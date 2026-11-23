Biura rachunkowe mogą już liczyć, jak nowa skala PIT zmieni rozliczenia klientów, ale nie powinny jeszcze przestawiać programów płacowych ani przesądzać, która forma opodatkowania wyjdzie korzystniej. Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24, dzieli pracę biura na dwa etapy: przed ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw i po nim. Zwraca też uwagę na przepis przejściowy, który obejmie tylko część pracowników: niektóre osoby rozliczające się z małżonkiem albo jako samotni rodzice będą musiały złożyć pracodawcy nowe oświadczenie.

Reforma podatkowa 2027 – jak przygotować biuro i klientów?

– Ustawa z druku 3293 czeka na decyzję Prezydenta, który ma na nią czas do 27 listopada. Dopóki nie zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw, nowych zasad nie należy traktować jako obowiązujących. Biuro powinno sprawdzić ostateczny tekst przed wdrożeniem zmian – wyjaśnia Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24. – Ustawa przewiduje nową skalę PIT: 12% do 130 tys. zł, 24% od nadwyżki ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 150 tys. zł. Obniża też limit uprawniający do ryczałtu do 250 tys. euro. Stawka CIT 22% ma zastosowanie w zakresie określonym w ustawie, w tym wobec podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro – dodaje ekspertka.

REKLAMA

REKLAMA

Co można przygotować przed publikacją ustawy?

– Biuro rachunkowe może już teraz wskazać klientów, których zmiany mogą dotyczyć, zebrać dane do symulacji i przygotować wariantowe wyliczenia. Warto sprawdzić także harmonogram aktualizacji programów kadrowo-płacowych oraz przygotować listę danych potrzebnych do wdrożenia nowych zasad.

Z naliczaniem styczniowych zaliczek według nowych reguł i zmianą ustawień produkcyjnych programu należy poczekać na publikację ustawy. Po jej ogłoszeniu trzeba zweryfikować ostateczne brzmienie przepisów i regulacje przejściowe. Wcześniej można przygotować scenariusze testowe, ale nie należy przedstawiać ich jako obowiązującego sposobu rozliczeń – radzi Zuzanna Niełacna.

Jedna z takich regulacji przejściowych dotyczy płatników. Art. 4 ustawy z druku 3293 określa, co dzieje się z oświadczeniami, które pracownicy złożyli już pracodawcom.

REKLAMA

– Osobnej analizy wymagają oświadczenia pracowników. Ustawa przewiduje szczególne rozwiązanie dotyczące nowego oświadczenia dla osób, które chcą korzystać z określonych zasad poboru zaliczek przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nowego oświadczenia nie będą musieli składać wszyscy pracownicy. Obowiązek dotyczy osób, które złożyły płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko w wariancie dla podatników, których dochody przekraczają 120 tys. zł, a dochody małżonka lub dziecka tej kwoty nie przekraczają. Jeśli w 2027 r. przewidują własne dochody powyżej 150 tys. zł, a dochody małżonka lub dziecka, które będą łączone z ich dochodami, nie przekroczą 150 tys. zł, to aby nadal korzystać z preferencyjnego poboru zaliczek, będą musiały złożyć nowe oświadczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie jest to powszechny obowiązek ponownego składania PIT-2, który dotyczy m.in. stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Biuro powinno ustalić, którzy pracownicy złożyli dotychczasowe oświadczenie i spełniają nowe warunki, a następnie poinformować ich o konieczności złożenia nowego oświadczenia, jeśli chcą nadal korzystać z preferencyjnych zasad poboru zaliczek. Szczegóły należy potwierdzić po publikacji ustawy –wyjaśnia ekspertka fillup k24.

Jak monitorować limit ryczałtu?

Limit przychodów uprawniający do ryczałtu przelicza się na złote po średnim kursie euro NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Dla 2027 r. jest to kurs z 1 października 2026 r., czyli 4,3770 zł. O tym, czy klient zachowa ryczałt w 2027 r., zdecyduje jego przychód za 2026 r.



– Limit 250 tys. euro to 1 094 250 zł po przeliczeniu właściwym kursem 4,3770 zł. Na tym etapie tę kwotę należy przedstawiać jako wynikającą z uchwalonego tekstu i przyjętego kursu, z zastrzeżeniem, że nowe zasady wymagają zakończenia procesu legislacyjnego.

W przypadku klientów rozliczających się ryczałtem warto na bieżąco monitorować przychód narastająco za 2026 r. Zestawienie powinno pokazywać wykorzystany limit, kwotę pozostałą do progu i prognozę przychodów do końca roku. Klient powinien odpowiednio wcześnie otrzymać informację, że przekroczenie limitu może wpłynąć na możliwość stosowania ryczałtu w 2027 r., jeśli nowe przepisy wejdą w życie w tym kształcie – podkreśla Zuzanna Niełacna.

Jak rozmawiać z klientem o formie opodatkowania?

– Biuro może zebrać dane i przedstawić skutki różnych wariantów na podstawie przychodów, kosztów i informacji dotyczących działalności klienta. Sama symulacja nie zawsze wystarczy jednak do wskazania najkorzystniejszego rozwiązania. Wybór formy opodatkowania może zależeć również od sytuacji osobistej i prawnej klienta, innych źródeł dochodu, planów dotyczących firmy oraz szczegółowej oceny przepisów.

Gdy klient oczekuje indywidualnej rekomendacji optymalnego rozwiązania, należy skierować go do doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata. Jeżeli decyzja wymaga również oceny prawnej lub ułożenia struktury działalności, warto zalecić konsultację z jednym z tych specjalistów. Rolą biura rachunkowego jest przygotowanie danych księgowych, wyjaśnienie sposobu rozliczeń i ewentualna współpraca ze specjalistą udzielającym klientowi porady w zakresie swojej kompetencji – wskazuje ekspertka.

Ważne Na decyzję klienci nie mają dużo czasu, bo termin wyboru formy opodatkowania na 2027 r. przypada już w lutym.

– Termin wyboru formy opodatkowania warto omówić z klientem z wyprzedzeniem. Jeśli pierwszy przychód w 2027 r. zostanie osiągnięty w styczniu, termin przypada 20. dnia kolejnego miesiąca. Ponieważ 20 lutego 2027 r. wypada w sobotę, termin przesuwa się na poniedziałek 22 lutego 2027 r. W praktyce decyzję klienta najlepiej zebrać wcześniej, aby zostawić czas na jej potwierdzenie i prawidłowe zgłoszenie.

Rekomendacja organizacyjna dla biura jest prosta: już teraz przygotować dane, listę klientów i symulacje, a wiążące decyzje dotyczące rozliczeń potwierdzić po publikacji ustawy. Klientom jasno komunikować, co wynika z wyliczeń księgowych, a po indywidualną rekomendację podatkową lub prawną kierować ich do właściwego specjalisty – podsumowuje Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24.