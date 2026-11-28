Aż 1,8 miliona zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychosomatycznych wystawili w ubiegłym roku lekarze w Polsce – wynika z najnowszych danych ZUS. Statystycznie takie L4 pojawia się w systemie co 20 sekund. Aby powstrzymać falę wypalenia i utraty zdolności do pracy, Zakład ma już program całkowicie darmowych, 24-dniowych turnusów rehabilitacyjnych. Sprawdzamy, kto może z nich skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że „z powodu zaburzeń psychosomatycznych, np. lękowych, lekarze wystawili w ubiegłym roku 1,8 mln zwolnień, co daje średnio trzy zwolnienia co minutę”. W odpowiedzi na ten problem ZUS proponuje program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku lekarze wystawili 24,2 mln zwolnień lekarskich, z czego blisko 1,8 mln było spowodowanych chorobami psychosomatycznymi. Dla porównania, w roku 2020, czyli podczas pandemii koronawirusa, lekarze wystawili ponad 20,7 mln zwolnień lekarskich, z czego blisko 1,5 mln dotyczyło zaburzeń psychicznych. To ponad 7 proc. Przeszło jedna trzecia z nich była spowodowana reakcją na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi.

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Długotrwały stres, stany lękowe i depresja. ZUS ujawnia nowe dane, co najczęściej wyklucza Polaków z pracy

Analiza danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie pokazuje, jakie trudności zdrowotne najczęściej wykluczają dzisiaj Polaków z aktywności zawodowej. Za zdecydowaną większość wystawianych zwolnień z powodu schorzeń psychosomatycznych odpowiadają trzy główne grupy problemów:

reakcja na długotrwały stres oraz zaburzenia adaptacyjne (36 proc. wszystkich absencji) – to najczęstsza przyczyna niezdolności do pracy, wynikająca z przewlekłego przeciążenia obowiązkami, presji zawodowej lub trudności w przystosowaniu się do nagłych zmian życiowych;

(36 proc. wszystkich absencji) – to najczęstsza przyczyna niezdolności do pracy, wynikająca z przewlekłego przeciążenia obowiązkami, presji zawodowej lub trudności w przystosowaniu się do nagłych zmian życiowych; zaburzenia lękowe (18 proc. absencji) – obejmują m.in. stany przewlekłego niepokoju, ataki paniki oraz fobie, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych zadań w pracy;

(18 proc. absencji) – obejmują m.in. stany przewlekłego niepokoju, ataki paniki oraz fobie, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych zadań w pracy; epizody depresyjne (17 proc. absencji) – wiążą się z długotrwałym obniżeniem nastroju, utratą energii, problemami z koncentracją oraz wyczerpaniem psychicznym i fizycznym, wymagającym specjalistycznego wsparcia i dłuższego odpoczynku.

Łączna liczba dni nieobecności w pracy spowodowana schorzeniami psychosomatycznymi w 2025 roku wyniosła 34,1 mln - średnio 20. „Dane te pokazują, że zaburzenia psychosomatyczne nie są krótkotrwałymi kryzysami, lecz wymagają niemal trzytygodniowej, nieprzerwanej rekonwalescencji” - czytamy w komunikacie Zakładu.

Darmowy turnus rehabilitacyjny z ZUS. Kto może wyjechać sobie na 24 dni leczenia i odpoczynku?

W odpowiedzi na to zjawisko powstał program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. Mogą z nich skorzystać osoby z zaburzeniami nastroju, lękowymi lub behawioralnymi, ubezpieczone w ZUS (aktywne zawodowo), a którym grozi utrata zdolności do pracy.

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Rozwiązanie jest dedykowane także tym osobom, które korzystają ze świadczeń chorobowych lub okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku gdy daje im to szansę na utrzymanie lub odzyskanie zdolności do pracy.

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Ważne Z turnusów rehabilitacyjnych ZUS mogą skorzystać osoby aktywne zawodowo, którym grozi utrata zdolności do pracy, a także pacjenci pobierający zasiłek chorobowy lub okresową rentę, jeśli leczenie daje im szansę na powrót do zawodu.

Indywidualna terapia z psychologiem, relaksacja i muzykoterapia. Tak wygląda plan dnia w ośrodku ZUS

Stacjonarny turnus w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni i opiera się na indywidualnym programie leczenia, który jest realizowany przez sześć dni w tygodniu. Kluczowym elementem pobytu jest wsparcie psychiczne – pacjenci biorą udział w terapii psychologicznej, obejmującej zarówno indywidualne spotkania ze specjalistą, jak i zajęcia grupowe.

Uzupełnieniem terapii są treningi relaksacyjne, ćwiczenia ogólnousprawniające, a także muzykoterapia i choreoterapia. Przez cały czas trwania turnusu kuracjusze mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną oraz uczestniczą w zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej.

ZUS zapłaci za pobyt, wyżywienie i dojazd. Jak dostać skierowanie na rehabilitację psychosomatyczną?

Aby skorzystać z rehabilitacji, należy rozpocząć procedurę od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który może wystawić odpowiedni wniosek o skierowanie na turnus. Dokument trafia następnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie kluczową decyzję podejmuje lekarz orzecznik – to on ocenia stan zdrowia pacjenta, weryfikuje zasadność takiego leczenia oraz sprawdza, czy nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do wyjazdu.

Udział w całym programie jest dla pacjenta całkowicie bezpłatny i nie obciąża jego domowego budżetu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pełni finansuje nie tylko samo leczenie i zabiegi terapeutyczne, ale również pokrywa koszty zakwaterowania w ośrodku rehabilitacyjnym, pełnego wyżywienia na miejscu oraz dojazdu do placówki i powrotu do domu.