Premier Donald Tusk poparł w Brukseli pomysł wprowadzenia unijnego podatku cyfrowego, który na równych zasadach obciążyłby największe korporacje technologiczne z Europy, USA i Chin. Choć szef rządu jest pewien poparcia dla tej inicjatywy w polskim Sejmie, otwarcie wyraził obawy, że cały proces może zostać zablokowany na ostatniej prostej przez prezydenta.

Premier Donald Tusk opowiedział się po szczycie budżetowym Unii Europejskiej w Brukseli za objęciem największych korporacji cyfrowych podatkiem cyfrowym na poziomie Unii Europejskiej. Jak podkreślił szef polskiego rządu, rozwiązanie to powinno obejmować na równych zasadach firmy europejskie, amerykańskie i chińskie.

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„Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby Unia Europejska obłożyła te największe (...) korporacje takim podatkiem. Nie ma to nic wspólnego ze stosunkiem do Stanów Zjednoczonych, ale chcielibyśmy, aby wszystkie firmy europejskie, amerykańskie, chińskie były traktowane tak jak inne biznesy” – zaznaczył Tusk.

Dodał, że wprowadzenie nowego zasobu własnego Unii Europejskiej będzie wymagało ratyfikacji przez państwa członkowskie. W przypadku Polski oznacza to konieczność uzyskania większości parlamentarnej oraz podpisu prezydenta.

Sejmowa większość to nie problem, ale co z Pałacem Prezydenckim? Tusk mówi wprost o lęku przed big techami

Premier Donald Tusk wyraził przekonanie, że uzyskanie większości w Sejmie nie będzie problemem. Natomiast jego wyraźne wątpliwości budzi stanowisko prezydenta RP Karola Nawrockiego.

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„Mam wrażenie od pewnego czasu, że pan prezydent jest członkiem silnej grupy politycznej, która odczuwa nadzwyczajny respekt, żeby nie powiedzieć lęk przed tymi największymi biznesami cyfrowymi, głównie amerykańskimi, ale nie tylko” – stwierdził szef polskiego rządu.

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Jakie jest stanowisko Donalda Tuska w sprawie unijnego podatku cyfrowego? Premier Donald Tusk opowiedział się za wprowadzeniem podatku cyfrowego na poziomie całej Unii Europejskiej. Podkreślił, że nowa danina powinna objąć największe korporacje technologiczne i wyrównać zasady ich traktowania w stosunku do tradycyjnych biznesów.

Kogo miałby objąć unijny podatek cyfrowy? Zgodnie z deklaracją szefa polskiego rządu, unijny podatek cyfrowy powinien dotyczyć największych globalnych gigantów technologicznych (tzw. big techów) na równych zasadach – bez względu na ich kraj pochodzenia, w tym firm europejskich, amerykańskich oraz chińskich.

Czy wprowadzenie podatku cyfrowego UE wymaga zgody Polski? Tak. Ustanowienie nowego zasobu własnego Unii Europejskiej wymaga ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. W Polsce oznacza to konieczność przyjęcia odpowiednich przepisów przez parlament oraz uzyskania podpisu prezydenta.

Dlaczego Donald Tusk ma wątpliwości co do stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego? Premier przyznał, że choć jest spokojny o większość w Sejmie, to obawia się braku podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem Donalda Tuska prezydent należy do środowiska politycznego, które odczuwa „nadzwyczajny respekt, żeby nie powiedzieć lęk” przed największymi, głównie amerykańskimi korporacjami cyfrowymi.

Czy podatek cyfrowy UE jest wymierzony w Stany Zjednoczone? Premier Donald Tusk zaznaczył, że poparcie dla podatku cyfrowego nie ma związku ze stosunkiem do Stanów Zjednoczonych, a jego głównym celem jest sprawiedliwe i równe opodatkowanie wszystkich gigantów rynkowych działających na terenie Europy.