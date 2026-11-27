W dniu 27 listopada 2026 r. opublikowany został projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, przygotowany w Ministerstwie Finansów. Celem tej nowelizacji są istotne zmiany przepisów dotyczących interpretacji podatkowych. Jedną z ważniejszych nowości będzie likwidacja bezterminowości indywidualnych interpretacji podatkowych. Te interpretacje wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mają być ważne tylko przez 5 lat. Co więcej, nowelizacja wprowadzi harmonogram utraty ważności wcześniej wydanych interpretacji indywidualnych. Przykładowo interpretacje wydane przed 1 stycznia 2023 r. stracą ważność z dniem 30 czerwca 2028 r.

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5 lat ważności interpretacji podatkowych z opcją przedłużenia

Obecne przepisy regulujące funkcjonowanie instytucji interpretacji indywidualnych zakłada bezterminowość ich obowiązywania. Zdaniem Ministerstwa Finansów powoduje to "istotne ryzyka systemowe w postaci funkcjonowania w obrocie prawnym ochrony podatkowej opartej na stanowiskach organów podatkowych, które uległy dezaktualizacji, w wyniku zmian jakie zaszły w linii orzeczniczej sądów administracyjnych lub w realiach gospodarczych". W ten sposób dochodzić może - zdaniem resortu finansów - do naruszenia zasady równości wobec prawa poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie podatników dysponujących historycznymi interpretacjami względem podmiotów nowo wchodzących na rynek, które np. uzyskują mniej korzystną interpretację przepisów dotyczącą analogicznego zagadnienia wydaną na skutek zmiany orzecznictwa sądów administracyjnych.



Dlatego omawiany projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie 5-letniego okresu ważności interpretacji indywidualnych z jednoczesnym prawem ich jednokrotnego, bezpłatnego przedłużenia o kolejne 5 lat (z wyłączeniem zmiany interpretacji), jeżeli interpretacja obejmuje zdarzenie, które może nastąpić także po upływie okresu jej ważności, w tym występować cyklicznie, w ramach procedury uproszczonej, przy czym niewydanie przez organ postanowienia w sprawie wniosku do dnia upływu okresu ważności interpretacji oznacza przedłużenie tego okresu.





Ponadto nowelizacja wprowadzi poniższy harmonogram utraty ważności wcześniej wydanych interpretacji indywidualnych:

1) interpretacje wydane przed 1 stycznia 2023 r. są ważne do dnia 30 czerwca 2028 r.;

2) interpretacje wydane po 31 grudnia 2022 r., a przed 1 stycznia 2028 r. są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania, nie krócej jednak niż do dnia 31 grudnia 2028 r.



Adresatom interpretacji objętych mechanizmem intertemporalnym przysługiwać będzie na mocy nowych przepisów prawo złożenia wniosku o przedłużenie ważności na zasadach ogólnych, przy czym w przypadku interpretacji wydanych przed dniem 1 stycznia 2023 r. przedłużenie następuje na 3 lata, a w przypadku pozostałych – na 5 lat. Wniosek składa się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności.



Ponadto porozumienia podatkowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego zostaną objęte przepisami o okresie ważności i wygaśnięciu z mocy prawa interpretacji indywidualnej,

Natomiast porozumienia w sprawie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego zostaną objęte przepisami o wygaśnięciu tej opinii z mocy prawa, z zachowaniem ochrony wynikającej z zastosowania się do porozumienia, którego okres ważności albo obowiązywania upłynął lub które wygasło z mocy prawa.

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5 lat ważności opinii WHT z opcją przedłużenia

Nowelizacja ma też wydłużyć z 36 miesięcy do 5 lat okresu obowiązywania opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła (WHT), uregulowanych w

- ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.



Przy czym opinie WHT, które nie wygasły do dnia wejścia w życie nowelizacji (1 stycznia 2028 r.) wygasają z upływem 3 lat od dnia ich wydania, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 października 2028 r., a okres ich obowiązywania może zostać przedłużony jednokrotnie o 2 lata, na wniosek złożony nie wcześniej niż 9 miesięcy i nie później niż 6 miesięcy przed upływem tego okresu. Łączny okres obowiązywania opinii wydanej na dotychczasowych zasadach wynosi w ten sposób co najmniej 5 lat, a więc nie mniej niż okres obowiązywania opinii wydawanych po wejściu ustawy w życie.



