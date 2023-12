Zadeklarowałaś składki od 8000 zł? Chciałaś zdobyć dobry zasiłek? ZUS go obniży

ZUS może obniżać podstawę składek społecznych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę, który przez krótki czas płaci wysokie składki społeczne. Jego celem jest "nabicie" wysokiej podstawy składek przez kilka miesięcy, by później otrzymywać wysoki zasiłek (np. macierzyński).

ZUS może to podważyć w odniesieniu do przedsiębiorców. Czy ZUS może rozciągnąć to prawo także na umowy o pracę i zakwestionować jej wysokość, aby obniżyć wartość zasiłków? Czas pokaże.

ZUS walczy z zawyżonym zasiłkiem macierzyńskim

Wciąż w sądach jest wiele spraw o to, czy kobieta mogła przez krótki okres czasu wpłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS (np. dwa miesiące). A potem przejść na zasiłek macierzyński i otrzymywać go w dużej kwocie. Już w w 2016 r. władza próbowała ukrócić ten proceder. Dzisiaj jest to bardzo utrudnione przez przepisy (bierze się średnią z całego roku w obliczeniach kwoty zasiłku, a nie tylko miesiąc albo dwa faktycznych płatności zawyżonych składek). Ale wciąż ciążą ZUS-owi sprawy sprzed wielu lat.

SN stanął po stronie ZUS i wydał uchwałę przyznającą ZUS prawo do zmiany wysokości deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek. Jeżeli więc przedsiębiorca zadeklarował ją na kwotę np. 8000 zł, aby otrzymywać wysoki zasiłek, to ZUS może to zakwestionować.

ZUS może czy nie może modyfikować podstawę wymiaru składek

W dniu 29 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie Siedmiu Sędziów podjął niekorzystną dla przedsiębiorców uchwałę pod sygn. III UZP 3/23, która kłóci się zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego. Zgodnie bowiem z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II UZP 1/10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy podkreślał, iż ZUS nie może modyfikować wysokości deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek z uwagi na zasady współżycia społecznego. Ponadto Rzecznik wskazuje, iż zostały uwzględnione przez Sąd Najwyższy wyrokami: z dnia 2 marca 2023 r., sygn. akt II NSNc 107/23, 19 kwietnia 2023 r., sygn. akt II NSNc 171/23, 15 czerwca 2023r., sygn. akt II NSNc 197/23 oraz 22 czerwca 2023 r., sygn. akt II NSNc 204/23, cztery skargi nadzwyczajne Rzecznika. Z treści wskazanych wyroków jednoznacznie wynika, iż stanowisko wyrażone w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II UZP 1/10 zachowuje pełną aktualność. Wobec jednoznacznego brzmienia przepisów prawa Zakład nie jest uprawniony do kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zadeklarowanej przed przedsiębiorcę, jeżeli mieści się ona w ustawowych granicach.