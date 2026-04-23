Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów oraz korekt. Studenci, emeryci, przedsiębiorcy, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki

Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów oraz korekt. Studenci, emeryci, przedsiębiorcy, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki

23 kwietnia 2026, 15:41
Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.

Kiedy umowa zlecenie podlega składkom ZUS?

Umowa zlecenia co do zasady jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, jednak zakres tych ubezpieczeń oraz sposób finansowania poszczególnych składek nie są jednolite.

W praktyce oznacza to, że część składek obciąża bezpośrednio wynagrodzenie zleceniobiorcy, część finansowana jest przez zleceniodawcę, a niektóre – jak ubezpieczenie chorobowe – mają charakter fakultatywny. Poniższa tabela porządkuje te zależności, pokazując nie tylko obowiązujące rodzaje składek, lecz także ich wysokość oraz podział kosztów pomiędzy strony umowy, co ma kluczowe znaczenie przy prawidłowym rozliczaniu zlecenia.

Rodzaj ubezpieczenia / składki

Łączna stawka

Finansowanie (zleceniobiorca)

Finansowanie (zleceniodawca)

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8,00%

1,50%

6,50%

Wypadkowe

ok. 1,67%

ok. 1,67%*

Zdrowotne

9,00%

9,00%

Chorobowe (dobrowolne)

2,45%

2,45%

Fundusz Pracy

2,45%

2,45%

FGŚP

0,10%

0,10%

* Stawka ubezpieczenia wypadkowego 1,67% dotyczy płatników zatrudniających do 9 osób; w większych podmiotach ustalana jest indywidualnie.

Nie każda umowa zlecenie rodzi taki sam obowiązek składkowy. W praktyce o zakresie podlegania ubezpieczeniom decyduje konfiguracja tytułów do ubezpieczeń po stronie zleceniobiorcy, a więc to, czy zlecenie jest jedynym źródłem przychodu, czy jest łączone z umową o pracę, działalnością gospodarczą, innymi umowami zlecenia albo pobieraniem świadczeń z ZUS. Każda z tych sytuacji wpływa bezpośrednio na obowiązek opłacania składek społecznych, zdrowotnych oraz na występowanie Funduszu Pracy i FGŚP.

Poniższe zestawienie pokazuje, jak zmienia się zakres składek ZUS w najczęściej spotykanych wariantach, uwzględniając zarówno obowiązek, możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego, jak i konsekwencje dla rozliczeń po stronie zleceniodawcy.

Tabela: Składki ZUS w zależności od sytuacji zleceniobiorcy

Sytuacja zleceniobiorcy

Składki społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa)

Chorobowa

Zdrowotna

Fundusz Pracy / FGŚP

Umowa zlecenie jako jedyny przychód

TAK

DOBROWOLNA

TAK

TAK*

Student do 26 lat

NIE

NIE

NIE

NIE

Umowa o pracę z wynagrodzeniem wyższym lub równym minimalnemu wynagrodzeniu + zlecenie

DOBROWOLNE

NIE

TAK

NIE

Umowa o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie + zlecenie

TAK

DOBROWOLNA

TAK

TAK*

Kilka innych umów zleceń z wynagrodzeniem wyższym lub równym wynagrodzeniu minimalnemu

DOBROWOLNE

NIE

TAK

NIE

Kilka innych umów zleceń z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie

TAK

DOBROWOLNA

TAK

TAK*

Prowadzenie działalności gospodarczej (pełny ZUS) lub działalności z podstawą wymiaru składek nie niższą niż minimalne wynagrodzenie + umowa zlecenia

DOBROWOLNE

NIE

TAK

NIE

Prowadzenie działalności gospodarczej (ulga na start lub działalność z podstawą wymiaru składek niższą niż minimalne wynagrodzenie) + umowa zlecenia

TAK

DOBROWOLNA

TAK

TAK*

Emeryt / rencista + zlecenie

TAK

DOBROWOLNA

TAK

TAK*

TAK* – składki na Fundusz Pracy i FGŚP obowiązują wyłącznie wtedy, gdy podstawa wymiaru jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia oraz gdy zleceniobiorca nie przekroczył wieku: 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

DOBROWOLNA – na wniosek zleceniobiorcy.

NIE – brak obowiązku opłacania składki.