Jednocześnie nowelizacja uporządkuje przepisy dot. procedury wydawania opinii WHT, obejmujące w szczególności:

- określenie w ustawie wymogów formalnych wniosku, obowiązku dołączenia dokumentacji uprawdopodabniającej brak przesłanek odmowy wydania opinii oraz oświadczenia o braku toczących się postępowań i rozstrzygnięć w sprawie objętej wnioskiem wraz ze skutkiem złożenia fałszywego oświadczenia,

- wydłużenie do 14 dni terminu na usunięcie braków wniosku,

- pobieranie opłaty od każdego rodzaju należności objętego wnioskiem wraz z zamkniętym katalogiem przypadków jej zwrotu,

- bezpłatne przedłużenie okresu ważności opinii, wprowadzenie trybu zmiany i uchylenia opinii z urzędu oraz prawa do wniesienia skargi na zmianę opinii,

- uchylenie przesłanki odmowy wydania opinii dotyczącej rzeczywistej działalności gospodarczej i wprowadzenie przesłanki odmowy w przypadku prowadzenia w sprawie objętej wnioskiem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej albo rozstrzygnięcia lub uzgodnienia sprawy,

- objęcie pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji upoważnienia do składania wniosków oraz odpowiednie stosowanie do opinii przepisów o ochronie wynikającej z zastosowania się do interpretacji;

Minister finansów przejrzy też wszystkie wcześniej wydane interpretacji ogólnych i objaśnień podatkowych i zdecyduje o ich ważności lub wygaśnięciu z mocy prawa

W w art. 14da Ordynacji podatkowej dotychczasowa treść będzie oznaczona jako § 1 i dodany zostanie § 2 o następującej treści:

„§ 2. Interpretacja ogólna i objaśnienia podatkowe wygasają z mocy prawa, w całości lub w części, w przypadku zmiany przepisów prawa, w wyniku której interpretacja ogólna, objaśnienia podatkowe lub ich część stają się niezgodne z tymi zmienionymi przepisami, przy czym wygaśnięcie to następuje z dniem wejścia w życie tych zmienionych przepisów.”



Ponadto minister właściwy do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów i Gospodarki) będzie miał obowiązek zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji, informację o wygaśnięciu z mocy prawa, w związku ze zmianą stanu prawnego, interpretacji ogólnych i objaśnień podatkowych wydanych przed tym dniem, wraz ze wskazaniem przepisów, które uległy zmianie, oraz oznaczeniem dnia wygaśnięcia.

Termin ten uwzględnia konieczność jednorazowego przeglądu całego dotychczasowego zasobu tych aktów (według stanu na dzień 19 listopada 2026 r. 156 interpretacji ogólnych i 53 objaśnień podatkowych) pod kątem zmian stanu prawnego, jakie nastąpiły od dnia ich wydania.

Rozszerzenie ochrony podatnika. Doprecyzowanie pojęcia utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych

Ważnym elementem tej nowelizacji ma być także rozszerzenie ochrony prawnej podatnika na skutki podatkowe zaistniałe przed opublikowaniem interpretacji ogólnej poprzez wprowadzenie możliwości wyboru zastosowania się do wykładni wynikającej z interpretacji ogólnej albo do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Przewidziano również rozszerzenie zakresu ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej na skutki podatkowe, które miały miejsce również przed wydaniem interpretacji, a zastosowanie się do interpretacji indywidualnej, której okres ważności upłynął, objęto zwolnieniem z obowiązku zapłaty podatku na zasadach przewidzianych dla zmiany interpretacji. Przepisy o ochronie podatnika będą uporządkowane przez odrębne uregulowanie skutków zastosowania się do interpretacji ogólnej i do interpretacji indywidualnej.



Ponadto nastąpi doprecyzowanie definicji pojęcia utrwalonej praktyki interpretacyjnej oraz przesłanek umożliwiających zastosowanie ochrony prawnej wynikającej z utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych. Nowe przepisy zobowiążą organy podatkowe do uwzględniania tej praktyki w toku postępowania podatkowego, jeżeli strona zasadnie powoła się na ochronę z niej wynikającą; utrwalona praktyka interpretacyjna w nowym rozumieniu będzie ustalana wyłącznie na podstawie interpretacji indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie ustawy, a nowa definicja i obowiązek jej uwzględniania wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2029 r.

