Pracownicze plany kapitałowe (PKK) – nowe obowiązki pracodawców

Wspólne finansowanie wpłat na PPK – przez pracownika i pracodawcę

Wysokość wpłaty na PPK będzie ustalona procentowo na określonym, minimalnym poziomie, ale kwota ta może ulec podwyższeniu do górnego limitu, którego wysokość będzie różna dla pracownika i pracodawcy.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracownika:

- wpłata podstawowa w wysokości minimalnej wynosi 2% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK,

- wpłata dodatkowa w wysokości maksymalnie do 2% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę:

- wpłata podstawowa w wysokości minimalnej wynosi 1,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK,

- wpłata dodatkowa w wysokości maksymalnie do 2,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK.

Uwaga!

W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu będzie niższe niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa po stronie pracownika będzie mogła ulec obniżeniu do wysokości 0,5% podstawy wymiaru składek.

Podstawą naliczenia PPK będzie podstawa wymiaru składek

Wpłata na PPK będzie wyliczona w oparciu o przyjętą wysokość stopy procentowej oraz wysokość wynagrodzenia brutto pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to, że składniki wynagrodzenia takie jak np. diety, będące przychodem zwolnionym z oskładkowania, nie będą stanowiły podstawy do naliczenia PPK.

Uwaga!

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i będą dla pracodawcy stanowić koszt uzyskania przychodu, z wyjątkiem wpłat odprowadzonych od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu.

Wpłaty na PPK finansowane przez pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Wpłata pracodawcy na rzecz pracownika będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego ciężar poniesie pracownik.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy będzie przygotowanie dokumentacji i systemu, który zgodnie z wdrażanymi przepisami umożliwi realizację programu pracowniczych planów kapitałowych. Działania, które muszą zostać podjęte przez pracodawcę, obejmą przede wszystkim:

• przygotowanie umowy o zarządzanie PPK,

• dokonanie wyboru (w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych) instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK,

• dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do naliczania wpłat na PPK,

• obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK zarówno po stronie pracodawcy jak i zatrudnionego.

Decyduje wola pracownika

Dla osób zatrudnionych PPK jest programem dobrowolnym. Pracownicy w wieku od 19 do 55 lat zostaną zapisani do PPK automatycznie, ale będą mogli podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w programie składając oświadczenie o rezygnacji. Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę deklarującą chęć uczestnictwa w PPK będzie zobowiązany do realizacji programu.

W przypadku gdy pracownik będzie chciał skorzystać z PPK wpłata podstawowa będzie obowiązkowa dla pracownika i pracodawcy. Natomiast deklaracja o wpłatach wyższych niż podstawowe jest dobrowolna dla obu stron.