Utrzymanie Trybunału Konstytucyjnego pochłania gigantyczne kwoty z budżetu państwa, podczas gdy tempo prac tej instytucji budzi coraz większe kontrowersje. Najnowsze wyliczenia ekspertów rzucają nowe światło na astronomiczne zarobki sędziów i wieloletnie zaległości, za które rachunek płacimy wszyscy.

To jest prawda o TK, która bulwersuje opinię publiczną. „Niemal 87 mln zł rocznie kosztuje podatników utrzymanie Trybunału Konstytucyjnego wraz z uposażeniami sędziów w stanie spoczynku i świadczeniami rodzinnymi” – wylicza Warsaw Enterprise Institute (WEI). Tymczasem na rozpatrzenie czeka aż 1171 spraw, a najstarsza z nich pozostaje bez dalszego biegu od 2013 roku.

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Miliony złotych z publicznej kasy i astronomicze pensje na szczycie. Tyle dokładnie kosztuje utrzymanie sędziów

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok na funkcjonowanie Trybunału przeznaczono ponad 67 mln zł. Kolejne blisko 20 mln zł zapisano na uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz świadczenia rodzinne. W projekcie planu finansowego TK na 2027 rok przewidziano natomiast 78 mln zł na jego funkcjonowanie.

Uwagę zwracają także wynagrodzenia sędziów. Podstawowa pensja sędziego Trybunał Konstytucyjnego wynosi niemal 44 tys. zł brutto miesięcznie, czyli ponad 524 tys. zł rocznie. Prezes Trybunału otrzymuje ponad 54 tys. zł miesięcznie, a wiceprezes ponad 50 tys. zł. Do tych kwot mogą dochodzić dodatki.

Ponad tysiąc spraw w kolejce i rekordzistka czekająca od trzynastu lat. Wstępne wyniki audytu obnażają skalę paraliżu

Jak wskazuje raport Warsaw Enterprise Institute, gigantycznym wydatkom z publicznej kasy towarzyszą coraz bardziej niepokojące, wieloletnie zaległości w orzekaniu. Z przedstawionych 2 listopada wstępnych wyników audytu wyłania się obraz instytucji zmagającej się z ogromnym zatorem, ponieważ na rozpoznanie oczekuje obecnie aż 1171 spraw. Co więcej, zdecydowana większość z nich – dokładnie 706 postępowań – utknęła na samym początku drogi i wciąż pozostaje jedynie na etapie kontroli wstępnej, nie doczekawszy się nawet merytorycznego rozpatrzenia.

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Skalę opóźnień najlepiej obrazują konkretne przykłady z sądowych archiwów, w których niektóre wnioski czekają na finał od ponad dekady. Absolutnym rekordzistą w tym zestawieniu jest sprawa dotycząca prawa do strajku, która wpłynęła do Trybunału jeszcze w 2013 roku i do dziś pozostaje nierozstrzygnięta.

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Eksperci nie zostawiają na instytucji suchej nitki i ostrzegają przed „spalarnią pieniędzy”. Czy Trybunał czeka rewolucja?

„Podatnik powinien wiedzieć, ile kosztuje obsługa poszczególnych kategorii spraw, jak długo trwają postępowania” – podkreśla Przemysław Staciwa, ekspert Warsaw Enterprise Institute.

Zdaniem WEI Trybunał wymaga gruntownej naprawy, większej przejrzystości finansowej i poprawy efektywności. Wieloletnie zaległości, rosnące koszty oraz nieustające spory polityczne podważają zaufanie obywateli do instytucji. „Bez gruntownej naprawy TK może coraz bardziej przypominać nie Strażnika Konstytucji, lecz kosztowną spalarnię publicznych pieniędzy” – ocenia Staciwa.