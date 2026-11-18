Ministerstwo Finansów przygotowuje deregulacyjny projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Z opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu założeń wynika, że podatników czekają m.in. dłuższy termin na złożenie deklaracji CIT-10Z, pełna elektronizacja tego dokumentu oraz uproszczenia w składaniu oświadczeń płatnika.

Ministerstwo Finansów odpowiada na postulaty biznesu i zapowiada redukcję kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Informacje o planowanej nowelizacji pojawiły się we wtorek 17 listopada br. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Za przygotowanie dokumentu odpowiada Ministerstwo Finansów. Jak wyjaśnił resort we wpisie opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: „projekt realizuje postulaty deregulacyjne w ramach inicjatywy SprawdzaMY (w tym postulat nr: MF-127-412), a także zgłoszenia organów podatkowych, zakładając eliminację zbędnych procedur administracyjnych, redukcję kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenie przejrzystości i uproszczenie systemu podatkowego”.

REKLAMA

REKLAMA

Głównym założeniem planowanej ustawy jest eliminacja zbędnych procedur administracyjnych oraz realna redukcja kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Resort finansów podkreśla, że nowe przepisy mają zwiększyć przejrzystość i uprościć system podatkowy. Ustawodawca pisze w ten sposób: „Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych u podatników i płatników podatku dochodowego, ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej, uproszczenie formalności dla obywateli oraz zwiększenie efektywności i sprawności działania organów podatkowych.” Realizacja tych celów – jak stwierdza MF – wymaga zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554 z późn. zm.).

Wydłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT-10Z oraz wprowadzenie obowiązku jej wysyłki wyłącznie w formie elektronicznej

Jedną z ważnych zmian zapowiedzianych przez rząd jest modyfikacja zasad dotyczących deklaracji CIT-10Z. Dokument ten dotyczy wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów), które zostały osiągnięte przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Zgodnie z założeniami resortu finansów, projektowana ustawa ma wydłużyć termin na złożenie tej deklaracji. Jednocześnie resort planuje wprowadzić obowiązek przekazywania deklaracji CIT-10Z wyłącznie w formie elektronicznej, co wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji rozliczeń podatkowych i odchodzenia od dokumentacji papierowej.

REKLAMA

Uproszczenie przepisów dotyczących oświadczeń płatnika na formularzach WH-OSC i WH-OSP oraz nowe zasady dla świadczeń niepieniężnych

Zakres planowanej deregulacji obejmuje również inne sprawy ważne dla płatników podatków dochodowych. Ministerstwo Finansów pracuje nad modyfikacją i uproszczeniem regulacji odnoszących się do składania tzw. pierwotnych oraz następczych oświadczeń płatnika. Chodzi o dokumenty potwierdzające posiadanie przez płatnika dokumentacji uprawniającej do stosowania preferencji w poborze podatku dochodowego. Zmiany te będą dotyczyć dwóch formularzy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WH-OSC – formularza wykorzystywanego w rozliczeniach podatku CIT,

WH-OSP – formularza stosowanego w rozliczeniach podatku PIT.

Ponadto projekt nowelizacji ma precyzyjnie uregulować zasady postępowania w przypadku wypłaty należności w postaci niepieniężnej. Przepisy te będą odnosić się bezpośrednio do obowiązków płatnika wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. „w odniesieniu do obowiązków płatnika wynikających z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy PIT”.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy w drugim kwartale 2027 roku

Przedsiębiorcy oraz księgowi muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ prace legislacyjne nad opisanymi rozwiązaniami dopiero się rozpoczynają. Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych rządu, przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów jest planowane na II kwartał 2027 roku. Dopiero po akceptacji rządu dokument trafi do dalszych prac w parlamencie.