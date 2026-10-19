INFORLEX Studio LIVE – cykl BEZPŁATNYCH spotkań online
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Dołącz do INFORLEX Studio LIVE. 4 dni pełne wiedzy. Eksperci i praktyczna wiedza za darmo. Zmiany podatkowe 2027, JPK, mobbing i dyskryminacja, transparentność wynagrodzeń oraz nowa klasyfikacja budżetowa – to tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas bezpłatnego cyklu spotkań online INFORLEX Studio LIVE.
Od 27 do 30 października 2026 r. cenieni eksperci przybliżą najważniejsze zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje. Cztery dni i solidna dawka wiedzy dla księgowych, biur rachunkowych, specjalistów ds. kadr i płac oraz pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Udział jest bezpłatny.
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INFORLEX Studio LIVE – 4 dni pełne wiedzy dla profesjonalistów
Przepisy się zmieniają, pojawiają się nowe obowiązki, a wraz z nimi kolejne pytania i wątpliwości. Jak przygotować się na zmiany podatkowe w 2027 roku? Na co zwrócić uwagę w obszarze JPK? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w związku z przepisami dotyczącymi mobbingu i dyskryminacji? Co warto wiedzieć o nowej klasyfikacji budżetowej?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas INFORLEX Studio LIVE – bezpłatnego cyklu spotkań online z ekspertami.
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To wydarzenie stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy chcą być na bieżąco z przepisami, poznawać praktyczne rozwiązania i lepiej przygotować się do nadchodzących zmian.
4 dni pełne wiedzy. Tematy, które mają znaczenie w Twojej pracy.
Każdy dzień INFORLEX Studio LIVE będzie poświęcony zagadnieniom istotnym dla określonej grupy zawodowej, m.in.::
- KSIĘGOWOŚĆ – zmiany podatkowe 2027, Ordynacja podatkowa oraz JPK i obowiązki, do których warto przygotować się już dziś.
- BIURA RACHUNKOWE – aktualne wyzwania w obsłudze klientów, nowe regulacje i ich praktyczne konsekwencje.
- KADRY I PŁACE – mobbing i dyskryminacja, zatrudnianie cudzoziemców, transparentność wynagrodzeń, Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich oraz obowiązki pracodawców wynikające ze zmian w przepisach.
- JSFP – JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – Nowa klasyfikacja budżetowa, Centralny Rejestr Umów po wdrożeniu systemu i zagadnienia ważne w codziennym funkcjonowaniu jednostek.
Z naciskiem na aktualne przepisy, praktyczne przykłady i rozwiązania przydatne w codziennej pracy.
Dlaczego warto wziąć udział?
INFORLEX Studio LIVE to możliwość zdobycia aktualnej wiedzy bez wychodzenia z biura czy domu.
Podczas webinarów uczestnicy będą mogli:
- poznać najważniejsze zmiany w przepisach i ich konsekwencje,
- dowiedzieć się, jak przygotować się do nowych obowiązków,
- uporządkować wiedzę z kluczowych obszarów zawodowych,
- skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów,
- zdobyć praktyczne wskazówki przydatne w codziennej pracy.
A wszystko to online i całkowicie bezpłatnie!
Zarezerwuj czas na wiedzę, która przyda Ci się w pracy!
INFORLEX Studio LIVE:
- 27–30 października 2026 r.
- Forma: online
- 4 dni | 4 obszary tematyczne
- Udział bezpłatny
Nie czekaj, aż nowe przepisy zaskoczą Cię w codziennej pracy. Poznaj najważniejsze zmiany i przygotuj się na nadchodzące wyzwania razem z ekspertami INFORLEX.
Zapisz się bezpłatnie na INFORLEX Studio LIVE i bądź o krok przed zmianami!
SPRAWDŹ PROGRAM I ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE → https://promocje.infor.pl/inforlex/studio-live/
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