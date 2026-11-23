Przedsiębiorcy, którzy w tym roku nie skorzystali jeszcze z tzw. wakacji składkowych, mają czas do 30 listopada. Tylko wniosek złożony w listopadzie zwolni ich ze składek za grudzień 2026 r. Przy pełnym ZUS-ie to jednorazowo ok. 1,8 tys. zł mniej do zapłaty. Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity, wyjaśnia, kogo i kiedy ta preferencja dotyczy.

Ostatni dzwonek na wakacje składkowe w 2026 roku

– Trzeba się pospieszyć, aby skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w 2026 roku. Regulacja przewiduje, że wnioski dotyczące wakacji składkowych powinny być przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym chcemy skorzystać ze zwolnienia. Kto w tym roku jeszcze nie korzystał z wakacji, ma więc ostatnią możliwość złożenia wniosku w listopadzie, aby móc wykorzystać zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne w grudniu – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.

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Ważne Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe na grudzień:

- złóż go elektronicznie, przez eZUS – innej drogi nie ma,

- wskaż w nim grudzień 2026 r. i dołącz oświadczenie albo zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ostatnich trzech latach,

- wniosek złożyć najpóźniej do 30 listopada,

- za grudzień i tak złóż w terminie deklarację rozliczeniową i raporty imienne, mimo że składek społecznych nie płacisz.

– Jeżeli przedsiębiorca zawnioskuje o wakacje ZUS dopiero w grudniu, wówczas zwolnienie będzie obowiązywało w styczniu 2027 roku. Warto też pamiętać o tym, że z wakacji w opłacaniu składek możemy skorzystać tylko raz w roku, tak więc jeśli skorzystamy z preferencji w styczniu 2027, wówczas kolejny raz będziemy mogli zawnioskować o wakacje od składek ZUS dopiero w 2028 roku – dodaje Piątkowska.

4 warunki. Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Zwolnienie przez miesiąc z płacenia składek ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który spełnia jednocześnie cztery warunki:



1) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przy wniosku listopadowym: w październiku) miał zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 10 osób,

2) w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat (2024 albo 2025) miał przychód z działalności nie wyższy niż równowartość 2 mln euro, czyli 8 453 400 zł według kursu NBP z 31 grudnia 2025 r., albo w tych latach nie miał przychodu wcale,

3) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu działalności,

4) w 2025 r. i w 2026 r. do dnia złożenia wniosku nie pracował w ramach firmy dla byłego pracodawcy, dla którego w roku założenia działalności lub rok wcześniej wykonywał te same czynności na etacie.

Ważne Trzeci warunek wyklucza osoby na uldze na start, bo nie płacą one składek społecznych. Z wakacji mogą natomiast skorzystać przedsiębiorcy na preferencyjnym ZUS-ie i małym ZUS-ie plus.

Czego wakacje składkowe nie obejmują?

– Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych wyłącznie za samego siebie. Nie uwzględnia ono pracowników ani osób ubezpieczanych przez przedsiębiorcę, nie obejmuje też składki zdrowotnej – tłumaczy ekspertka z e-pity.

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Ile można zaoszczędzić?

Przy pełnym ZUS-ie w 2026 r. (podstawa wymiaru 5 652 zł) zwolnienie obejmuje 1 788,29 zł (składki emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) albo 1 926,76 zł z dobrowolną chorobową. Na preferencyjnym ZUS-ie (podstawa 1 441,80 zł) to ok. 420–460 zł. Za miesiąc wakacji składki do ZUS pokrywa budżet państwa, ale liczone od najniższej podstawy, więc kto płaci od wyższej, za ten miesiąc odłoży na emeryturę mniej.



– Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala odliczyć od dochodu tylko składki faktycznie zapłacone. Składek objętych wakacjami nie zapłaciliśmy, więc nie odliczymy ich w zeznaniu ani nie zaliczymy do kosztów. Przy rozliczeniu rocznym oznacza to nieco wyższy podatek, ale nadal korzyść netto, bo zwolnienie obejmuje całą kwotę składek, a nie tylko podatek od nich – dodaje ekspertka e-pity.

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Ulga z ukłonem, ale i z formalnościami

– Choć wakacje składkowe są ukłonem w stronę przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych, należy mieć na uwadze, że są ulgą dość skomplikowaną w uzyskaniu. Zarówno poprzez złożenie stosownego wniosku, późniejsze rozliczenie zwolnienia w deklaracjach, jak również uwzględnienie go w rozliczeniach podatku dochodowego. Trzeba też pamiętać, że wakacje od składek ZUS stanowią pomoc de minimis, co również obliguje przedsiębiorcę do monitorowania limitu udzielonej pomocy, zwłaszcza jeśli korzystał wcześniej ze wsparcia de minimis np. w postaci dotacji. Limit ten wynosi 300 tys. euro w ciągu trzech lat, więc same wakacje go nie wyczerpią, jednak przedsiębiorca, który otrzymał wcześniej większe wsparcie, powinien przed złożeniem wniosku sprawdzić, ile limitu mu jeszcze zostało – podsumowuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.



Podstawa prawna: Warunki i zasady składania wniosku o tzw. wakacje składkowe określają art. 17a, 17b i 36d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 199).