Ważne

Ubezpieczenie chorobowe może być dobrowolne tylko wtedy, gdy składki społeczne są obowiązkowe. W przeciwnym razie nie można do niego przystąpić, nawet na wniosek.

Jak poprawnie wypełnić oświadczenie zleceniobiorcy?

Najwięcej błędów w rozliczeniach umów zlecenia wynika nie z przepisów, lecz z braku aktualnych informacji o sytuacji zleceniobiorcy. Zmiana statusu zatrudnienia, dodatkowe źródła dochodu czy utrata uprawnień (np. studenckich) mają bezpośredni wpływ na zakres obowiązkowych składek ZUS. Dlatego podstawowym dokumentem w procesie rozliczania umowy zlecenia jest oświadczenie zleceniobiorcy, składane przed rozpoczęciem współpracy i aktualizowane każdorazowo przy zmianie sytuacji.

Na podstawie oświadczenia zleceniodawca ustala, do jakich ubezpieczeń zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony w ZUS oraz według jakiego schematu składkowego należy go rozliczać. Poniżej przedstawiono najważniejsze obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Status studenta lub ucznia do 26 roku życia
- Brak składek ZUS
Uwaga: utrata statusu (np. obrona pracy) oznacza natychmiastowy obowiązek zgłoszenia do ZUS. Zleceniobiorca powinien dostarczyć niezwłocznie zaktualizowane oświadczenie.

Umowa o pracę w innej firmie (dochody wyższe bądź równe minimalnego wynagrodzenia)

Jeżeli zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy i osiąga wynagrodzenie równe lub wyższe od minimalnego, należy to wskazać w oświadczeniu.

W takim przypadku:
- z umowy zlecenia odprowadzana jest wyłącznie składka zdrowotna,
- składki społeczne nie są obowiązkowe.

Status bezrobotnego (PUP)

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy powinna zaznaczyć swój status oraz wskazać, czy posiada prawo do zasiłku.
Niezależnie od tej okoliczności:
- zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Emeryt lub rencista

Jeśli zleceniobiorca posiada prawo do emerytury lub renty, informacja ta musi znaleźć się w oświadczeniu.
Wpływa to przede wszystkim na:
- kod zgłoszenia do ZUS,
- zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Inne umowy zlecenia

W przypadku gdy zleceniobiorca wykonuje inne umowy zlecenia dla różnych podmiotów, należy ustalić łączny poziom przychodów.
- Jeśli z innych umów osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie – podlega wyłącznie składce zdrowotnej.
- Jeśli nie osiąga tego poziomu – umowa zlecenie staje się tytułem do pełnych składek społecznych i zdrowotnych.

Szczególnie istotne jest monitorowanie tej sytuacji co miesiąc. Zmiana dochodu oznacza konieczność zmiany zgłoszenia i ewentualnych korekt.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Jeżeli zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą, należy wskazać tę informację w oświadczeniu.
- Jeśli z działalności opłacany jest pełny ZUS, a podstawa wymiaru składek jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia – z umowy zlecenia powstaje obowiązek opłacania wyłącznie składki zdrowotnej,
- Jeśli zleceniobiorca korzysta z ulg w ZUS (np. ulga na start) lub podstawa wymiaru składek jest niższa od minimalnego wynagrodzenia – umowa zlecenie stanowi tytuł do obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych.

To jeden z bardziej złożonych przypadków i często wymaga indywidualnej analizy, aby uniknąć błędów.

Urlop bezpłatny / wychowawczy

Osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym powinna zaznaczyć ten fakt w oświadczeniu. W takiej sytuacji:
- umowa zlecenie może stać się głównym tytułem do ubezpieczeń,
- powstaje obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnych.

Ubezpieczenie w KRUS

Jeśli zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu rolniczemu, należy to wskazać w oświadczeniu.
W praktyce oznacza to, że:
- umowa zlecenie stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń,
- powstaje obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Jeśli zleceniobiorca posiada orzeczenie o niepełnosprawności, informacja ta musi znaleźć się w oświadczeniu, wraz ze stopniem niepełnosprawności i datą obowiązywania orzeczenia.

Wpływa to przede wszystkim na:
- kod zgłoszenia do ZUS,
- zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Dobrowolne ubezpieczenia

Na końcu oświadczenia zleceniobiorca może zdecydować o przystąpieniu do ubezpieczeń dobrowolnych:
- ubezpieczenia emerytalnego i rentowego,
- ubezpieczenia chorobowego.

