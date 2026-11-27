Koniec roku to dla działów kadrowo-płacowych jeden z najbardziej wymagających okresów. Rozliczenie wynagrodzeń, weryfikacja dokumentacji pracowniczej, przygotowanie deklaracji podatkowych oraz wdrożenie nowych stawek i limitów wymagają odpowiedniego zaplanowania pracy. W 2027 r. do standardowych obowiązków dojdą również ponowny autozapis do PPK oraz zmiany dotyczące zwolnień lekarskich i bezpieczeństwa pracy. Co warto sprawdzić, aby uniknąć błędów i sprawnie rozpocząć nowy rok?

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Przełom grudnia i stycznia to czas, w którym zadania związane z zamknięciem mijającego roku nakładają się na przygotowania do kolejnego. Dla specjalistów ds. kadr i płac oznacza to konieczność równoczesnego prowadzenia rozliczeń, aktualizacji danych pracowniczych oraz dostosowania systemów do zmieniających się przepisów.



Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 32,30 zł.

Zwiększy się również roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który wyniesie 300 990 zł.



Zamknięcie roku w płacach. Od czego zacząć?

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Weryfikacja danych przed sporządzeniem PIT-11

Jednym z najważniejszych etapów zamknięcia roku jest przygotowanie danych do rozliczeń podatkowych. Błędy w kartotekach pracowników lub nieprawidłowo zastosowane ulgi mogą skutkować koniecznością składania korekt już po przekazaniu deklaracji.

Przed wygenerowaniem PIT-11 za 2026 r. warto zweryfikować przede wszystkim:

- dane identyfikacyjne i adresowe pracowników, w tym PESEL i właściwość urzędu skarbowego;

- oświadczenia PIT-2, wnioski podatkowe oraz stosowane kwoty zmniejszające podatek;

- uprawnienia do zwolnień podatkowych, m.in. ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ i pracujących seniorów;

- prawidłowość stosowania podstawowych i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz 50-procentowych kosztów autorskich;

- rozliczenia pracowników, których dochody przekroczyły pierwszy próg podatkowy;

- zgodność kwot przychodów, składek i pobranych zaliczek z listami płac oraz dokumentacją rozliczeniową.

Ważne Termin przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego upływa 1 lutego 2027 r., natomiast pracownik powinien otrzymać informację najpóźniej 1 marca 2027 r.

Do 1 lutego płatnicy mają również obowiązek złożenia PIT-4R oraz - jeżeli pobierali podatek zryczałtowany - PIT-8AR. Odrębnej weryfikacji wymagają rozliczenia należności wypłacanych nierezydentom, w tym obowiązek sporządzenia IFT-1R.



Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie zestawienia kontrolnego, które umożliwi porównanie wartości wykazanych w deklaracjach z danymi pochodzącymi z systemu płacowego. Pozwoli to wychwycić rozbieżności jeszcze przed wysyłką dokumentów.

Limit 30-krotności. Nowy rok, nowe naliczanie składek

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2026 r. wynosi 282 600 zł. Od 1 stycznia 2027 r. limit wzrośnie do 300 990 zł.



Dla pracowników, którzy w 2026 r. osiągnęli ustawowy limit, początek nowego roku oznacza wznowienie naliczania składek emerytalnych i rentowych. Może to spowodować zauważalną zmianę wysokości wynagrodzenia netto.



Szczególnej uwagi wymagają osoby uzyskujące przychody z kilku tytułów do ubezpieczeń. W takich przypadkach istotne jest posiadanie aktualnych informacji o podstawach wymiaru składek u pozostałych płatników.

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Ważne Przed pierwszą wypłatą w 2027 r. należy upewnić się, że system płacowy prawidłowo uwzględnia nowy limit oraz rozpoczyna jego naliczanie od początku roku.

PPK 2027. Pracodawców czeka ponowny autozapis

Jednym z istotniejszych obowiązków przypadających na początek 2027 r. będzie ponowny autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Mechanizm ten jest realizowany co cztery lata i obejmuje co do zasady osoby, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.



Dla pracodawców oznacza to konieczność przeprowadzenia kilku działań w określonych terminach:

- do 28 lutego 2027 r. - poinformowanie osób, które zrezygnowały z wpłat, o ich ponownym naliczaniu;

- od 1 marca 2027 r. - możliwość składania nowych deklaracji rezygnacji;

- marzec 2027 r. - naliczanie wpłat od wypłacanych wynagrodzeń, jeżeli nie została złożona skuteczna deklaracja rezygnacji;

- od 1 do 15 kwietnia 2027 r. - przekazanie pierwszych wpłat naliczonych w ramach ponownego autozapisu do instytucji finansowej.



