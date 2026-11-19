Nowe przepisy Ordynacji podatkowej wywołały wątpliwości wśród podatników poprawiających swoje rozliczenia po 1 października 2026 r. Skoro sama korekta deklaracji z nadpłatą automatycznie wszczyna teraz postępowanie podatkowe, wiele osób obawiało się, że zamyka to drogę do ponownego poprawienia formularza. Resort finansów rozwiał te obawy i wskazał wprost, kiedy możesz złożyć kolejną korektę, a kiedy musisz napisać obowiązkowe uzasadnienie.

Zmiana przepisów podatkowych, która weszła w życie z początkiem października 2026 roku, miała przede wszystkim ułatwić życie podatnikom i ograniczyć biurokrację przy odzyskiwaniu nadpłaconych pieniędzy. Szybko okazało się jednak, że uproszczenie formularzy rodzi pewne pułapki interpretacyjne. Skoro skorygowana deklaracja z nadpłatą z automatu uruchamia teraz formalne postępowanie w urzędzie skarbowym, wielu księgowych oraz przedsiębiorców zaczęło obawiać się blokady swojego rozliczenia. Wątpliwości te trafiły bezpośrednio na biurko urzędników resortu finansów. Jest odpowiedź w tej sprawie!

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Automatyczne wszczęcie postępowania nie blokuje ponownej poprawki w rozliczeniu podatkowym

Opublikowane zostało oficjalne zapytanie dziennikarza datowane na dzień 13 listopada 2026 r. Redakcja Gazety Podatkowej, w związku z ostatnimi zmianami w prawie, zwraca się w nim z prośbą o wyjaśnienie kwestii składania korekty deklaracji i wszczynania postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

W swoim zapytaniu dziennikarz wskazuje, że zgodnie z art. 165 § 8a Ordynacji podatkowej, obowiązującym od 1 października 2026 r., przepisów art. 165 § 3 i § 3b Ordynacji podatkowej nie stosuje się do postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty, jeżeli nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji składanej po upływie terminu do jej złożenia. W takim przypadku za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę złożenia tej korekty.

W związku z powyższym zapytania dziennikarz jest następujące: „Czy to oznacza, że złożenie wspomnianej korekty deklaracji skutkuje automatycznie wszczęciem postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty, w wyniku czego w jego toku nie jest możliwa ponowna korekta deklaracji? Czy to postępowanie podatkowe może zakończyć się w dniu zwrotu nadpłaty bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej), a w związku z tym po zwrocie nadpłaty podatku bez wydawania decyzji można dokonać ponownej korekty deklaracji w pełnym zakresie (ponieważ nie ma zastosowania art. 81b § 1 pkt 2 lit. b) Ordynacji podatkowej)?"

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W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zmiana dokonana ustawą z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846), polegająca na zniesieniu wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika z korekty deklaracji, nie zmieniła procedury stwierdzenia takiej nadpłaty.

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MF podkreśla, że „przed zmianą to wniosek o stwierdzenie nadpłaty składany wraz ze skorygowaną deklaracją wszczynał postępowanie podatkowe w tej sprawie na podstawie art. 165 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej, a po zmianie - za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę złożenia tej korekty (art. 165 § 8a Ordynacji podatkowej). Jeżeli prawidłowość skorygowanej deklaracji nie będzie budziła wątpliwości, organ podatkowy - tak jak dotychczas - zwróci nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę, zgodnie z art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej".

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„Należy pamiętać również, że w przypadku, gdy wysokość nadpłaty wynikającej ze skorygowanej deklaracji przekracza 10 000 zł, korektę należy złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn (art. 81 § 2b Ordynacji podatkowej)" – wskazał resort finansów.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia ponadto, że „zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji, przewidziane w art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej, następuje jedynie na czas trwania postępowania podatkowego, w ramach którego wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, a nie decyzja stwierdzająca nadpłatę. Oznacza to, że nie ma przeszkód do złożenia kolejnej korekty deklaracji zarówno w ramach toczącego się postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty, jak i po jego zakończeniu, niezależnie od tego, czy stwierdzenie nadpłaty nastąpiło w drodze decyzji czy w trybie bezdecyzyjnym (art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej)".

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