Prezydent zawetował ustawę, która od 2027 r. miała nieco obniżyć PIT dla klasy średniej. Upadają też zmiany, które miały tę obniżkę sfinansować: wyższy CIT dla największych firm, wyższa danina solidarnościowa i limit ryczałtu obniżony do 250 tys. euro. W przyszłym roku zostaje więc próg 120 tys. zł ze stawkami 12 i 32%, a z ryczałtu nadal skorzystają firmy z przychodami do 2 mln euro. Ekspertki podatkowe wyjaśniają, co weto oznacza dla podatników, ryczałtowców i biur rachunkowych. Ustawa wraca teraz do Sejmu. Żeby weszła w życie mimo sprzeciwu Prezydenta RP, posłowie musieliby ponownie ją uchwalić większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 122 ust. 5 Konstytucji).

Jakie zasady obowiązują w 2027 r. po zawetowaniu uchwalonej przez Sejm nowelizacji 3 ustaw podatkowych

skala PIT: 12% do 120 tys. zł dochodu, 32% powyżej,

kwota wolna: 30 tys. zł,

limit przychodów uprawniający do ryczałtu: 2 mln euro

CIT dla największych firm: 19%,

danina solidarnościowa: 4%.

Monika Piątkowska: weto zablokowało całość, także obniżkę PIT

– Zmiany w skali podatkowej, ryczałcie i CIT trafiły do Prezydenta jako jedna ustawa. Nowa skala miała obowiązywać tylko wtedy, gdy od 1 stycznia 2027 r. wejdą w życie także wyższy CIT dla największych firm i niższy limit ryczałtu. Weto zatrzymało więc nie tylko podwyżki, ale też obniżkę PIT, na której osoby z dochodem od 150 tys. zł mogły zaoszczędzić 3600 zł rocznie – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.



– Sejm może weto odrzucić większością 3/5 głosów, ale ustawę poparło 236 posłów przy 207 przeciw, więc przy takim samym rozkładzie głosówi zabraknie około 30 głosów. Należy zatem przyjąć, że w 2027 r. zostanie obecna skala 12% i 32% z progiem 120 tys. zł, limit ryczałtu 2 mln euro i CIT 19% – dodaje ekspertka z e-pity.



– Najbardziej weto dotyczy ryczałtowców z przychodami blisko 1 094 250 zł, którzy w ostatnich tygodniach musieli decydować o grudniowych zleceniach, nie znając ostatecznych przepisów. Prezydent zawetował ustawę, więc, o ich prawie do ryczałtu w 2027 r. nadal zdecyduje limit 2 mln euro. Kto chce pozostać przy ryczałcie, nie musi niczego zgłaszać, natomiast ci, którzy pod nowe przepisy zaplanowali przejście na podatek liniowy lub skalę, powinni jeszcze raz przeliczyć przyszły rok. Na decyzję mają czas do 22 lutego 2027 r. – podsumowuje Monika Piątkowska.

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Zuzanna Niełacna: szacunkowe wyliczenia pozostają bez zastosowania

– Biura rachunkowe przygotowywały w ostatnich tygodniach listy klientów, symulacje i scenariusze testowe w programach płacowych. Traktowałyśmy je jednak tylko jako scenariusz, bo zmian nie wdrażamy, dopóki ustawa nie zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Po wecie te scenariusze zostają testami. Ustawień produkcyjnych programów nie zmieniamy, a styczniowe zaliczki liczymy według obecnej skali – mówi Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24.



– Klienci na ryczałcie, którym w zestawieniach pokazywaliśmy wykorzystany limit i kwotę pozostałą do 1 094 250 zł, powinni szybko dostać informację, że przy utrzymaniu weta obowiązuje dotychczasowy limit 2 mln euro. Biuro może przygotować dane i pokazać skutki różnych form opodatkowania, ale gdy klient oczekuje indywidualnej rekomendacji, warto skierować go do doradcy podatkowego – dodaje ekspertka.



– Weto nie oznacza też, że w biurze nic się nie zmieni od stycznia. Czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów i rozliczają VAT kwartalnie, będą prowadzić ją za 2027 r. w formie elektronicznej, a pierwszy plik JPK_PKPIR wyślą w 2028 r. Te przygotowania nie zależą od decyzji Prezydenta – podsumowuje Zuzanna Niełacna, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24.



Podstawa prawna: Ustawa z 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego 3137) (treść i przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie - numer druku sejmowego 3293).