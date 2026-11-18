Unia szykuje EU Delivery Act. Nowe prawo ma uporządkować zasady doręczania paczek
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Unia pracuje nad EU Delivery Act – nowym prawem, które ma uporządkować zasady doręczania paczek w całej Wspólnocie. Z przeprowadzonych przez nią konsultacji wynika, że wysyłka do innego kraju UE wciąż jest bardziej problematyczna niż wysyłka krajowa. Prawie połowa respondentów wskazała, że paczka dotarła później, niż obiecano, a co trzeci – że informacje o statusie przesyłki były niespójne. Ceny wysyłek zagranicznych źle ocenia 30 proc. badanych, niemal dwa razy więcej niż w przypadku krajowych. Największe poparcie – 70 proc. – zyskało zaostrzenie wymogów jakości dla dostaw transgranicznych. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, kto zapłaci za utrzymanie usług pocztowych. Projekt przepisów ma zostać przedstawiony na przełomie 2026 i 2027 roku.
- Dlaczego EU Delivery Act jest potrzebne? Granica wciąż widoczna przy transporcie paczki
- Standardy jakości dla transgranicznych paczek z szerokim poparciem
- Kto to wszytko sfinansuje? Usługę powszechną powinno w całości finansować państwo!
- Przewidywalność zamiast obietnic. Niezbędna jest pewność, że paczka dotrze na czas i będzie można ją śledzić na każdym etapie
- EU Delivery Act - jak to wszystko wygląda w liczbach? Dane od Komisji Europejskiej
Unijne nowe prawo ma zastąpić dyrektywę pocztową z 1997 roku oraz rozporządzenie o transgranicznych usługach doręczania paczek z 2018 roku. W konsultacjach publicznych, prowadzonych od 11 grudnia 2025 roku do 8 marca 2026 roku, Komisja zebrała 150 odpowiedzi oraz 60 stanowisk. Polska była trzecim najaktywniejszym krajem, po Belgii i Niemczech. Konsultacje nie są jednak badaniem reprezentatywnym – odpowiadali głównie przedstawiciele branży i administracji.
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Dlaczego EU Delivery Act jest potrzebne? Granica wciąż widoczna przy transporcie paczki
Krajowe usługi paczkowe respondenci oceniają dobrze: 63 proc. jest zadowolonych ze śledzenia przesyłek, a 60 proc. z ich niezawodności. Przy wysyłkach do innych państw UE ocena jest mniej jednoznaczna. Według podsumowania KE, 47 proc. badanych zetknęło się z dostawą dłuższą niż zapowiadano, a 32 proc. z niespójnymi informacjami o statusie paczki. Z analizy opublikowanych odpowiedzi wynika ponadto, że po 26 proc. uczestników wskazało na zgubienie przesyłki, jej uszkodzenie oraz brak możliwości śledzenia paczki po przekroczeniu granicy.
Różnicę widać także w cenach. Opłaty za przesyłki transgraniczne źle ocenia 30 proc. respondentów, wobec 16 proc. w przypadku przesyłek krajowych. Jednocześnie 30 proc. badanych nie miało przy wysyłkach zagranicznych żadnych problemów. Trudności nie dotyczą więc całego rynku, lecz konkretnych kierunków i usług.
„Paczka wysłana za granicę często zmienia po drodze operatora, a razem z nim system śledzenia i standard obsługi. To właśnie na styku sieci najłatwiej gubi się informacja o przesyłce, a klient przestaje wiedzieć, kiedy ją otrzyma. W obecnych czasach dla kupującego przewidywalność jest równie ważna jak szybkość – liczy się pewność, że paczka dotrze w obiecanym terminie, a jej status będzie widoczny na każdym etapie” – wskazuje Adam Zając, Cross-border Director w Alsendo.
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Standardy jakości dla transgranicznych paczek z szerokim poparciem
Spośród rozwiązań analizowanych przez Komisję najszersze poparcie zyskało zaostrzenie wymogów jakości dla transgranicznych dostaw towarów – za korzystne uznało je 70 proc. respondentów. Badani chcą też wspólnych zasad obsługi reklamacji: 71 proc. sprzeciwia się pozostawieniu tej kwestii wyłącznie rynkowi. Zwracają przy tym uwagę na koszty – 62 proc. spodziewa się, że ostrzejsze standardy podniosą koszty operatorów. Federacja Przedsiębiorców Polskich w stanowisku przesłanym do Komisji proponuje więc oprzeć nowe wymogi na danych: obowiązkowej publikacji wskaźników terminowości i obsługi reklamacji, porównywalnych standardach dla wszystkich operatorów oraz jednej licencji pocztowej dla całej Unii.
