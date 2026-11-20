Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą, która przebuduje system preferencji dla podatników i przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi przepisami z katalogu zniknie popularna ulga na Internet oraz ulga na ekspansję, pozwalająca dotąd firmom odliczyć nawet milion złotych. Jednocześnie nowelizacja podwaja limit odliczeń dla honorowych dawców krwi i przedłuża o 10 lat ulgę na robotyzację, a jej główne zapisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.

Prezydent Karol Nawrocki już podpisał ustawę z dnia 22 października 2026 r., która od 2027 roku zmienia system ulg podatkowych w Polsce. Nowelizacja obejmuje przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z deklaracją projektodawcy, celem tych zmian jest dostosowanie katalogu preferencji podatkowych „do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych oraz priorytetów polityki państwa”.

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Koniec z popularną ulgą na Internet w rozliczeniach PIT oraz ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla podatników jest całkowite zniesienie tzw. ulgi na Internet. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały osobom rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz opłacającym zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów na odliczenie wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci.

Limit tego odliczenia – dokonywanego odpowiednio od podstawy obliczenia podatku lub od przychodu – wynosił maksymalnie 760 zł w skali roku podatkowego. Po wejściu w życie podpisanej przez prezydenta RP ustawy podatnicy całkowicie stracą prawo do korzystania z tej preferencji.

Podwójna korzyść podatkowa dla honorowych dawców krwi – limit odliczenia rośnie o 100 procent

Ustawa wprowadza jednocześnie istotne wsparcie dla osób angażujących się w krwiodawstwo. Zgodnie z podpisanymi przepisami, o 100 procent podwyższony zostaje limit odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

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W praktyce oznacza to dwukrotne zwiększenie dotychczasowej tzw. ulgi dla krwiodawców. Nowe rozwiązanie ma na celu dostosowanie katalogu ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych oraz priorytetów polityki państwa.

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Ważne Ustawodawca wprowadza podwyższenie o 100% limitu odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (tzw. ulga dla krwiodawców).

Przedsiębiorcy stracą ulgę na ekspansję i nie odliczą już miliona złotych na rozwój sprzedaży

Nowelizacja przynosi również likwidację tzw. ulgi na ekspansję, z której do tej pory mogli korzystać przedsiębiorcy rozliczający PIT (uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) oraz podatnicy CIT (uzyskujący przychody inne niż z zysków kapitałowych). Ustawa znosi prawo do odliczenia odpowiednio od podstawy obliczenia podatku oraz podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży wytworzonych rzeczy.

Wcześniej przedsiębiorcy mogli odliczyć te wydatki do wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu z danej działalności, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł rocznie. Po wejściu w życie nowych regulacji firmy utracą możliwość korzystania z tej preferencji.

Ulga na robotyzację zostaje z nami na dłużej – preferencja dla firm przedłużona aż o 10 lat

Pozytywną informacją dla firm inwestujących w nowoczesne technologie jest utrzymanie i wydłużenie tzw. ulgi na robotyzację. Okres, w którym podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT (uzyskujący przychody inne niż z zysków kapitałowych) mogą korzystać z tego rozwiązania, zostaje przedłużony o 10 lat.

Preferencja ta pozwala na odliczenie odpowiednio od podstawy obliczenia podatku lub podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50 procent kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Odliczenie to przysługuje do wysokości kwoty dochodu uzyskanego w danym roku z tej działalności lub z tych przychodów.

Ważne Wprowadzane zmiany zakładają przedłużenia o 10 lat okresu, w którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnik podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą odliczyć odpowiednio od podstawy obliczenia podatku oraz podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację – do wysokości kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym odpowiednio z tej działalności oraz z tych przychodów (tzw. ulga na robotyzację).

Kiedy nowe przepisy podatkowe wejdą w życie i jakie ustawy zostaną znowelizowane?

Podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego akt prawny z dnia 22 października 2026 r. nowelizuje bezpośrednio trzy ważne dokumenty:

ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zasadnicza część nowych regulacji wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. Wyjątek stanowią ściśle określone przepisy przejściowe i szczegółowe – art. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 2 pkt 2 lit. b – które zaczną obowiązywać dzień wcześniej, czyli 31 grudnia 2026 r.