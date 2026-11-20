Nie ma szans na radykalne zwiększenie dochodów budżetowych państwa w 2027 r. (roku wyborczym) uważa prof. Witold Modzelewski. Dlatego również w przyszłym roku deficyt budżetu państwa osiągnie prawie 300 mld zł. Ale już dziś prof. Modzelewski wskazuje 6 obszarów podatkowych (VAT, PIT, CIT, akcyza, opodatkowanie hazardu), gdzie zmiana przepisów może przynieść nawet 100 mld zł dodatkowych dochodów budżetowych.

Deficyt budżetu państwa na poziomie prawie 300 mld zł także w 2027 roku

Deficyt budżetowy, sięgający prawie 300 mld zł, będzie nam towarzyszyć również w przyszłym 2027 roku; żadnych złudzeń – w roku wyborczym, w dodatku przy tak słabej legitymizacji rządzących, na jakiekolwiek działania niepopularne (z istoty) nie zdecyduje się nikt. Kto zresztą miałby to zrobić? Program radykalnego podwyższenia dochodów budżetowych (idzie tu o co najmniej 100 mld zł) musi mieć, po pierwsze, politycznego autora, który umie to zrobić, oraz, po drugie, przyzwolenie opozycji i głowy państwa. Na to nie ma szans (jakichkolwiek). Nie bez znaczenia jest również polityka bieżąca: akcja „przejęcia” Trybunału Konstytucyjnego, mimo pozornego sukcesu, skończy się nieuchronną porażką; „nasi sędziowie” nie wytrzymają presji i być może uciekną z tonącego okrętu.



Czyli problem znalezienia co najmniej 100 mld podrzucony będzie przyszłej większości, która wyłoni się (?) za rok, a faktyczne działania na tej niwie podjęte zostaną dopiero w 2028 roku (albo później).

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Skąd wziąć dodatkowe dochody budżetu państwa? 6 głównych „rezerw”

Zastanawiamy się jednak już dziś, jakie są możliwości istotnego zwiększenia dochodów budżetowych. W obecnym systemie istnieją znane od lat „rezerwy”, których nikt nie chcę tknąć, bo nie chce narazić się ich strażnikom. Ich lista jest znana, więc ją tylko przypomnę (pisałem o nim wielokrotnie):



1) redukcja faktycznie bezzasadnych zwrotów podatku od towarów i usług, które w latach 2022-2025 zwiększyły się skokowo o 80% - do uzyskania blisko 50 mld zł,



2) ujednolicenie zasad opodatkowania akcyzą napojów alkoholowych w proporcji do udziału etanolu oraz likwidacja przywilejów dla nowych wyrobów, które są substytutami dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych – do uzyskania nawet około 18 mld,



3) likwidacja masowego unikania opodatkowania i rozdawnictwa pieniędzy poprzez „raj ulgowy” w podatku dochodowym od osób prawnych (posprzątanie po „Polskim Ładzie”) – około 9 mld zł,



4) podjęcie działań porządkujących i uszczelniających w podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzących do zwiększenia efektywnej stawki o jeden punkt procentowy – do 15 mld, z czego jednak tylko część trafi do budżetu państwa (większość do samorządu terytorialnego),



5) wycofanie się z forsowania rozwiązań wpędzających coraz większe grupy małych podatników do szarej strefy – „KseF-y”, „jotpeki” i inne tego typu „wynalazki” – do uzyskania do 8 mld zł,



6) przebudowanie, a przede wszystkim unowocześnienie opodatkowania hazardu – do 5 mld zł.

Ważne Daje to około 100 mld zł, czyli za mało aby deficyt wrócił do dopuszczalnego 3% PKB. Przeprowadzenie w ciągu jednego roku tej operacji jednak graniczy z cudem, zwłaszcza że za wadami tego systemu stoją murem ich beneficjanci.

Mimo że nawet minister finansów już mówi, że KSeF był „fatalnie przygotowany”, to jego narzucanie podatnikom idzie pełną parą. Siłowe wdrożenie tego pomysłu w sektorze MiŚP zwiększy skalę obrotu niefakturowanego. Twórcy tego systemu chyba nie rozumieją, że „nie widzi” on gospodarki poza nim („czego oczy nie widzą…”), co skutkuje tylko zmniejszeniem dochodów budżetowych. Na redukcje wydatków budżetowych o chociażby 50 mld zł nikt się nie zdecyduję ani w tym ani w przyszłym roku: będziemy więc pogrążać się w długach.



Prof. dr hab. Witold Modzelewski