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INFORLEX Studio LIVE – cykl BEZPŁATNYCH spotkań online

Subskrybuj nas na Youtube
19 października 2026, 15:52
INFORLEX Studio LIVE – cykl BEZPŁATNYCH spotkań online
INFORLEX Studio LIVE – cykl BEZPŁATNYCH spotkań online
INFORLEX

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Dołącz do INFORLEX Studio LIVE. 4 dni pełne wiedzy. Eksperci i praktyczna wiedza za darmo. Zmiany podatkowe 2027, JPK, mobbing i dyskryminacja, transparentność wynagrodzeń oraz nowa klasyfikacja budżetowa – to tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas bezpłatnego cyklu spotkań online INFORLEX Studio LIVE.

Od 27 do 30 października 2026 r. cenieni eksperci przybliżą najważniejsze zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje. Cztery dni i solidna dawka wiedzy dla księgowych, biur rachunkowych, specjalistów ds. kadr i płac oraz pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Udział jest bezpłatny.

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INFORLEX Studio LIVE – 4 dni pełne wiedzy dla profesjonalistów

Przepisy się zmieniają, pojawiają się nowe obowiązki, a wraz z nimi kolejne pytania i wątpliwości. Jak przygotować się na zmiany podatkowe w 2027 roku? Na co zwrócić uwagę w obszarze JPK? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w związku z przepisami dotyczącymi mobbingu i dyskryminacji? Co warto wiedzieć o nowej klasyfikacji budżetowej?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać podczas INFORLEX Studio LIVE – bezpłatnego cyklu spotkań online z ekspertami.

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To wydarzenie stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy chcą być na bieżąco z przepisami, poznawać praktyczne rozwiązania i lepiej przygotować się do nadchodzących zmian.

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4 dni pełne wiedzy. Tematy, które mają znaczenie w Twojej pracy.

Każdy dzień INFORLEX Studio LIVE będzie poświęcony zagadnieniom istotnym dla określonej grupy zawodowej, m.in.::

  • KSIĘGOWOŚĆ – zmiany podatkowe 2027, Ordynacja podatkowa oraz JPK i obowiązki, do których warto przygotować się już dziś.
  • BIURA RACHUNKOWE – aktualne wyzwania w obsłudze klientów, nowe regulacje i ich praktyczne konsekwencje.
  • KADRY I PŁACE – mobbing i dyskryminacja, zatrudnianie cudzoziemców, transparentność wynagrodzeń, Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich oraz obowiązki pracodawców wynikające ze zmian w przepisach.
  • JSFP – JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – Nowa klasyfikacja budżetowa, Centralny Rejestr Umów po wdrożeniu systemu i zagadnienia ważne w codziennym funkcjonowaniu jednostek.

Z naciskiem na aktualne przepisy, praktyczne przykłady i rozwiązania przydatne w codziennej pracy.

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Dlaczego warto wziąć udział?

INFORLEX Studio LIVE to możliwość zdobycia aktualnej wiedzy bez wychodzenia z biura czy domu.

Podczas webinarów uczestnicy będą mogli:

  • poznać najważniejsze zmiany w przepisach i ich konsekwencje,
  • dowiedzieć się, jak przygotować się do nowych obowiązków,
  • uporządkować wiedzę z kluczowych obszarów zawodowych,
  • skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów,
  • zdobyć praktyczne wskazówki przydatne w codziennej pracy.

A wszystko to online i całkowicie bezpłatnie!

Zarezerwuj czas na wiedzę, która przyda Ci się w pracy!

INFORLEX Studio LIVE:

  • 27–30 października 2026 r.
  • Forma: online
  • 4 dni | 4 obszary tematyczne
  • Udział bezpłatny

Nie czekaj, aż nowe przepisy zaskoczą Cię w codziennej pracy. Poznaj najważniejsze zmiany i przygotuj się na nadchodzące wyzwania razem z ekspertami INFORLEX.

Zapisz się bezpłatnie na INFORLEX Studio LIVE i bądź o krok przed zmianami!

SPRAWDŹ PROGRAM I ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE https://promocje.infor.pl/inforlex/studio-live/

Źródło: INFOR
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