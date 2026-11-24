Ryczałt za pracę zdalną jest zwolniony z PIT i składek ZUS, ale tylko pod jednym warunkiem: firma musi udowodnić, że kwota odpowiada realnym kosztom pracownika. Tymczasem wiele przedsiębiorstw wciąż wypłaca okrągłe sumy „na oko” – bez wyliczeń, bez aktualizacji i bez podziału na pracę hybrydową. Wyjaśniamy, jak poprawnie policzyć świadczenie i jakie dokumenty przygotować, by uniknąć kosztownej korekty składek podczas kontroli.

rozwiń >

W świetle przepisów art. 67²⁵ Kodeksu pracy zapewnienie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną, wypłata ekwiwalentu lub ryczałtu nie stanowią przychodu pracownika w rozumieniu ustawy o PIT. Warunek jest jeden, ale wymagający: kwota musi odpowiadać przewidywanym kosztom, które pracownik ponosi w związku z pracą w domu, a firma powinna umieć pokazać, skąd ją wzięła. Od kwietnia 2023 r. praca zdalna ma stałe miejsce w Kodeksie pracy. Mimo to wiele organizacji nadal ustala wysokość ryczałtu bez udokumentowanej kalkulacji, np. 50 zł dla wszystkich, bez kalkulacji i bez aktualizacji.

REKLAMA

REKLAMA

Praca hybrydowa wypiera pełny home office, ale obowiązek rozliczeń zostaje

Praca zdalna i hybrydowa pozostaje w Polsce powszechna, choć pracodawcy powoli starają się ją ograniczać. Według badania Grant Thornton „Praca zdalna okiem przedsiębiorców 2026” w styczniu 2026 r. pracę zdalną dopuszczało 55 proc. średnich i dużych firm, wobec 62 proc. rok wcześniej i 71 proc. w 2024 r. Pełną swobodę wyboru miejsca pracy daje już tylko 13 proc. z nich.

Firmy coraz częściej wymagają też, żeby pracownicy częściej przychodzili do biura. Najwięcej z nich (27 proc.) oczekuje obecności przez 10–15 dni w miesiącu, czyli przez mniej więcej połowę do trzech czwartych dni roboczych. Rok wcześniej taki wymóg stawiało 13 proc. firm, więc ich odsetek wzrósł ponad dwukrotnie. Trzeba jednak podkreślić, że pracownicy chcą elastyczności. W badaniu Pracuj.pl prawie połowa Polaków (49 proc.) wskazała model hybrydowy jako preferowany, a 16 proc. pracę w pełni zdalną.

Kiedy firma musi płacić za prąd i internet, a kiedy wniosek pracownika zwalnia z tego obowiązku?

Obowiązek dotyczy osób, które pracują zdalnie w całości lub częściowo na podstawie porozumienia, regulaminu albo polecenia pracodawcy. Zgodnie z art. 67²⁴ Kodeksu pracy pracodawca musi zapewnić materiały i narzędzia pracy, w tym sprzęt, oraz pokryć koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do pracy, a także inne koszty bezpośrednio związane z pracą zdalną, jeśli zapisano to w dokumentach wewnętrznych. Musi też zapewnić szkolenia i pomoc techniczną. Zamiast zwracać koszty na podstawie rachunków, może wypłacać ekwiwalent za używanie prywatnego sprzętu albo ryczałt odpowiadający przewidywanym kosztom.

REKLAMA

„Firmy najczęściej wybierają ryczałt, bo jest prostszy w rozliczeniu i nie wymaga zbierania od pracowników faktur za prąd czy internet. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda praca z domu rodzi obowiązek jego wypłaty. Okazjonalna praca zdalna, wykonywana na wniosek pracownika do 24 dni w roku kalendarzowym, nie uruchamia automatycznie obowiązku pokrywania kosztów. Strony mogą to ustalić inaczej, ale wtedy taka zasada musi wynikać z wewnętrznych dokumentów” – mówi Ewelina Kielanowska, HR & Payroll Supervisor w BPiON.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosi bezpieczny ryczałt? Przykładowe wyliczenie dla etatu i modelu hybrydowego

Kodeks pracy wskazuje co trzeba wziąć pod uwagę: normy zużycia energii elektrycznej, koszty usług telekomunikacyjnych i ceny rynkowe. Najprostsza metoda składa się z dwóch elementów: energii zużytej przez sprzęt w czasie pracy i części abonamentu internetowego przypadającej na pracę.

„Wyliczenie powinno opierać się na danych, które można sprawdzić i odtworzyć. Przykładowo: laptop, monitor i oświetlenie o łącznej mocy 0,1 kW, ośmiogodzinny dzień pracy, prąd w cenie 1,10 zł brutto za kWh i internet za 70 zł miesięcznie, z którego połowa przypada na pracę. Przy pracy w pełni zdalnej, czyli 20 dniach w miesiącu, energia kosztuje 17,60 zł, a internet 35 zł. Ryczałt wynosi więc 52,60 zł miesięcznie. Przy pracy hybrydowej z ośmioma dniami w domu to odpowiednio 7,04 zł i 14 zł, czyli 21,04 zł. To oczywiście przykładowe założenia, a każda firma powinna przyjąć własne, na przykład średnie ceny dostawców w swoim regionie” – wyjaśnia Ewelina Kielanowska, HR & Payroll Supervisor w BPiON.

