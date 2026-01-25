REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Składki » Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez 36 miesięcy nawet jeżeli już wcześniej korzystał z ulgi. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy - m.in. 31 stycznia

Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez 36 miesięcy nawet jeżeli już wcześniej korzystał z ulgi. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy - m.in. 31 stycznia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 stycznia 2026, 09:39
ifirma.pl
ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
Mały ZUS plus w 2026 r. Można płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli przedsiębiorca już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
Mały ZUS plus w 2026 r. Można płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli przedsiębiorca już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
CatwalkPhotos
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus (MZ+) jest dostępny na nowych zasadach. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej puli 36 miesięcy ulgi, niezależnie od tego, czy limit ten był już wykorzystany przed 2026 r.

Na czym polega ulga Mały ZUS Plus (MZ+)

Ulga MZ+ pozwala obniżyć składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ ich podstawa jest wyliczana od dochodu z działalności za poprzedni rok (z zachowaniem ustawowych limitów minimalnych i maksymalnych). Nie dotyczy to jednak składki zdrowotnej – jest ona opłacana na zasadach ogólnych.

W 2026 r. kluczowe będzie nie tylko spełnienie warunków Małego ZUS plus, ale także pilnowanie terminów zgłoszeniowych. Nowe zasady liczenia okresów dla wielu przedsiębiorców oznaczają możliwość powrotu do ulgi, nawet jeśli wcześniej wykorzystali limit 36 miesięcy – wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce. Przykłady
Dokumentacja kadrowa 2025

Co zmieniło się od 1 stycznia 2026 r.?

Od stycznia 2026 r. zmianie uległ sposób ustalania puli 60 miesięcy, w trakcie których przysługuje przedsiębiorcy 36 miesięcy z niższymi składkami. Pierwszy 60-miesięczny okres rozpocznie się w miesiącu, w którym po grudniu 2025 r. przedsiębiorca zacznie korzystać z Małego ZUS plus. Kolejne 60-miesięczne okresy rozpoczynają się bezpośrednio po sobie.

Do limitów 36 i 60 miesięcy wlicza się jako pełny każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca prowadził działalność lub korzystał z ulgi choćby przez jeden dzień.

Ważne

Od stycznia 2026 r. można skorzystać z 36 miesięcy ulgi na nowych zasadach niezależnie od tego, czy ulga była wykorzystywana przed 2026 r., czy też przedsiębiorca nigdy wcześniej z niej nie korzystał.

Kto może skorzystać z ulgi w 2026 roku

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi, muszą być spełnione określone warunki:
1) przychody za rok 2025 nie przekroczyły 120 000 zł, a jeśli działalność była prowadzona przez niepełny rok – limit ten ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
2) w 2025 r. działalność była prowadzona przez co najmniej 60 dni, tj. przedsiębiorca podlegał z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu w Polsce przez minimum 60 dni;
3) przedsiębiorca rozlicza się na KPiR (skala podatkowa lub podatek liniowy) lub ryczałtem, a jeśli stosuje kartę podatkową – to dodatkowo zgłosił działalność do VAT.

Z ulgi nie skorzystają m.in.: osoby na karcie podatkowej zwolnione z VAT, osoby podlegające ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności (jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.), osoby uprawnione do preferencyjnych składek oraz osoby wykonujące na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, które wykonywały jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku.

Terminy i formalności zgłoszeniowe

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z ulgi od stycznia 2026 r., podstawowy termin na zgłoszenie upływa 31 stycznia 2026 r. Jeżeli działalność została rozpoczęta lub odwieszona po 24 stycznia albo w innym miesiącu, obowiązuje termin 7 dni od dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92. Brak zgłoszenia w terminie lub użycie innego kodu oznacza, że ZUS uzna to za rezygnację z ulgi.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus do końca 2025 r. i mają prawo korzystać z ulgi również od stycznia 2026 r., co do zasady nie muszą się wyrejestrowywać i zgłaszać ponownie. Wystarczy, że złożą dokumenty rozliczeniowe z właściwym kodem (w tym ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II).

Osoby, które w 2023 r. nabyły prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, zachowują prawo do niewykorzystanych dotychczas dodatkowych miesięcy ulgi. . Dodatkowe miesiące można wykorzystać jednorazowo lub w częściach – po wykorzystaniu podstawowych 36 miesięcy ulgi. Co więcej, przepisy nie wprowadzają sztywnej, 24-miesięcznej przerwy między poszczególnymi okresami ulgi. W praktyce może więc zdarzyć, że z ulgi będziemy korzystać przez więcej niż 36 następujących po sobie miesięcy – podsumowuje Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego ifirma.pl.

REKLAMA

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
24 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
23 sty 2026

W dniu 23 stycznia 2026 r. poseł Rafał Komarewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił w Sejmie swoją propozycję reformy podatkowej "Pakiet dla klasy średniej". Kluczowe założenia tej reformy to podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 45 000 zł, zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego w PIT do 200 000 zł oraz mechanizm ich stałej waloryzacji. Propozycja zakłada przesunięcie ciężaru finansowania Państwa z pracowników etatowych na wielkie korporacje, spekulantów mieszkaniowych i wąskie elity. Ma to być krok w kierunku rozbudowy klasy średniej w Polsce. Zdaniem posła obecny system jest „bezwzględny dla ponad 17 milionów pracujących na etacie" , a jednocześnie oferuje przywileje wąskiej grupie najbogatszych. To - zdaniem Rafała Komarewicza - raj podatkowy dla wybranych i fiskalna pułapka dla pracujących - z którymi należy wreszcie skończyć.
Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)
23 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 23 stycznia 2026 r., że nowe zasady ulgi zwanej Mały ZUS plus mają od 2026 r. ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy ulgi.

REKLAMA

Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF
23 sty 2026

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.
Zwolnienie z KSeF w 2026 r. przy miesięcznej sprzedaży do 10 tys. zł. Jak liczyć sprzedaż? Od kiedy stosować KSeF po przekroczeniu limitu?
24 sty 2026

Zgodnie z przepisami dot. VAT w 2026 r. podatnicy, u których miesięczna wartość sprzedaży ﻿brutto udokumentowana fakturami nie będzie przekraczała 10 000 zł, będą mogli wystawiać faktury na starych zasadach, poza KSeF. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień wynika, że do limitu nie będziemy wliczali np. faktur konsumenckich czy paragonów uznanych za faktury.

REKLAMA

Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z nimi sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?
23 sty 2026

Faktur mogą żądać też konsumenci. A przepis ustawy o VAT wymaga aby z każdym konsumentem uzgodniono sposób udostępniania tej faktury. Profesor Witold Modzelewski pyta z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?
Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez 36 miesięcy nawet jeżeli już wcześniej korzystał z ulgi. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy - m.in. 31 stycznia
25 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus (MZ+) jest dostępny na nowych zasadach. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej puli 36 miesięcy ulgi, niezależnie od tego, czy limit ten był już wykorzystany przed 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA