramu prac na najbliższe tygodnie. Trzeba jednak pamiętać, że przychód powstaje co do zasady w dniu wykonania usługi lub wydania towaru, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty – samo przesunięcie daty faktury nie wystarczy – zaznacza Monika Piątkowska.



Inną sytuację mają przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody już przekroczyły 1 094 250 zł. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zachowają prawa do ryczałtu niezależnie od tego, co zrobią w grudniu. Mogą jednak zaplanować, kiedy ponieść wydatki.



– Ryczałtowcy, którzy już przekroczyli limit, w 2027 r. i tak będą musieli przejść na skalę podatkową lub podatek liniowy. Być może korzystne będzie dla nich przesunięcie zaplanowanych wydatków na następny rok – na ryczałcie koszty nie obniżają podatku, a na skali i podatku liniowym będzie można je rozliczyć – dodaje ekspertka z e-pity.

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Forma opodatkowania: w 2027 r. do 22 lutego

Wyboru formy opodatkowania na 2027 r. nie trzeba dokonywać w grudniu. – Przedsiębiorcy mogą dokonać zmiany formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w roku podatkowym. Zazwyczaj jest to dzień 20 lutego. Jednak warto zastanowić się nad tym wcześniej – mówi Monika Piątkowska. – Dobrze jest już teraz przeliczyć przyszły rok w dwóch wariantach: według obecnej skali i według nowej. Do 20 lutego sytuacja prawna powinna być już jasna, więc ostateczny wybór można będzie oprzeć na obowiązujących przepisach, a nie na ustawie, która dopiero czeka na podpis – podpowiada ekspertka. W 2027 r. 20 lutego wypada w sobotę, więc termin przesuwa się na poniedziałek 22 lutego.

Podstawa prawna

Sejm uchwalił ustawę 5 listopada (236 głosów za, 207 przeciw). Senat przyjął ją bez poprawek 6 listopada i tego samego dnia ustawa trafiła do prezydenta. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.



Projekt rządowy: druk nr 3293. Przebieg prac: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3293