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Wprowadzenie instytucji ostrzeżeń podatkowych

Nowelizacja ma też wprowadzić instytucję ostrzeżeń podatkowych, tj. ogólnych informacji wydawanych z urzędu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o działaniach, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym skutkować zastosowaniem przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania lub stanowić nadużycie prawa, zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, z możliwością zasięgnięcia opinii Rady do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania lub Rady do spraw Opodatkowania Wyrównawczego w sprawie założeń lub projektu ostrzeżenia; opinie te nie podlegają zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej;

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Pozostałe ważniejsze zmiany dot. interpretacji podatkowych

Ta nowelizacja zawiera także szereg innych zmian, wśród których warto wymienić następujące:



- wydłużenie terminu na uzupełnienie braków wniosku (formalnych i merytorycznych) o wydanie interpretacji indywidualnej z 7 do 14 dni;



- doprecyzowanie wymogów formalnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisem rangi ustawowej oraz rezygnacja z określania wzorów formularzy w rozporządzeniach (zastąpią je wzory publikowane bezpośrednio w Biuletynie Informacji Publicznej);



- uregulowanie stwierdzenia bezprzedmiotowości wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w całości albo w części, w przypadku gdy przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych wydanych w takim samym stanie prawnym, z jednoczesnym obowiązkiem wskazania oznaczenia interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych wraz z podaniem miejsca ich publikacji oraz przywołaniem fragmentu tej interpretacji lub objaśnień podatkowych dotyczącego tego zagadnienia;



- wprowadzenie możliwości stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej pozostającej w sprzeczności z objaśnieniami podatkowymi wydanymi w takim samym stanie prawnym – na zasadach analogicznych do obowiązujących obecnie w przypadku interpretacji ogólnych;



- umożliwienie stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej w części, w jakiej jest ona niezgodna z interpretacją ogólną lub objaśnieniami podatkowymi (art. 14e § 1a pkt 2 Ordynacji podatkowej);

- wzmocnienie informacyjnej roli interpretacji ogólnych poprzez nałożenie na organ interpretacyjny obowiązku wyjaśnienia sposobu postępowania w celu zastosowania się do interpretacji ogólnej, z uwzględnieniem zdarzeń, których skutki podatkowe wystąpiły przed jej opublikowaniem oraz po jej opublikowaniu;



- objęcie ochroną zastosowania się do opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego, której okres ważności upłynął lub która stała się niezgodna ze zmienioną interpretacją ogólną, na zasadach odpowiadających przyjętym dla interpretacji indywidualnych, oraz wydłużenie do 14 dni terminu na usunięcie braków wniosku o wydanie tej opinii;



- dostosowanie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami do wprowadzenia okresu ważności interpretacji indywidualnych i możliwości jego przedłużenia, w celu zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy Rady 2011/16/UE w zakresie wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych o wymiarze transgranicznym



- zastąpienie obowiązku zwracania się przez organ interpretacyjny o opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, możliwością wystąpienia o taką opinię.

Zmiany w Biuletynie Informacji Publicznej (baza EUREKA)

Nowelizacja wprowadzi też zmiany dot. funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej (baza EUREKA - eureka.mf.gov.pl), gdzie są publikowane interpretacje podatkowe, objaśnienia, czy wiążące informacje akcyzowe i stawkowe. W tym zakresie nastąpić ma:



- zwiększenie transparentności systemu interpretacji poprzez wskazywanie okresu ważności w treści interpretacji indywidualnych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej (baza EUREKA) oraz obowiązek zamieszczania w tym Biuletynie informacji o przedłużeniu ważności interpretacji indywidualnych i o wygaśnięciu z mocy prawa interpretacji ogólnych i objaśnień podatkowych, wraz ze wskazaniem przepisów, które uległy zmianie, oraz dnia wygaśnięcia, a także informacji o zmianie przepisów prawa wskazanych w interpretacji indywidualnej, ostrzegającej o możliwości jej wygaśnięcia z mocy prawa, zamieszczanej również na koncie wnioskodawcy w e-Urzędzie Skarbowym;



- zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej (baza EUREKA) postanowień o odmowie wydania interpretacji indywidualnej, o których mowa w art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, i przekazywanie ich, wraz z informacją o dacie doręczenia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na zakres spraw będących przedmiotem wniosku, a także usuwanie z publikowanych interpretacji i postanowień danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz danych, których zamieszczenie może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego;



- wprowadzenie obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (baza EUREKA) informacji sporządzanej na podstawie opinii transgranicznej, o której mowa w art. 119zzl Ordynacji podatkowej, lub odmowy jej wydania.

Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy

Zgodnie z omawianym projektem większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2028 r. Natomiast 1 stycznia 2029 r. wejdą w życie przepisy dotyczące definicji utrwalonej praktyki interpretacyjnej (art. 14n § 5 Ordynacji podatkowej) oraz obowiązku jej uwzględniania w postępowaniu podatkowym (art. 121 § 3 Ordynacji podatkowej), co - zdaniem Ministerstwa Finansów jest uzasadnione tym, że nowa definicja utrwalonej praktyki interpretacyjnej powinna być oparta wyłącznie na interpretacjach indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie tej nowelizacji.



Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (UD445)