W praktyce część pracodawców uwzględnia również inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, np. ogrzewanie pomieszczenia wykorzystywanego do pracy. Muszą one jednak wynikać z regulaminu lub porozumienia, być uwzględnione w wyliczeniu i pozostawać bezpośrednio związane z pracą zdalną. Wyższa kwota bez takiej podstawy przestaje odzwierciedlać przewidywane koszty.

Przykład Laptop, monitor i oświetlenie o łącznej mocy 0,1 kW, ośmiogodzinny dzień pracy, prąd w cenie 1,10 zł brutto za kWh i internet za 70 zł miesięcznie, z którego połowa przypada na pracę. Przy pracy w pełni zdalnej, czyli 20 dniach w miesiącu, energia kosztuje 17,60 zł, a internet 35 zł. Ryczałt wynosi więc 52,60 zł miesięcznie.

Kiedy ryczałt traci zwolnienie z PIT i ZUS? Kontrolerzy skarbowi szukają ukrytego wynagrodzenia

Zgodnie z art. 67²⁵ Kodeksu pracy ekwiwalent i ryczałt za pracę zdalną nie są przychodem w rozumieniu ustawy o PIT. Pracodawca nie pobiera od nich zaliczki na podatek i nie wykazuje ich w PIT-11. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 maja 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN). Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opiera się na pojęciu przychodu z przepisów podatkowych, więc ryczałt jest wyłączony również ze składek ZUS.

„Zwolnienie dotyczy tylko kwoty, która rzeczywiście pokrywa koszty pracy zdalnej. Jeśli ryczałt jest wyraźnie wyższy niż realne wydatki albo trafia do osób, które nie pracują z domu, organ może uznać, że część wypłaty nie stanowi zwrotu kosztów pracy zdalnej, lecz dodatkowe wynagrodzenie pracownika. Wtedy pracodawca musi dopłacić składki i zaliczki na podatek wraz z odsetkami. Przy kilkudziesięciu pracownikach i kilku latach wstecz może to być odczuwalne dla budżetu” – mówi ekspertka.

Te dokumenty uratują firmę podczas kontroli. Co trzeba wpisać do regulaminu i jak liczyć urlop?

Zasady wypłaty ryczałtu muszą znaleźć się w dokumencie, który wprowadza pracę zdalną: porozumieniu ze związkami zawodowymi, regulaminie, poleceniu pracodawcy albo indywidualnym porozumieniu z pracownikiem (art. 67²⁰ Kodeksu pracy). W razie kontroli pracodawca powinien pokazać zapis o ryczałcie z kwotą lub sposobem jej ustalania oraz wyliczenie wraz z danymi źródłowymi: mocą sprzętu, czasem pracy, cenami prądu i internetu. Powinien też mieć zasady proporcjonalnego naliczania przy pracy hybrydowej i w miesiącach z nieobecnościami, ewidencję dni pracy zdalnej, jeśli od nich zależy kwota, oraz datę ostatniej aktualizacji wyliczenia.

„Ceny energii i usług telekomunikacyjnych się zmieniają, dlatego wyliczenie warto aktualizować przynajmniej raz w roku, na przykład przy planowaniu budżetu. Kwota policzona trzy lata temu może już nie odpowiadać rzeczywistym kosztom, a to ma znaczenie dla zwolnienia. Przepisy nie przesądzają też, czy ryczałt trzeba obniżać za urlop lub zwolnienie lekarskie. Wielu pracodawców pomniejsza go jednak za okresy nieobecności, żeby zachować związek świadczenia z rzeczywiście ponoszonymi kosztami. Podejście to nie wynika jednak wprost z przepisów, lecz z dążenia do zachowania związku pomiędzy wysokością ryczałtu a rzeczywiście ponoszonymi kosztami pracy zdalnej. Proporcjonalne zmniejszenie lepiej odzwierciedla rzeczywiste koszty i łatwiej je uzasadnić w przypadku ewentualnej kontroli” – podkreśla Kielanowska.

Ryczałt zamiast podwyżki i stawki sprzed trzech lat – błędy, za które słono zapłacisz przy korekcie rozliczenia

W codziennej obsłudze kadr i płac te same problemy pojawiają się w firmach różnej wielkości. Najczęściej jest to okrągła kwota dla wszystkich, bez dokumentu, który pokazuje, skąd się wzięła, albo ta sama stawka dla osoby pracującej z domu dwa dni w tygodniu i dla osoby w pełni zdalnej. Zdarza się też, że firma podnosi ryczałt, żeby wyrównać brak podwyżek albo przyciągnąć kandydatów. Taka nadwyżka nie ma już związku z kosztami i traci zwolnienie. Kolejne błędy to kalkulacja z 2023 r. stosowana bez zmian mimo zmian cen energii i internetu, ryczałt wypłacany za okazjonalną pracę zdalną, choć dokumenty wewnętrzne tego nie przewidują, oraz brak ewidencji dni zdalnych, bez której nie da się obronić proporcji.

„Każdy z tych błędów osłabia argument, że ryczałt pokrywa realne koszty. W dużych organizacjach, gdzie część zespołów pracuje zdalnie, część hybrydowo, a modele zmieniają się wraz z polityką powrotu do biur, poprawne rozliczenie ryczałtu wymaga jednocześnie znajomości prawa pracy, przepisów podatkowych i składkowych oraz bieżącej obsługi list płac. Dlatego tak ważna jest współpraca z zaufanym partnerem w zakresie usług kadrowo-płacowych, który pomoże zarówno przygotować wyliczenie i zapisy w regulaminie, jak i co miesiąc poprawnie rozliczać ryczałt z wynagrodzeniem” – podsumowuje ekspertka.