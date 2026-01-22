REKLAMA

Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)

Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)

22 stycznia 2026, 12:28
ifirma.pl
ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
Mały ZUS plus w 2026 r. Można płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli przedsiębiorca już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
Mały ZUS plus w 2026 r. Można płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli przedsiębiorca już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus (MZ+) jest dostępny na nowych zasadach. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej puli 36 miesięcy ulgi, niezależnie od tego, czy limit ten był już wykorzystany przed 2026 r.

Na czym polega ulga Mały ZUS Plus (MZ+)

Ulga MZ+ pozwala obniżyć składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ ich podstawa jest wyliczana od dochodu z działalności za poprzedni rok (z zachowaniem ustawowych limitów minimalnych i maksymalnych). Nie dotyczy to jednak składki zdrowotnej – jest ona opłacana na zasadach ogólnych.

W 2026 r. kluczowe będzie nie tylko spełnienie warunków Małego ZUS plus, ale także pilnowanie terminów zgłoszeniowych. Nowe zasady liczenia okresów dla wielu przedsiębiorców oznaczają możliwość powrotu do ulgi, nawet jeśli wcześniej wykorzystali limit 36 miesięcy – wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.

Co zmieniło się od 1 stycznia 2026 r.?

Od stycznia 2026 r. zmianie uległ sposób ustalania puli 60 miesięcy, w trakcie których przysługuje przedsiębiorcy 36 miesięcy z niższymi składkami. Pierwszy 60-miesięczny okres rozpocznie się w miesiącu, w którym po grudniu 2025 r. przedsiębiorca zacznie korzystać z Małego ZUS plus. Kolejne 60-miesięczne okresy rozpoczynają się bezpośrednio po sobie.

Do limitów 36 i 60 miesięcy wlicza się jako pełny każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca prowadził działalność lub korzystał z ulgi choćby przez jeden dzień.

Ważne

Od stycznia 2026 r. można skorzystać z 36 miesięcy ulgi na nowych zasadach niezależnie od tego, czy ulga była wykorzystywana przed 2026 r., czy też przedsiębiorca nigdy wcześniej z niej nie korzystał.

Kto może skorzystać z ulgi w 2026 roku

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi, muszą być spełnione określone warunki:
1) przychody za rok 2025 nie przekroczyły 120 000 zł, a jeśli działalność była prowadzona przez niepełny rok – limit ten ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
2) w 2025 r. działalność była prowadzona przez co najmniej 60 dni, tj. przedsiębiorca podlegał z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu w Polsce przez minimum 60 dni;
3) przedsiębiorca rozlicza się na KPiR (skala podatkowa lub podatek liniowy) lub ryczałtem, a jeśli stosuje kartę podatkową – to dodatkowo zgłosił działalność do VAT.

Z ulgi nie skorzystają m.in.: osoby na karcie podatkowej zwolnione z VAT, osoby podlegające ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności (jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.), osoby uprawnione do preferencyjnych składek oraz osoby wykonujące na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, które wykonywały jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku.

Terminy i formalności zgłoszeniowe

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z ulgi od stycznia 2026 r., podstawowy termin na zgłoszenie upływa 31 stycznia 2026 r. Jeżeli działalność została rozpoczęta lub odwieszona po 24 stycznia albo w innym miesiącu, obowiązuje termin 7 dni od dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92. Brak zgłoszenia w terminie lub użycie innego kodu oznacza, że ZUS uzna to za rezygnację z ulgi.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus do końca 2025 r. i mają prawo korzystać z ulgi również od stycznia 2026 r., co do zasady nie muszą się wyrejestrowywać i zgłaszać ponownie. Wystarczy, że złożą dokumenty rozliczeniowe z właściwym kodem (w tym ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II).

Osoby, które w 2023 r. nabyły prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, zachowują prawo do niewykorzystanych dotychczas dodatkowych miesięcy ulgi. . Dodatkowe miesiące można wykorzystać jednorazowo lub w częściach – po wykorzystaniu podstawowych 36 miesięcy ulgi. Co więcej, przepisy nie wprowadzają sztywnej, 24-miesięcznej przerwy między poszczególnymi okresami ulgi. W praktyce może więc zdarzyć, że z ulgi będziemy korzystać przez więcej niż 36 następujących po sobie miesięcy – podsumowuje Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego ifirma.pl.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026
20 sty 2026

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026 w dniu 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00. Omówimy zmiany w KPiR, limity w leasingu samochodowym oraz przepisy KSeF, w tym przeliczenie umów od 1 stycznia 2026 roku.
Każdy przedsiębiorca będzie musiał przystąpić do KSeF już w lutym. Jak przygotować firmę i biuro na nowy obieg dokumentów?
20 sty 2026

Wprowadzenie KSeF to realna zmiana w codziennym obiegu dokumentów, która wymusza porzucenie dotychczasowych przyzwyczajeń. Choć ustawodawca etapami wprowadza obowiązek wystawiania e-faktur, rzeczywistość operacyjna zmieni się dla wszystkich już 1 lutego 2026 roku.
