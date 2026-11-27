Decyzja prezydenta RP Karola Nawrockiego o odmowie podpisania nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie nie jest jednoznacznie dobrą ani złą wiadomością dla przedsiębiorców. Jej ocena zależy przede wszystkim od skali prowadzonej działalności, wysokości osiąganych dochodów oraz wybranej formy opodatkowania. Dla części firm oznacza uniknięcie wzrostu obciążeń podatkowych, dla innych – utratę szansy na realne oszczędności w 2027 roku. Z perspektywy prowadzenia biznesu istotne jest jednak również to, że przedsiębiorcy nie będą musieli w ostatnich tygodniach roku dostosowywać swoich planów do nowych zasad opodatkowania.

Kto skorzysta na utrzymaniu dotychczasowych przepisów, a kto straci?

Decyzja prezydenta może przynieść ulgę większym przedsiębiorstwom, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro i dla których stawka CIT miała wzrosnąć z 19 do 22 proc., a także osobom o najwyższych dochodach, które miały zostać objęte wyższą daniną solidarnościową. To również dobra wiadomość dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, którzy w wyniku obniżenia limitu przychodów z 2 mln euro do 250 tys. euro utraciliby prawo do korzystania z tej formy opodatkowania.



Z drugiej strony rozczarowani mogą być przedsiębiorcy (i nie tylko oni) rozliczający się według skali podatkowej, którzy liczyli na podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie dodatkowej, 24-procentowej stawki PIT dla nadwyżki ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł. W przypadku osób, których roczna podstawa opodatkowania według skali wynosi co najmniej 150 tys. zł, zmiany te oznaczałyby podatek niższy o 3600 zł rocznie, czyli równowartość 300 zł miesięcznie. Utrzymanie dotychczasowych przepisów nie zwiększa wprawdzie ich obciążeń z tytułu PIT, ale pozbawia ich możliwości uzyskania oczekiwanych oszczędności.

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Stabilność przepisów ma szczególne znaczenie pod koniec roku

Na decyzję prezydenta warto spojrzeć również z perspektywy planowania działalności gospodarczej. Wprowadzenie tak istotnych zmian podatkowych na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego roku oznaczałoby dla wielu przedsiębiorców konieczność ponownego przeanalizowania prognoz finansowych, przeliczenia przyszłych obciążeń oraz zweryfikowania, czy dotychczasowa forma opodatkowania pozostaje dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem.



Grudzień, ze względu na okres świąteczny i obowiązki związane z zamknięciem roku, nie sprzyja podejmowaniu tak ważnych decyzji. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio dużo czasu nie tylko na zapoznanie się z nowymi przepisami, ale również na ocenę ich wpływu na rentowność prowadzonej działalności. Z tego punktu widzenia utrzymanie dotychczasowych zasad opodatkowania zwiększa przewidywalność warunków prowadzenia biznesu w 2027 roku.

Przed księgowymi i przedsiębiorcami nadal duże wyzwania

Z perspektywy księgowych oraz dostawców oprogramowania księgowego brak kolejnych zmian podatkowych pozwala skoncentrować się na obowiązkach, które już czekają przedsiębiorców w 2027 roku. Należą do nich m.in. objęcie obowiązkowym KSeF najmniejszych przedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z okresu przejściowego, oraz przekazywanie przez kolejne grupy podatników pierwszych plików JPK dotyczących podatków dochodowych.



Oba te obszary wymagają nie tylko dostosowania narzędzi informatycznych, ale również odpowiedniego przygotowania przedsiębiorców i uporządkowania procesów księgowych. W tym kontekście brak dodatkowych zmian w zasadach opodatkowania oznacza mniej wyzwań, z którymi firmy i obsługujący je księgowi musieliby mierzyć się jednocześnie na początku nowego roku.



Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL