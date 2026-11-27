Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas na bezstresowe wdrożenie nowego systemu fakturowania. Senat przyjął bez poprawek nowelę ustawy, która wydłuża okres odroczenia kar związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy mają umożliwić firmom sprawne dostosowanie procesów i systemów informatycznych do nadchodzących wymogów.

Najważniejsze informacje w skrócie:

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Decyzja Senatu: Izba przyjęła nowelizację ustawy bez poprawek (65 głosów za, 26 przeciw, 0 wstrzymujących się), a dokument trafi teraz do podpisu prezydenta.

Brak kar do końca 2027 r.: Mimo obowiązkowego korzystania z KSeF, sankcje pieniężne za błędy nie będą nakładane aż do 31 grudnia 2027 roku.

KSeF dla wszystkich od 2027 r.: Z końcem 2026 roku wygasa okres przejściowy dla najmniejszych podatników (sprzedaż do 10 tys. zł brutto miesięcznie) – od 1 stycznia 2027 roku system obejmie wszystkich przedsiębiorców.

Odwrotne obciążenie VAT: Nowelizacja przedłuża stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla gazu, energii elektrycznej oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Wejście w życie: Nowe przepisy zaczną obowiązywać 31 grudnia 2026 roku.

Senat przyjął nowelizację dotyczącą Krajowego Systemu e-Faktur bez żadnych poprawek. Kary pieniężne za błędy w obsłudze KSeF zostaną odroczone do końca 2027 roku

W głosowaniu w dniu 27 listopada za podjęciem uchwały w tej sprawie opowiedziało się 65 senatorów. Przeciwko zagłosowało 26 senatorów, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że teraz nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw trafi bezpośrednio do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego.

Przyjęte rozwiązania zakładają, że mimo obowiązku korzystania z KSeF, sankcje finansowe za błędy związane z jego stosowaniem nie będą nakładane aż do 31 grudnia 2027 roku. Dodatkowy czas na stosowanie dotychczasowych zasad ma pozwolić przedsiębiorcom na bezpieczne dostosowanie się do nowych obowiązków oraz wdrożenie odpowiednich rozwiązań informatycznych w swoich firmach.

Ważne Od 1 stycznia 2027 roku obowiązek korzystania z KSeF obejmie wszystkich przedsiębiorców Z końcem 2026 roku wygasa okres przejściowy przewidziany dla najmniejszych podatników, u których wartość sprzedaży dokumentowana fakturami nie przekracza w ujęciu miesięcznym 10 tys. zł brutto. W rezultacie od 1 stycznia 2027 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe dla absolutnie wszystkich przedsiębiorców.

Nowelizacja przedłuża również stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT

Ustawa wprowadza także przedłużenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej oraz usług związanych z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązanie to wynika z prowadzonych na forum Unii Europejskiej prac nad zmianą dyrektywy VAT, której celem jest dalsze umożliwienie stosowania tego mechanizmu. Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2026 roku.