Warto pamiętać, że osoby, które przed 1 kwietnia 2027 r. ukończą 55 lat, mogą zostać objęte ponownym autozapisem wyłącznie na odpowiedni wniosek złożony do końca lutego. Ponowny autozapis nie obejmie osób, które osiągną 70. rok życia.

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Ważne Przygotowania warto rozpocząć już w styczniu. Należy zweryfikować aktualną listę osób, które zrezygnowały z PPK, ustalić sposób przekazania informacji oraz sprawdzić poprawność konfiguracji programu kadrowo-płacowego.

Zamknięcie roku w kadrach. Urlopy, staż pracy i czas pracy

Rozliczenie urlopów i uprawnień pracowniczych

Koniec roku to dobry moment na uporządkowanie sald urlopowych i weryfikację uprawnień pracowników. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2026 r. powinien zostać udzielony najpóźniej do 30 września 2027 r. Nie oznacza to jednak, że pracodawca powinien odkładać jego rozliczenie na ostatni możliwy moment.



Przygotowanie zestawienia zaległych urlopów już w grudniu pozwoli lepiej zaplanować nieobecności i ograniczyć ryzyko ich kumulacji.



Od początku nowego 2027 roku należy również zweryfikować wymiar urlopu przysługującego poszczególnym pracownikom, zwłaszcza osobom osiągającym staż uprawniający do 26 dni urlopu wypoczynkowego.



Nowy rok oznacza także odnowienie rocznych limitów niektórych uprawnień pracowniczych, takich jak urlop opiekuńczy, zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, zwolnienie z powodu działania siły wyższej czy limit czterech dni urlopu na żądanie.

Nowe zasady ustalania stażu pracy

Istotnym zagadnieniem pozostają przepisy rozszerzające katalog okresów uwzględnianych przy ustalaniu stażu pracy. Od 2026 r. do stażu, na zasadach określonych w ustawie, zaliczane są również m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.



Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym i od 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym.



Pracownicy mają 24 miesiące, licząc od odpowiedniej daty wejścia przepisów w życie, na udokumentowanie wcześniejszych okresów w ramach zasad przejściowych.



Dla działów kadr oznacza to konieczność weryfikacji dokumentów, ponownego ustalania stażu oraz oceny jego wpływu na poszczególne uprawnienia pracownicze.



Zmiana stażu może mieć wpływ nie tylko na wymiar urlopu wypoczynkowego, ale również na długość okresu wypowiedzenia i inne świadczenia zależne od stażu pracy.



Warto wdrożyć jednolitą procedurę przyjmowania i weryfikowania dokumentów oraz aktualizacji danych w systemie kadrowym.

Czas pracy. Rozliczenie 2026 r. i harmonogramy na 2027 r.

Zamknięcie roku wymaga również sprawdzenia ewidencji czasu pracy, szczególnie w organizacjach stosujących różne systemy i okresy rozliczeniowe. Najważniejsze czynności obejmują rozliczenie godzin nadliczbowych w kończących się okresach rozliczeniowych, weryfikację rekompensat, kontrolę odpoczynków oraz przygotowanie harmonogramów na kolejny rok.



W 2027 r. roczny wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego, w standardowym rozkładzie od poniedziałku do piątku, wyniesie 2008 godzin, czyli 251 dni pracy.



W styczniu wymiar czasu pracy wyniesie 152 godziny. Przy planowaniu harmonogramów trzeba także uwzględnić święta przypadające w sobotę – 1 maja oraz 25 grudnia 2027 r. – które obniżają wymiar czasu pracy w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

Dokumentacja pracownicza. Co sprawdzić przed końcem roku?

Zamknięcie roku to również dobry moment na przegląd dokumentacji kadrowej. Szczególną uwagę warto zwrócić na kompletność akt osobowych, poprawność przechowywania dokumentów oraz aktualność danych dotyczących zatrudnienia.



Pracodawcy powinni zweryfikować terminy obowiązywania umów o pracę na czas określony, uwzględniając ustawowe ograniczenia dotyczące ich liczby i łącznego okresu zatrudnienia, wraz z przewidzianymi wyjątkami.



Istotna jest także kontrola terminów badań profilaktycznych i szkoleń BHP, zwłaszcza tych, których ważność upływa w pierwszych miesiącach 2027 r.



W przypadku zatrudniania cudzoziemców niezbędne będzie sprawdzenie dokumentów legalizujących pobyt i pracę oraz terminów ich ważności.



Zestawienie dokumentów wymagających odnowienia w pierwszym kwartale pozwoli uniknąć sytuacji, w których brak aktualnych badań czy odpowiednich zezwoleń zakłóca organizację pracy.