Szczególnie istotne jest ubezpieczenie chorobowe – daje ono prawo do świadczeń takich jak zasiłek chorobowy czy macierzyński. Warto jednak pamiętać, że przystąpienie do niego wymaga wyraźnej zgody zleceniobiorcy.

Dlaczego poprawne wypełnienie oświadczenia zleceniobiorcy jest tak ważne?

Nieaktualne lub niepełne dane przekazane przez zleceniobiorcę to najczęstsza przyczyna korekt dokumentów ZUS. W praktyce prowadzi to do szeregu konsekwencji organizacyjnych i finansowych, takich jak:
- konieczność przeliczania składek wstecz i składania korekt dokumentów rozliczeniowych,
- ryzyko naliczenia odsetek od zaległych składek,
- zwiększenie nakładu pracy administracyjnej po stronie zleceniodawcy.

Dlatego tak istotne jest, aby oświadczenie zleceniobiorcy nie miało charakteru jednorazowego dokumentu, lecz było na bieżąco aktualizowane. Regularne weryfikowanie danych i reagowanie na każdą zmianę sytuacji ubezpieczeniowej pozwala uniknąć błędów oraz zapewnia prawidłowość i stabilność rozliczeń z ZUS.

Najczęstsze błędy prowadzące do korekt

Rozliczenia ZUS przy umowach zlecenia należą do najbardziej podatnych na błędy, zwłaszcza wtedy, gdy zleceniobiorca posiada więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń lub jego sytuacja zmienia się w trakcie współpracy. W praktyce problemy rzadko wynikają z samej umowy – znacznie częściej są konsekwencją niepełnej informacji albo jej braku w odpowiednim czasie.

Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości należą:
- brak weryfikacji innych źródeł dochodu zleceniobiorcy,
- błędne ustalenie kolejności tytułów do ubezpieczenia,
- nieprawidłowe zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego,
- nieuwzględnienie zmian w trakcie miesiąca (np. rozpoczęcie nowej pracy, utrata statusu studenta),
- brak aktualizacji danych.

Skutkiem opisanych błędów są obowiązkowe korekty dokumentów ZUS, które często obejmują okresy wsteczne. Wiąże się to z koniecznością dopłaty zaległych składek, a w niektórych przypadkach również z naliczeniem odsetek. Dodatkowo proces korekt generuje istotne obciążenie administracyjne po stronie zleceniodawcy i może ujawnić się nawet po kilku latach od zawarcia umowy.

Jak uniknąć korekt ZUS?

Ograniczenie ryzyka korekt ZUS w przypadku umów zlecenia nie wymaga skomplikowanych działań, lecz konsekwencji i uporządkowanego procesu. Kluczowe jest traktowanie informacji o sytuacji zleceniobiorcy jako danych dynamicznych, które mogą się zmieniać w trakcie współpracy.

W praktyce warto wdrożyć kilka podstawowych zasad organizacyjnych:
- zbierać aktualne oświadczenia od zleceniobiorców – są one obowiązkowe na dany rok podatkowy oraz przy każdej zmianie ich sytuacji; dodatkowo warto pozyskiwać je przy każdej zawartej umowie zlecenie,
- regularnie kontrolować rozliczenia (np. poprzez wewnętrzny audyt).

Podsumowanie

Umowa zlecenie zapewnia elastyczną formę współpracy, jednak jednocześnie wymaga precyzyjnego ustalenia obowiązków składkowych. O ich zakresie decydują nie tylko zapisy umowy, lecz przede wszystkim aktualna sytuacja zleceniobiorcy. Dbałość o kompletność danych oraz systematyczna kontrola rozliczeń pozwalają znacząco ograniczyć ryzyko korekt i dodatkowych kosztów po stronie zleceniodawcy.

Justyna Krasoń, Senior HR and Payroll Specialist w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Forvis Mazars

Forvis Mazars to globalna sieć świadcząca usługi audytorsko-doradcze. Działa w ponad 100 krajach i terytoriach, oferując swoim klientom wiedzę i doświadczenie ponad 40 tys. wybitnych specjalistów. W Polsce pod marką Mazars obecna od 1992 roku.

