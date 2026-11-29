Decyzja Karola Nawrockiego o zablokowaniu nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie całkowicie zmienia reguły gry tuż przed nowym rokiem podatkowym. Eksperci wskazują, że choć największe korporacje i ryczałtowcy mogą odetchnąć z ulgą, miliony podatników rozliczających się na skali stracą szansę na kilkaset złotych oszczędności miesięcznie. Sprawdzamy, co dokładnie oznacza prezydenckie weto dla Twoich finansów i jak wpłynie na rynek pracy w 2027 roku.

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Prezydent Karol Nawrocki przekazał wczoraj, że nie podpisze ustawy, która m.in. zakładała podwyższenie pierwszego progu podatkowego oraz wprowadzenie nowej stawki podatkowej w PIT. Zawetowane przepisy podwyższały też CIT dla firm z przychodami przekraczającymi 50 mln euro. Zdaniem Joanny Łukszy z Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL, decyzja prezydenta o odmowie podpisania nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie nie jest jednoznacznie dobrą ani złą wiadomością dla przedsiębiorców. Eksperka podkreśliła, że decyzja prezydenta „może przynieść ulgę” większym przedsiębiorstwom, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro i dla których stawka CIT miała wzrosnąć z 19 do 22 proc., a także osobom o najwyższych dochodach, które miały zostać objęte wyższą daniną solidarnościową.

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Podatki 2027: dobre wiadomość dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, którzy w wyniku obniżenia limitu utraciliby prawo do korzystania z tej formy opodatkowania

„To również dobra wiadomość dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, którzy w wyniku obniżenia limitu przychodów z 2 mln euro do 250 tys. euro utraciliby prawo do korzystania z tej formy opodatkowania” - dodała. Podkreśliła, że z drugiej strony rozczarowani mogą być przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, którzy liczyli na podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie dodatkowej, 24-procentowej stawki PIT dla nadwyżki ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł. Według ekspertki, w przypadku osób, których roczna podstawa opodatkowania według skali wynosi co najmniej 150 tys. zł, zmiany te oznaczałyby podatek niższy o 3600 zł rocznie, czyli równowartość 300 zł miesięcznie.

„Na decyzję prezydenta warto spojrzeć również z perspektywy planowania działalności gospodarczej. Wprowadzenie tak istotnych zmian podatkowych na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego roku oznaczałoby dla wielu przedsiębiorców konieczność ponownego przeanalizowania prognoz finansowych, przeliczenia przyszłych obciążeń oraz zweryfikowania, czy dotychczasowa forma opodatkowania pozostaje dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem” - podkreśliła.

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Z kolei doradca podatkowy, partner w kancelarii Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Tomasz Jankowski podkreślił, że decyzja prezydenta jest dobra przede wszystkim dla największych przedsiębiorstw – spółek, których przychody przekroczyły w poprzednim roku równowartość 50 mln euro (ponad 200 mln zł), oraz podmiotów należących do dużych grup objętych globalnym podatkiem minimalnym.

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„Według oceny skutków regulacji wyższa stawka miała dotyczyć ok. 4,6 tys. podatników i 87 podatkowych grup kapitałowych. Wskutek prezydenckiego weta podstawowa stawka CIT, niezmienna od 2004 roku, również w 2027 roku wyniesie 19 proc., a firmy nie będą musiały na kilka tygodni przed końcem roku przeliczać budżetów, zaliczek i planowanych dywidend” - dodał.

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Zdaniem eksperta na podstawie decyzji prezydenta trudno odczytać, jaki jest stosunek pałacu prezydenckiego do polityki podatkowej państwa. Wyjaśnił, że narracja, zgodnie z którą prezydent nie podpisuje ustaw zwiększających obciążenia podatkowe, nie broni się w zestawieniu z jego wcześniejszymi decyzjami.