Nowe stawki na 2027 r. Co należy zmienić w systemie kadrowo-płacowym?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa na wiele elementów rozliczeń pracowniczych. Z tego względu aktualizacja systemu płacowego nie powinna ograniczać się wyłącznie do zmiany wynagrodzeń zasadniczych.

Od stycznia 2027 r. należy zweryfikować m.in.:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – przykładowo dla 1/2 etatu minimalna kwota wyniesie 2475 zł brutto;

- wysokość dodatków za pracę w porze nocnej;

- minimalne wynagrodzenie należne w określonych przypadkach przestoju;

- kwoty wolne od potrąceń;

- maksymalną wysokość odpraw pieniężnych objętych ustawą o zwolnieniach grupowych – w 2027 r. będzie to 74 250 zł;

- minimalne stawki godzinowe dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług objętych ustawową regulacją;

- wewnętrzne składniki wynagrodzeń i świadczenia, których wysokość została powiązana z płacą minimalną.

Zmiany w przepisach, na które warto przygotować się w 2027 r.

Zwolnienia lekarskie przy kilku tytułach do ubezpieczeń

Od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady dotyczące wystawiania zwolnień lekarskich osobom wykonującym pracę w ramach więcej niż jednego tytułu do ubezpieczeń.

Nowe regulacje przewidują możliwość niewystawiania zwolnienia dla określonego tytułu, jeżeli charakter wykonywanej pracy pozwala na jej kontynuowanie pomimo niezdolności do pracy w ramach innego tytułu.

Dla pracodawców i działów płac oznacza to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowe rozliczanie absencji chorobowych i świadczeń przysługujących pracownikom.

Praca w wysokich temperaturach

Od 11 stycznia 2027 r. wejdą w życie nowe regulacje BHP dotyczące ochrony pracowników przed wysokimi temperaturami.

Pracodawcy powinni przeanalizować warunki pracy, dokonać odpowiedniej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz przygotować rozwiązania organizacyjne ograniczające narażenie pracowników na upały.

Szczególne znaczenie będzie to miało w zakładach produkcyjnych, magazynach i przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni.

CHECKLISTA DLA DZIAŁÓW KADROWO-PŁACOWYCH

Grudzień 2026 - zamknięcie i weryfikacja:

- Zweryfikowanie danych pracowników do rozliczeń podatkowych.

- Sprawdzenie poprawności naliczeń i pobranych zaliczek.

- Rozliczenie czasu pracy w kończących się okresach rozliczeniowych.

- Przygotowanie zestawienia urlopów zaległych.

- Aktualizacja stażu pracy na podstawie dostarczonych dokumentów.

- Kontrola umów terminowych, badań lekarskich i szkoleń BHP.

- Przygotowanie nowych parametrów systemu płacowego.



Styczeń 2027 - wdrożenie zmian:

- Aktualizacja minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej.

- Wprowadzenie nowego limitu 30-krotności.

- Weryfikacja składników wynagrodzeń zależnych od płacy minimalnej.

- Testowe naliczenie wynagrodzeń na nowych parametrach.

- Przygotowanie i kontrola deklaracji podatkowych.

- Przegląd procedur dotyczących zwolnień lekarskich.

- Przygotowanie organizacji do nowych regulacji BHP.



Luty - marzec 2027 -sprawozdawczość i PPK:

- Terminowe złożenie deklaracji rocznych.

- Przekazanie informacji PIT-11 pracownikom.

- Poinformowanie osób zatrudnionych o ponownym autozapisie do PPK.

- Aktualizacja deklaracji i danych uczestników PPK.

- Prawidłowe naliczenie wpłat PPK od marcowych wynagrodzeń.

Ważne Przełom 2026 i 2027 r. nie oznacza całkowitej zmiany zasad prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych. Wymaga jednak połączenia bieżącej obsługi pracowników z wdrażaniem nowych regulacji oraz realizacją obowiązków podatkowych i sprawozdawczych. Największym wyzwaniem pozostaje nie tyle sama liczba zmian, ale ich kumulacja w krótkim czasie. Dlatego kluczowe znaczenie mają odpowiednio przygotowany harmonogram, jasny podział odpowiedzialności oraz kontrola danych przed ich ostatecznym rozliczeniem. Dobrze zorganizowany proces zamknięcia roku to nie tylko mniejsze ryzyko korekt i błędów, ale również większa przewidywalność pracy całego działu kadr i płac.

Autorka: Katarzyna Adamczyk, dyrektor procesów kadrowo-płacowych, Impel Business Solutions