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Wyższe stawki ZUS w 2027 r. po przekroczeniu limitu Małego ZUS Plus

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12 listopada 2026, 15:26
IFIRMA
IFIRMA
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składki ZUS 2027
Wyższe stawki ZUS w 2027 r. po przekroczeniu limitu Małego ZUS Plus
Shutterstock

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Pełny ZUS za styczeń 2027 r. może wynieść 2052,15 zł. To o 125,39 zł miesięcznie więcej niż w 2026 r., co w skali roku oznacza wzrost o 1504,68 zł. Znacznie większą zmianę mogą odczuć osoby, które w 2027 r. stracą prawo do Małego ZUS Plus i będą musiały przejść na pełne składki. O utracie ulgi może przesądzić nawet niewielkie przekroczenie limitu przychodów w 2026 r.

Duży ZUS w 2027 roku

Jak już wspomniano pełny (tzw. "duży") ZUS za styczeń 2027 r. może wynieść 2052,15 zł. To o 125,39 zł miesięcznie więcej niż w 2026 r., co w skali roku oznacza wzrost o 1504,68 zł.
Wzrost składek wynika z podniesienia prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, od którego oblicza się ich minimalną podstawę. W projekcie budżetu na 2027 r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości 10 033 zł. Podstawa składek wyniosłaby więc 6019,80 zł, czyli 60% tej kwoty. Oznacza to, że przedsiębiorca opłacający pełny ZUS, zapłaci więcej także wtedy, gdy przychody jego firmy nie wzrosną. Projekt ustawy budżetowej nadal jest procedowany w Sejmie.

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Kto może stracić Mały ZUS Plus od 2027 roku?

Mały ZUS Plus pozwala płacić niższe składki społeczne, których wysokość zależy od dochodu z poprzedniego roku. Jednym z warunków korzystania z ulgi jest limit przychodów: 120 tys. zł rocznie, jeśli firma działała przez cały rok. Przy działalności prowadzonej przez część roku próg jest proporcjonalnie niższy. Wysokie koszty zakupu towarów, materiałów czy wynajmu lokalu nie zmniejszają przychodu uwzględnianego przy tym progu.

Różnicę pokazuje przykład przedsiębiorcy, który przez cały 2026 r. prowadzi działalność i rozlicza się według skali podatkowej. Przy przychodzie 120 tys. zł i dochodzie 60 tys. zł może korzystać z Małego ZUS Plus. W 2027 r. będzie płacił 780,17 zł miesięcznie. Jeżeli uzyska dodatkowe 200 zł przychodu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przekroczy limit i straci prawo do ulgi. Przy pełnym ZUS miesięczna kwota wyniosłaby 2052,15 zł. W obu wariantach kalkulacja uwzględnia dobrowolną składkę chorobową, nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej. Pełny ZUS zawiera również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Przy Małym ZUS Plus przedsiębiorca z tego przykładu ich nie opłaca, ponieważ jego podstawa składek jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Różnica wynosi więc 1271,98 zł miesięcznie, czyli 15 263,76 zł rocznie. To wartość nominalna. Rzeczywisty koszt utraty ulgi będzie zależał również od wpływu wyższych składek społecznych na PIT i podstawę składki zdrowotnej – mówi Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

Z Małym ZUS Plus

Po przekroczeniu limitu

Przychód w 2026 r.

120 000 zł

120 200 zł

Miesięczne składki w 2027 r.

780,17 zł

2052,15 zł

Składki za dwanaście miesięcy

9362,04 zł

24 625,80 zł

Nowe zasady od 2026 roku

Od 2026 r. z Małego ZUS Plus można korzystać przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Miesiące wykorzystane przed 2026 r. nie zmniejszają nowego limitu. Oznacza to, że z ulgi w 2027 r. mogą skorzystać także osoby, które wcześniej wykorzystały dostępne 36 miesięcy.

Pierwszy okres 60 miesięcy rozpoczyna się w miesiącu, w którym po grudniu 2025 r. firma zaczyna korzystać z Małego ZUS Plus. Jeżeli nastąpi to w styczniu 2027 r., właśnie od tego miesiąca będzie liczony nowy okres. Każdy miesiąc, w którym z ulgi korzystano choćby przez jeden dzień, liczy się jako pełny.

Jak przejść na Mały ZUS od stycznia 2027 r.

Osoba, która chce przejść na Mały ZUS Plus od stycznia 2027 r., musi pamiętać o zgłoszeniu do ZUS. Jeżeli nie korzystała z ulgi pod koniec 2026 r., powinna złożyć formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA z kodem rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92. Ponieważ 31 stycznia 2027 r. przypada w niedzielę, termin upłynie 1 lutego. Spóźnienie oznacza rezygnację z ulgi na dany rok. Osoby, które korzystają z Małego ZUS Plus bez przerwy i nadal spełniają wszystkie warunki, co do zasady nie muszą zgłaszać się ponownie. Muszą jednak złożyć wymagane dokumenty rozliczeniowe – wyjaśnia ekspertka IFIRMA.

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Spełnienie warunków Małego ZUS Plus nie oznacza, że skorzystanie z ulgi będzie najkorzystniejszym wyborem. Niższa podstawa składek może oznaczać niższe zasiłki chorobowe i macierzyńskie oraz mniej środków zapisanych na przyszłą emeryturę. Pozostanie przy pełnych składkach warto więc rozważyć, jeśli przedsiębiorcy zależy na wysokości tych świadczeń. Inna sytuacja dotyczy osób łączących działalność z etatem z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym. Co do zasady nie muszą one opłacać składek społecznych z działalności, więc Mały ZUS Plus nie przyniesie im w tym zakresie dodatkowych oszczędności.

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Co warto sprawdzić przed końcem 2026 roku?

Przedsiębiorcy zbliżający się do limitu powinni sprawdzić wysokość przychodu osiągniętego od początku roku oraz ustalić, które transakcje zostaną rozliczone jeszcze w grudniu. Samo przesunięcie terminu płatności faktury na styczeń nie zawsze oznacza, że przychód powstanie dopiero w kolejnym roku.

– Warto również pamiętać, że z preferencji nie może skorzystać przedsiębiorca, który wykonuje dla obecnego lub byłego pracodawcy takie same czynności, jakie wykonywał dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym – dodaje Joanna Łuksza.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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