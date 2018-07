Rekrutacja - jak przygotować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Odpowiedni dobór członków zespołu to kwestia kluczowa dla każdego przedsiębiorstwa. Sposób komunikacji podczas rozmowy z potencjalnym pracownikiem, a także przygotowanie się do niej, zależą od celu spotkania, a równocześnie wpływają na wizerunek firmy w oczach kandydata. Na co zatem zwrócić uwagę, planując przeprowadzenie spotkania rekrutacyjnego?