„W ubiegłym roku podpisał przecież ustawę podnoszącą CIT dla banków – w 2026 roku nawet do 30 proc. – a w tym roku ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie wetował inne podwyżki, jak choćby niedawno podwyższenie VAT na niektóre napoje. Weto wobec stawki 22 proc. wpisuje się więc raczej w szereg decyzji podejmowanych od przypadku do przypadku niż w spójną, zapowiedzianą linię” - przypomniał.

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Doradca podatkowy z kancelarii Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Maciej Jankowski ocenił, że zawetowanie ustawy stanowi ulgę przede wszystkim dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. „Forma ta przeżyła rozkwit popularności po wejściu w życie Polskiego Ładu, oferując remedium na niekorzystne zmiany wprowadzone w ramach tej reformy. Wskutek prezydenckiego weta, również w 2027 roku ryczałt pozostanie dla wielu podatników sposobem na uniknięcie progresywnej stawki podatku i daniny solidarnościowej oraz na skorzystanie z górnego limitu składki zdrowotnej” - dodał.

Weto oznacza też, jak przekazał Jankowski, że skala podatkowa nie zostanie skorygowana. „Wręcz przeciwnie – w 2027 roku, z uwagi na skumulowaną inflację i wzrost wynagrodzeń, jeszcze mocniej uwypuklą się jej obecne bolączki, tj. skokowy wzrost obciążeń w ciągu roku (o 20 p.p.) oraz niski próg dochodów, od którego naliczana jest najwyższa, 32-procentowa stawka” - podkreślił.

„W mojej ocenie tak niefrasobliwa konstrukcja skali podatkowej w dalszym ciągu będzie motywowała podatników – zwłaszcza pracowników o wysokich dochodach – do poszukiwania alternatywnych form rozliczeń, takich jak umowy B2B. Trudno spodziewać się, aby nowe uprawnienia PIP przyznane tej instytucji w 2026 roku okazały się wystarczające do powstrzymania tego trendu” - przekazał ekspert.

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Ustawa, której podpisania odmówił prezydent, zakładała podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu miała pozostać na poziomie 12 proc. Ponadto ustawa miała wprowadzić nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł miały pozostać objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie ustawa podnosiła stawkę daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, z 4 do 5 proc. Miała także zwiększyć stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc. Obniżony miał zostać także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro.

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Ustawa miała w przyszłym roku zwiększyć dochody sektora finansów publicznych o 2,64 mld zł, z czego budżet państwa miał uzyskać 444 mln zł, a NFZ – prawie 2,2 mld zł. W ciągu 10 lat dochody sektora miały wzrosnąć o ponad 50,7 mld zł, przy czym budżet państwa w tym okresie miał stracić prawie 33,5 mld zł, ale NFZ miał zyskać ponad 31,3 mld zł, samorządy miały dostać ponad 29,6 mld zł, a Fundusz Solidarnościowy – ponad 23 mld zł.

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Wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zaznaczył we wpisie na platformie X, że weto „pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków”. Jak dodał, „to nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin”. Według szefa MF „prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków”.

Krytyczne komentarze na temat decyzji Karola Nawrockiego zamieścili na X także inni politycy obozu rządzącego. Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał, że „Karol Nawrocki właśnie sięgnął do kieszeni 3,5 mln pracujących Polaków”. „To weto ma swoją cenę - i płacą ją ludzie” - zaznaczył Szłapka.

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że w wecie prezydenta dziwi go jedna kwestia. - Prezydent na wszystkich wystąpieniach mówi o tym, że jest za tym, żeby podatki obniżać, a jednocześnie jego działania idą w zupełnie przeciwnym kierunku, więc jest to rodzaj hipokryzji - ocenił. Dodał, że nie analizował, „jak weto wpłynie na osoby zatrudnione w wymiarze sprawiedliwości”, ale - jak podkreślił - popiera wszelkie rozwiązania wspierające klasę średnią. Żurek ocenił, że przygotowana ustawa „wyważała interesy”.