„Wspólne standardy jakości mogą realnie ułatwić sprzedaż za granicę, pod warunkiem, że będą bazować na danych, a nie na dodatkowej biurokracji. Ujednolicone statusy przesyłek, porównywalne wskaźniki terminowości i jasne zasady reklamacji pozwoliłyby sklepom świadomie dobierać usługę do danego kierunku, a klientom dałyby wiedzę, czego mogą się spodziewać” – mówi ekspert.
Kto to wszytko sfinansuje? Usługę powszechną powinno w całości finansować państwo!
Najwięcej dyskusji budzi finansowanie usługi powszechnej, czyli obowiązku doręczania przesyłek pod każdy adres w danym kraju. Europejska federacja związków zawodowych UNI Europa w kampanii „Save Our Post 2026” postuluje, aby do jej utrzymania dokładały się wszystkie firmy dostarczające przesyłki, w tym platformy, kurierzy i agregatory logistyczne. Większość respondentów wskazuje jednak inne źródło – według podsumowania KE 68 proc. uważa, że usługę powszechną powinno w całości finansować państwo. Z analizy opublikowanych odpowiedzi wynika, że składce pobieranej od e-sklepów, marketplace’ów i innych nadawców sprzeciwia się 58 proc. badanych, a popiera ją 30 proc. Wszystkie siedem podmiotów z Polski, które odpowiedziały na to pytanie, opowiedziało się przeciw.
„Dostępność doręczeń na terenach wiejskich i dla osób wykluczonych to wartość, której nikt nie kwestionuje. Ważne jednak, aby sposób jej finansowania był przejrzysty i proporcjonalny. Każdy dodatkowy koszt nałożony na rynek dostaw ostatecznie znajdzie odzwierciedlenie w cenie wysyłki, a najmocniej odczują go małe i średnie sklepy, dla których sprzedaż za granicę dopiero staje się opłacalna” – dodaje ekspert.
Przewidywalność zamiast obietnic. Niezbędna jest pewność, że paczka dotrze na czas i będzie można ją śledzić na każdym etapie
Nowe przepisy zaczną obowiązywać najwcześniej za kilka lat – po publikacji projektu muszą je jeszcze przyjąć Parlament Europejski i Rada UE. Na doświadczenie klienta przy zakupach zagranicznych sprzedawcy mają jednak wpływ już teraz.
„Nie trzeba czekać na Brukselę, by klient zamawiający z innego kraju czuł się pewnie. Pierwszy krok to zapewnienie uczciwej informacji już w koszyku: realnego terminu dostawy i jasnych kosztów wysyłki, bez dopłat na końcu zamówienia. Drugi to możliwość śledzenia przesyłki w jednym miejscu i w języku kupującego, także po zmianie operatora” – radzi Adam Zając. „Na kluczowych kierunkach warto też mieć alternatywny wariant wysyłki, np. do punktu odbioru lub automatu, oraz prostą ścieżkę reklamacji i zwrotu. To niewielkie koszty, które budują zaufanie do sklepu i przywiązanie klientów.”
Wyniki konsultacji pokazują, że w handlu wewnątrz UE o zadowoleniu klienta coraz częściej decyduje nie sama cena wysyłki, lecz pewność, że paczka dotrze na czas i będzie można śledzić ją na każdym etapie. EU Delivery Act może ten standard ujednolicić, a od rozstrzygnięcia sporu o finansowanie zależy, czy reforma obniży bariery w handlu wewnątrz Unii, czy doda handlowi elektronicznemu nowe koszty. Przewagę zyskają te sklepy, które już teraz zadbają o przewidywalność dostaw, zanim stanie się ona unijnym obowiązkiem.
EU Delivery Act - jak to wszystko wygląda w liczbach? Dane od Komisji Europejskiej
Wynik
Czego dotyczy?
47%
uczestników konsultacji wskazuje, że paczka do innego kraju UE dotarła później, niż obiecano
32%
zgłasza niespójne informacje w śledzeniu przesyłki transgranicznej
30% vs 16%
niezadowolonych z cen wysyłek do innego kraju UE, w porównaniu z cenami wysyłek krajowych
70%
ocenia jako korzystne zaostrzenie wymogów jakości dostaw transgranicznych (najwyżej oceniona opcja)
71%
sprzeciwia się pozostawieniu obsługi reklamacji wyłącznie rynkowi
62%
spodziewa się, że wyższe standardy dla dostaw zagranicznych podniosą koszty operatorów
68%
uważa, że usługę powszechną powinno w całości finansować państwo
150 + 60
odpowiedzi i stanowisk w konsultacjach KE (11.12.2025-8.03.2026); Polska na trzecim miejscu pod względem liczby odpowiedzi
Źródło: Komisja Europejska, podsumowanie konsultacji publicznych ws. EU Delivery Act (7.05.2026). Odsetki liczone od uczestników, którzy odpowiedzieli na dane pytanie; wyniki nie są reprezentatywne.
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