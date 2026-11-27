Prezydent Karol Nawrocki podpisał 27 listopada 2026 r. nowelizację ustaw o PIT i CIT (ustawa z 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), która zmienia zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. Rok wcześniej zawetował ustawę, która miała ograniczyć ich przywileje podatkowe. Prace nad najnowszą nowelizacją parlament zakończył 5 listopada. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. i obejmą również już działające fundacje rodzinne.



Z 15 do 19 proc. wzrośnie stawka CIT od świadczeń wypłacanych beneficjentom przez fundację rodzinną. Jeśli więc fundacja wypłaci córce fundatora 100 tys. zł, zapłaci 19 tys. zł podatku zamiast dotychczasowych 15 tys. zł.



Wyższa stawka obejmie także tzw. ukryte zyski oraz mienie przekazywane w związku z rozwiązaniem fundacji. Według wyliczeń przywołanych podczas prac sejmowych samo podniesienie stawki CIT z 15 do 19 proc. ma przynieść budżetowi w 2027 r. dodatkowe 38 mln zł. Dla pojedynczej fundacji oznacza to 40 tys. zł więcej podatku na każdym milionie złotych wypłaconym rodzinie.



Fundacje, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, zaczną stosować nowe przepisy 1 stycznia 2027 r. Pozostałe – od początku pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2026 r. O tym, według jakiej stawki fundacja zapłaci CIT, zdecyduje moment przekazania świadczenia beneficjentowi lub postawienia go do jego dyspozycji. Jeśli fundacja, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, otrzymała dywidendę w 2026 r., ale dopiero w 2027 r. udostępni te pieniądze rodzinie, zapłaci od świadczenia 19 proc. CIT.



– Podwyżkę najszybciej odczuje rodzina, która utrzymuje się z regularnych wypłat z fundacji. Jeśli rodzice i dzieci mają co miesiąc otrzymywać tyle samo co dziś, fundacja będzie musiała przeznaczyć więcej pieniędzy na podatek. Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorcy, który na potrzeby rodziny przeznacza tylko niewielką część zysku. Załóżmy, że jego spółka wypłaca fundacji dywidendę, a fundacja za te pieniądze kupuje udziały w innej spółce. Dochód z dywidendy nadal korzysta ze zwolnienia, więc na tym etapie fundacja może go reinwestować bez płacenia CIT. Przed podjęciem decyzji o założeniu fundacji warto więc odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Ile pieniędzy rodzina rzeczywiście potrzebuje w ciągu roku? I co właściciel zamierza zrobić z resztą? – mówi Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates, specjalizującej się w prawie podatkowym i ochronie majątku.

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Dwa lata liczone od Sylwestra 2026 r.

Druga istotna zmiana dotyczy sprzedaży majątku wniesionego do fundacji lub przekazanego jej nieodpłatnie. Jeśli fundacja sprzeda taki składnik przed upływem dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym go otrzymała, dochód z transakcji co do zasady będzie podlegał CIT. Ustawa przewiduje wyjątek m.in. dla sprzedaży w wykonaniu nakazu organu władzy publicznej.



Sposób liczenia terminu sprawia, że jeden dzień może przesądzić o opodatkowaniu sprzedaży dużego pakietu udziałów. Weźmy fundację, której rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Jeśli fundator wniesie do niej udziały 31 grudnia 2026 r., nowa karencja ich nie obejmie. Jeśli zrobi to 1 stycznia 2027 r., fundacja będzie mogła sprzedać je bez podatku wynikającego z tego ograniczenia dopiero 1 stycznia 2030 r. Samo ustanowienie fundacji w grudniu nie wystarczy. Znaczenie ma dzień, w którym trafi do niej konkretny składnik majątku.



Dotąd ustawa nie uzależniała zwolnienia z CIT od tego, jak długo udziały pozostawały w majątku fundacji przed sprzedażą. Fiskus przyglądał się jednak transakcjom, w których właściciel planował sprzedaż udziałów, zanim jeszcze wniósł je do fundacji. W jednej z takich spraw szef Krajowej Administracji Skarbowej odmówił wydania opinii zabezpieczającej. Nowa karencja obejmie także udziały, na które nabywca znajdzie się dopiero po ich wniesieniu do fundacji.



– Rozumiem, dlaczego ustawodawca zainteresował się przedsiębiorcą, który znalazł kupca na firmę i dopiero wtedy postanowił wnieść udziały do fundacji. Tyle że ten sam przepis obejmie również właściciela, który chciał zachować firmę dla dzieci. Dziś sprzedaż w ogóle nie wchodzi w grę, a za rok branżowy inwestor może zaproponować za część udziałów cenę, którą warto poważnie rozważyć. Fundacja będzie mogła przyjąć ofertę od razu, ale jeśli na transakcji zarobi, zapłaci CIT od dochodu ze sprzedaży. Może też poczekać do końca karencji, tyle że inwestor do tego czasu może już kupić inną spółkę. Spodziewam się więc, że część przedsiębiorców, którzy i tak zamierzali wnieść udziały do fundacji, przyspieszy tę decyzję. Jeśli fundacja rozlicza się według roku kalendarzowego, udziały przekazane jej do końca grudnia pozostaną poza nową karencją – mówi Maciej Oniszczuk.

Osobne przepisy dotyczą nieruchomości. W przypadku mieszkań fundacja zachowa zwolnienie, jeżeli sama wynajmie lokal bezpośrednio najemcy i wyłącznie na cele mieszkaniowe. To na fundacji będzie spoczywał ciężar wykazania, że spełnia te warunki. Dochód z udostępniania apartamentu turystom będzie opodatkowany. Ustawa wyłącza ze zwolnienia również najem innych budynków i lokali przeznaczonych do całodobowego zakwaterowania.