Według minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej prezydent „wetem dla zmian w PIT uderzył w nauczycieli”. Również szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że Karol Nawrocki zablokował zmianę, dzięki której 3,5 mln Polaków mogło płacić niższe podatki. „Kto na tym zyskał? Na pewno nie Polacy” - napisała minister klimatu.

Wiceminister kultury Maciej Wróbel nazwał weto „skandalicznym”. Dodał, że Karol Nawrocki „znowu uderza w zwykłych Polaków, jednocześnie sprzyjając dużym korporacjom”. Z kolei według przewodniczącego klubu parlamentarnego Centrum Mirosława Suchonia decyzja prezydenta Nawrockiego „uderzy w przedsiębiorczych i pracujących obywateli”. „To arogancja urzędnicza i szkodliwe politykierstwo” - napisał Suchoń na X.

Pozytywnie decyzję o zawetowaniu ustawy ocenił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. W jego ocenie „rząd Tuska znowu chciał uderzyć w polski biznes, zarówno ten mały na ryczałcie, jak i wielki na CIT”. „Na szczęście prezydent zatrzymał to wetem” - zaznaczył Mentzen.

Biznes broni weta i wylicza skutki zmian. Ekspert BCC ostrzega przed drastycznym cięciem ryczałtu o 87,5 proc. i ciosem w inwestycje

Według Michała Borowskiego, dyrektora Departamentu Dialogu Regulacyjnego w BCC, wyższy CIT uderzałby głównie w polskie firmy. „Drugą kwestią jest to, że przedsiębiorcy mieliby na przygotowanie się tylko miesiąc do nowych reguł, a to zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę planowanie działalności gospodarczej” - stwierdził.

Jak podkreślił, BCC krytykuje zakładane przez ustawę obniżenie limitu ryczałtu z 2 mln euro do 250 tys. euro, czyli o 87,5 proc. Według Borowskiego wiąże się z tym „ryzyko uderzenia przede wszystkim w mikroprzedsiębiorców i osoby prowadzące działalność na własny rachunek”. Również 17-proc. stawka podatku od nadwyżki przychodów ponad limit, zdaniem Borowskiego, mogła być „szczególnie dotkliwa dla działalności niskomarżowej, ponieważ ryczałt naliczany jest od przychodu, a nie dochodu”.

Z kolei podwyższenie CIT z 19 do 22 proc. - według Borowskiego - przy niezmienionej podstawie oznaczało wzrost samego zobowiązania podatkowego o 15,8 proc. oraz ryzyko ograniczenia środków przeznaczanych przez polskie firmy na inwestycje i rozwój. Przypomniał, że jeszcze na etapie procedowania BCC w piśmie wysłanym do Ministerstwa Finansów wnioskował o utrzymanie zmian w PIT przy usunięciu uzależnienia ich od wejścia w życie zmian w CIT i ryczałcie.

Organizacja apelowała też o pozostawienie limitu przychodów warunkujących korzystanie z ryczałtu na poziomie 2 mln euro. „Jeżeli Rząd podtrzyma zamiar jego obniżenia, zmiana powinna być stopniowa, uwzględniać skumulowaną inflację i nie może wpływać na prawo do ryczałtu w 2027 r. na podstawie przychodów osiągniętych przed ogłoszeniem ustawy” - przekonywało BCC.

Ponadto zdaniem organizacji rząd powinien odstąpić od podwyższenia stawki z 19 do 22 proc. „W wariancie minimalnym, przesunąć zmianę co najmniej do 1 stycznia 2028 r., wprowadzić mechanizm łagodzący dla działalności niskomarżowych oraz ochronę inwestycji finansowanych z zysku zatrzymanego” - dodano.

„Business Centre Club popiera rozwiązania, które ograniczają gwałtowny wzrost opodatkowania dochodów osób fizycznych. Nie powinny być one jednak finansowane przez nagłe zwiększenie obciążeń przedsiębiorców i osłabienie ich zdolności inwestycyjnej” - podsumował Borowski.