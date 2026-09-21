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Mały ZUS w 2027 r. Wreszcie mamy łagodną podwyżkę

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21 września 2026, 07:14
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy
oprac. Adam Kuchta
składka zdrowotna przedsiębiorcy zus
Minimalna płaca 4950 zł w 2027 r. Tyle zapłacą początkujący przedsiębiorcy na ZUS
Shutterstock

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Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku. Choć wzrost wyniesie tylko 3 proc., zmiana przełoży się na wyższe składki ZUS dla nowych firm. Sprawdziliśmy, ile zapłacą przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start i Małego ZUS-u oraz o ile wzrosną ich miesięczne koszty.

Premier Donald Tusk potwierdził, że rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2027 rok. Od 1 stycznia płaca minimalna ma wynieść 4950 zł brutto – o 144 zł, czyli o 3% więcej niż obecnie. Z pozoru kosmetyczna zmiana ma jednak całkiem konkretne przełożenie na portfele początkujących przedsiębiorców, gdyż to właśnie od minimalnego wynagrodzenia liczone są preferencyjne składki ZUS.

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Podstawy wyliczenia Małego ZUS na 2027 rok

Podstawą wymiaru Małego ZUS (bez składki zdrowotnej) jest 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2027 roku da to podstawę na poziomie 1485 zł, a same składki społeczne - 469,85 zł miesięcznie. To o 13,67 zł więcej niż w 2026 roku. Brzmi niegroźnie, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, że w latach 2023 i 2024 preferencyjne składki poszły w górę łącznie aż o 43%, głównie za sprawą galopującej wówczas inflacji. Po takich skokach przyszłoroczna podwyżka wygląda wręcz symbolicznie.

mały zus 2027

mały zus 2027

Media

Zdrowotna – mały wzrost, duży ciężar dla firm

Inaczej niż w poprzednich latach, tym razem składka zdrowotna rośnie umiarkowanie. Zasady jednak dalej pozostają takie same, składka nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. I to właśnie ona, a nie tempo wzrostu, najbardziej uwiera przedsiębiorców.

Przy minimalnym wynagrodzeniu 4950 zł oznacza to co najmniej 445,50 zł miesięcznie, a więc o 12,96 zł więcej niż w 2026 roku. Kwota niby niewielka, ale „diabeł tkwi w szczegółach.” Otóż, tę składkę trzeba zapłacić niezależnie od tego, czy firma osiągnie dochód, czy przyniesie stratę. Dla kogoś, kto dopiero rozkręca biznes, to stały koszt zupełnie oderwany od realiów.

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Wejście w biznes wciąż kosztuje

Preferencyjny mały ZUS przysługuje przez pierwsze pełne 24 miesiące działalności i może być poprzedzony ulgą na start, która trwa 6 miesięcy. W tym pierwszym okresie przedsiębiorca płaci wyłącznie składkę zdrowotną, w 2027 roku minimalnie 445,50 zł. Po wejściu w mały ZUS rachunek rośnie do 915,35 zł miesięcznie (składki społeczne plus zdrowotna), wobec ok. 888,72 zł obecnie. Wejście w biznes podrożeje więc o niespełna 27 zł i to akurat dobra wiadomość, bo rok wcześniej ten sam próg podskoczył o ponad 130 zł.

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Podsumowanie

Rok 2027 zapowiada się więc spokojniej niż poprzednie – preferencyjne składki ZUS rosną umiarkowanie, a próg wejścia w działalność niemal stoi w miejscu. Problemem pozostaje jednak nie tempo, lecz sama konstrukcja, gdyż składkę zdrowotną trzeba opłacać nawet przy stracie. Ostateczne stawki poznamy jesienią, po zakończeniu prac w Radzie Dialogu Społecznego i ogłoszeniu obwieszczenia o wysokości minimalnego wynagrodzenia.

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Źródło: INFOR
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