Właściciele, którzy zdążyli już przekazać takie nieruchomości fundacji, dostaną czas na ponowne przeliczenie kosztów. Przepisy przejściowe pozwalają na preferencyjnych warunkach zwrócić określone lokale i budynki osobie, do której należały bezpośrednio przed wniesieniem. W fundacji rozliczającej się według roku kalendarzowego termin na taki zwrot upłynie 31 grudnia 2027 r.



– W jednej rodzinie mogą być dwa mieszkania w tym samym budynku, kupione za podobną cenę i przynoszące podobny roczny dochód. W pierwszym od lat mieszka para z dzieckiem, a do drugiego co tydzień wprowadzają się kolejni goście. Po zmianie przepisów każde z tych mieszkań wymaga osobnej kalkulacji. Przy kilku czy kilkunastu lokalach przejrzałbym umowy i sprawdził, komu fundacja wynajmuje każdy z nich oraz do czego faktycznie służy lokal. Może się okazać, że apartamenty turystyczne lepiej pozostawić w spółce, która zajmuje się obsługą gości, a fundacji powierzyć udziały w tej spółce – mówi Maciej Oniszczuk.

Nowelizacja sięga też po mniej typowe rozliczenia. Rozszerza katalog ukrytych zysków m.in. o określone wierzytelności wobec fundatora, beneficjenta lub podmiotu powiązanego, które fundacja umorzyła, odpisała jako nieściągalne albo dopuściła do ich przedawnienia. Obejmuje fundacje przepisami o zagranicznych jednostkach kontrolowanych oraz o podatku od niezrealizowanych zysków. Jest też zmiana korzystna dla dalszej rodziny. Ze zwolnienia z PIT od świadczeń będą mogli skorzystać m.in. siostrzenica i bratanek fundatora.

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Kto przejmie firmę, gdy tylko jedno z dzieci chce ją prowadzić?

Polscy przedsiębiorcy mogą zakładać fundacje rodzinne od maja 2023 r. Fundacja jest odrębną osobą prawną. Fundator może przekazać jej m.in. udziały w spółce, wskazać w statucie beneficjentów i określić, na jakich zasadach będą korzystali z majątku. Minimalna wartość funduszu założycielskiego wynosi 100 tys. zł. Po śmierci przedsiębiorcy udziały wniesione wcześniej do fundacji pozostają jej własnością. Rodzina może więc nadal czerpać dochód z firmy, zachowując w jednych rękach cały pakiet udziałów.



– Wyobraźmy sobie właściciela zakładu produkcyjnego, który ma troje dzieci. Córka od dziesięciu lat pracuje w firmie i chce nią kierować, a obaj synowie wybrali inne zawody. Ojciec chciałby zapewnić każdemu udział w dorobku rodziny, ale ma wątpliwości, czy rodzeństwo zdoła się porozumieć przy każdej ważniejszej inwestycji. Może wnieść udziały do fundacji i określić, jakie świadczenia będą przysługiwały całej trójce. Córka może wówczas prowadzić zakład, a jej bracia korzystać z wypracowanego zysku. Po podwyżce podatku wypłaty dla dzieci będą fundację kosztować więcej. Warto jednak spojrzeć także na to, co mogłoby się stać, gdyby cała trójka odziedziczyła udziały bezpośrednio po ojcu. Gdyby bracia chcieli sprzedać swoje udziały, córka mogłaby potrzebować kredytu, żeby je odkupić i zachować firmę w rodzinie. Fundacja pozwala ojcu zawczasu ułożyć te sprawy tak, by córka mogła prowadzić zakład, a cała trójka korzystała z jego zysków – tłumaczy Oniszczuk.



O tym, na ile fundacja rodzinna pozostanie atrakcyjna podatkowo, zdecyduje przede wszystkim to, jaką część zysków rodzina zamierza reinwestować. Jeśli polska spółka wypłaci milion złotych dywidendy bezpośrednio wspólnikowi będącemu osobą fizyczną, po potrąceniu 19 proc. PIT do zainwestowania zostanie mu 810 tys. zł. Jeśli udziały w tej samej spółce należą do fundacji rodzinnej, fundacja może co do zasady przeznaczyć cały milion choćby na zakup udziałów w innej spółce. Podatek od świadczenia zapłaci dopiero wtedy, gdy wypłaci pieniądze beneficjentom. Przy milionowej dywidendzie oznacza to dodatkowe 190 tys. zł na inwestycje. Dla rodziny, która przez lata reinwestuje zyski, ta różnica ma znaczenie przy każdej kolejnej dywidendzie.



– W naszej kancelarii nie widzimy, by po nowelizacji spadło zainteresowanie fundacjami rodzinnymi. Od początku 2026 r. pomogliśmy już kilkaset rodzinom założyć własne fundacje. Wielu przedsiębiorców chce wypłacać rodzinie tylko część zysków, a resztę przeznaczać na kolejne inwestycje. Fundacja może na przykład otrzymać dywidendę ze spółki i za całą tę kwotę kupić udziały w innym przedsiębiorstwie. Jeśli ono również wypłaci dywidendę, te pieniądze fundacja może zainwestować ponownie. W ten sposób rodzinny kapitał może rosnąć przez lata, a podatek od świadczenia fundacja zapłaci dopiero wtedy, gdy przekaże pieniądze rodzinie – tłumaczy założyciel kancelarii Oniszczuk & Associates.

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