Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że osoby, które mają zaległości składkowe sprzed 1999 roku, mogą odetchnąć z ulgą. 1 maja 2027 r. ZUS z mocy prawa umorzy te należności. Nie trzeba będzie składać w tej sprawie żadnego wniosku. Ale jest istotny szczegół – umorzenie zaległości może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury.

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ZUS umorzy stare długi z mocy prawa

ZUS umorzy 1 maja 2027 r. należności, które powstały przed 1 stycznia 1999 r. Chodzi o zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Umorzenie obejmie także odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, opłaty prolongacyjne oraz koszty upomnienia i egzekucji. Co ważne Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrobi to sam, bez konieczności składania wniosku.

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Uwaga na przyszłą emeryturę

- Umorzenie długu może mieć jednak wpływ na przyszłe świadczenia. Jeśli zaległości dotyczą składek na własne ubezpieczenia społeczne lub osoby współpracującej, ZUS nie uwzględni okresu objętego umorzeniem przy ustalaniu kapitału początkowego. Nie zaliczy go również przy ustalaniu prawa do emerytury, renty i innych świadczeń, których przyznanie zależy od okresów składkowych i nieskładkowych. Umorzone składki nie zwiększą też podstawy obliczenia emerytury. Co ważne, choć okres ten nie będzie uwzględniany do uprawnień emerytalno-rentowych, nadal będzie wliczany do stażu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Można zrezygnować z umorzenia, ale jest na to tylko 30 dni

Osoba, która ma zadłużenie za siebie sprzed 1999 r. oraz osoba z nią współpracująca, mogą zrezygnować z umorzenia. ZUS poinformuje je o takiej możliwości, wysyłając zawiadomienie na ich profile na portalu eZUS. Jeśli nie mają takiego profilu, pismo zostanie wysłane na ostatni zgłoszony adres do korespondencji.



Osoby, które otrzymają zawiadomienie, będą miały 30 dni, aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umorzenia. Jeśli ktoś nie złoży go w terminie, ZUS umorzy jego zadłużenie.



Trzeba dobrze przemyśleć tę decyzję. Terminu nie można przywrócić. Oświadczenie musi obejmować wszystkie należności, także te dotyczące na przykład pracowników. Raz złożonego oświadczenia nie można już wycofać ani zmienić.

Co z egzekucją należności

W dniu 1 maja 2027 r. z mocy prawa zakończą się postępowania egzekucyjne, które dotyczą umarzanych należności. Zakład poinformuje o tych należnościach naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego, jeżeli to oni prowadzą egzekucję należności składkowych.

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Ważne Jeśli ktoś zrezygnuje z umorzenia, postępowanie egzekucyjne się nie zakończy.

Co z hipotekami i zastawami

Umorzenie obejmie także zaległości zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach. W przypadku hipoteki ZUS wyśle właścicielowi nieruchomości dokument, który pozwoli mu wystąpić do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.



Jeśli dług zabezpiecza zastaw na ruchomości, ZUS sam wystąpi do naczelnika urzędu skarbowego o jego wykreślenie.

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Co z umową o ratalnej spłacie zadłużenia

Umorzenie długu spowoduje, że wygaśnie umowa o rozłożeniu na raty należności powstałych przed 1 stycznia 1999 r. Oznacza to, że od 1 maja 2027 r. nie należy płacić rat.

ZUS poinformuje o umorzeniu

Każda osoba, której dotyczą przepisy, otrzyma pisemną informację o umorzeniu należności. ZUS wyśle ją na profil na platformie eZUS albo na ostatni zgłoszony adres do korespondencji. Informacje trafią do dłużników po umorzeniu należności, a więc po 1 maja 2027 r.



Podstawa prawna: Ustawa z 18 września 2026 r. o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1476).



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego