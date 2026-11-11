REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Odszkodowanie zamiast pomocy z ARiMR. Czy rolnik zapłaci podatek? Skarbówka odpowiada

Odszkodowanie zamiast pomocy z ARiMR. Czy rolnik zapłaci podatek? Skarbówka odpowiada

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 listopada 2026, 08:03
[Data aktualizacji 11 listopada 2026, 08:46]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Rolnik, ARiMR, pomoc, odszkodowanie
Rolnik, ARiMR, pomoc, odszkodowanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Spółka uprawiająca zboża i rośliny oleiste nie dostała z ARiMR pomocy za straty wywołane napływem płodów rolnych z Ukrainy, choć sąd uznał odmowę za wadliwą. Agencja chce teraz wypłacić tę samą kwotę jako odszkodowanie z ugody. Dyrektor KIS uznał, że odszkodowanie pełni tę samą funkcję co pomoc i tak jak ona jest przychodem z działalności rolniczej, do którego nie stosuje się ustawy o CIT.

Spór z ARiMR o pomoc po spadku cen zbóż

O interpretację wystąpiła spółka z o.o., polski rezydent podatkowy, która nie rozlicza się estońskim CIT. Przeważającym przedmiotem jej działalności jest prowadzenie gospodarstwa rolnego: uprawia i sprzedaje zboża oraz nasiona oleiste z własnych upraw. Nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej.

REKLAMA

REKLAMA

Spółka ubiegała się o wsparcie na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1343 z 30 czerwca 2023 r. Było to nadzwyczajne wsparcie dla rolników produkujących zboża i nasiona oleiste, które miało rekompensować straty gospodarcze wywołane zwiększonym przywozem tych produktów z Ukrainy. Według spółki pomoc była bezzwrotna, przysługiwała wyłącznie producentom rolnym i miała wyrównać utracony dochód ze sprzedaży plonów po spadku cen.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odmówiła spółce wsparcia, a organ drugiej instancji utrzymał tę decyzję w mocy. Obie decyzje zapadły w 2024 r. Spółka poszła do sądu. W 2025 r. wojewódzki sąd administracyjny uchylił obie decyzje i wskazał, że organy agencji błędnie oceniły prawo spółki do wsparcia. Wyrok jest prawomocny.

Z inicjatywy ARiMR strony chcą zakończyć spór ugodą cywilnoprawną. Agencja wypłaci w niej spółce jednorazowo kwotę odpowiadającą pomocy, która przysługiwałaby jej na podstawie rozporządzenia 2023/1343. W ugodzie świadczenie nazwano odszkodowaniem, a odsetek nie przewidziano. Spółka podkreśliła, że pieniądze nie są zapłatą za usługę ani towar, nie rekompensują też szkody w środkach trwałych czy gruncie. Spółka zapytała, czy do pieniędzy z ugody zastosuje się wyłączenie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a więc czy nie zapłaci od nich podatku.

REKLAMA

Ugoda zamiast decyzji

Zdaniem spółki pieniądze z ugody są przychodem z działalności rolniczej. Świadczenie jest bowiem ściśle związane z jej własną produkcją roślinną: bez tej produkcji nie powstałoby ani prawo do pomocy, ani roszczenie, które zaspokaja ugoda. To, że odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie ugody, a nie decyzji, nie zmienia według spółki rolniczego charakteru przychodu. Spółka powołała się przy tym na prawomocny wyrok WSA, który uchylił obie decyzje i zakwestionował stanowisko ARiMR co do jej prawa do wsparcia. Jej zdaniem odmienne podejście stawiałoby podatnika, wobec którego organ działał wadliwie, w gorszej sytuacji niż tego, kto dostał pomoc w zwykłym trybie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Spółka odróżniła też swoją sytuację od przypadków, w których przychód jest tylko „związany” z rolnictwem. Tak jest np. przy usługach maszynami rolniczymi albo sprzedaży składników majątku. Spółka niczego agencji nie sprzedaje ani nie świadczy na jej rzecz usług, a kwota z ugody rekompensuje wyłącznie utracone korzyści z własnych upraw.

Skarbówka: ta sama funkcja co pomoc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 listopada 2026 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.514.2026.1.MBD) uznał to stanowisko za prawidłowe. Organ przypomniał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Wyjątek dotyczy dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz dochodów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Działalnością rolniczą jest m.in. wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw (art. 2 ust. 2). Według organu to wyliczenie ma charakter wyczerpujący, a jego podstawową cechą jest uzyskiwanie produktów nieprzetworzonych z uprawy, chowu lub hodowli.

Rozstrzygnęło to, czemu służy wypłata. Odszkodowanie zastępuje niewypłaconą pomoc, której celem było rekompensowanie strat gospodarczych związanych ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Dyrektor KIS stwierdził, że odszkodowanie z ugody „spełni w istocie funkcję tożsamą jak pomoc wynikająca z ww. Rozporządzenia”. Organ powiązał je z utraconymi korzyściami z własnej produkcji roślinnej spółki. W ocenie organu odszkodowanie wpisuje się więc w definicję przychodu z działalności rolniczej.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Podatek: co to oznacza w praktyce

Spółka nie wykaże kwoty z ugody w zeznaniu CIT-8 jako przychodu podatkowego, nie uwzględni jej w podstawie opodatkowania i nie zapłaci od niej podatku dochodowego. Tak brzmiało jej stanowisko, które dyrektor KIS zaakceptował w całości. Kwoty ugody w opublikowanej interpretacji nie ujawniono.

Przykład

Przyjmijmy, że z ugody wpłynie 200 000 zł. Gdyby była to zwykła kwota opodatkowana, a spółka nie miała kosztów, strat ani odliczeń, które mogłyby obniżyć podstawę opodatkowania, CIT według stawki 19 proc. wyniósłby 38 000 zł. W opisanej interpretacji odszkodowanie pozostaje jednak poza opodatkowaniem, bo do przychodów z działalności rolniczej ustawy o CIT się nie stosuje.

Wyłączenie ma znaczenie także dla spółek, które obok uprawy prowadzą działalność opodatkowaną. Koszty, których nie da się przypisać do konkretnego źródła, dzielą one proporcją przychodów (art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT). Odszkodowanie może więc zmienić ten klucz i ograniczyć część kosztów wspólnych rozliczaną w działalności opodatkowanej. Interpretacja tego zagadnienia nie rozstrzyga.

Nie każde odszkodowanie jest rolnicze

Spółka rolnicza nie zawsze uniknie CIT od odszkodowania. W interpretacji z 28 września 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.294.2023.1.BJ) dyrektor KIS ocenił sprawę spółki z o.o. prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą, która otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycję w terminal gazowy. Organ uznał, że takie odszkodowanie stanowi przychód podatkowy spółki (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT), uwzględniany przy ustalaniu dochodu podlegającego CIT. Różnica między obiema sprawami leży w tym, za co płaci się odszkodowanie: tam za utracony grunt, tu za niewypłaconą pomoc związaną z utraconymi przychodami ze sprzedaży plonów.

Trzeba też pamiętać o kilku zastrzeżeniach:

  • Odsetki. Ugoda nie przewiduje odsetek, więc interpretacja ich nie obejmuje. Gdyby agencja dopłaciła odsetki, ich kwalifikację trzeba by ocenić osobno.
  • Estoński CIT i działy specjalne. Wyłączenie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie obejmuje dochodów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek ani dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Wniosków z interpretacji nie da się więc wprost przenieść na takie spółki.
  • Rolnicy indywidualni. Interpretacja dotyczy wyłącznie CIT. W PIT podobny mechanizm przewiduje art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Sytuacji osoby fizycznej omawiane rozstrzygnięcie jednak nie przesądza.
  • Treść ugody. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, bo ugody jeszcze nie zawarto. Może chronić spółkę, która o nią wystąpiła, jeżeli rzeczywiste okoliczności będą zgodne z opisem zdarzenia przyszłego, a spółka zastosuje się do otrzymanego rozstrzygnięcia (art. 14k–14m Ordynacji podatkowej). Interpretacja nie dotyczy też VAT.

W tej sprawie o wyniku przesądziło to, co świadczenie rekompensuje, a nie jego nazwa w ugodzie. Rolnicy, którzy mają podobny spór z ARiMR, mogą wyciągnąć z niej praktyczny wniosek: warto, by z treści ugody jasno wynikało, że kwota odpowiada należnej pomocy za utracone przychody z własnych upraw.

Podstawa prawna

• art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 2 i 2a oraz art. 19 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.),

• art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

• art. 1 i art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1343 z 30 czerwca 2023 r. ustanawiającego środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowacji (Dz.Urz. UE L 168 z 3.07.2023, s. 22).

Powołane interpretacje

• interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 listopada 2026 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.514.2026.1.MBD,

• interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 września 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.294.2023.1.BJ

Powiązane
Przelew od nieznajomego, a w tle oszustwo. Skarbówka: czy trzeba zapłacić podatek od darowizny?
Przelew od nieznajomego, a w tle oszustwo. Skarbówka: czy trzeba zapłacić podatek od darowizny?
Zostawiasz sobie stary telefon z własnej firmy? Skarbówka widzi tu zaskakujący obowiązek
Zostawiasz sobie stary telefon z własnej firmy? Skarbówka widzi tu zaskakujący obowiązek
Czy wspólnota mieszkaniowa zawsze musi składać JPK-CIT? Skarbówka zajęła stanowisko
Czy wspólnota mieszkaniowa zawsze musi składać JPK-CIT? Skarbówka zajęła stanowisko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Działalność nierejestrowana 2027 – ile możesz zarobić bez zakładania firmy?
11 lis 2026

Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby fizyczne będą mogły osiągnąć w ciągu kwartału przychód do 11 137,50 zł bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Przekroczenie ustawowego limitu będzie skutkowało uznaniem wykonywanej aktywności za działalność gospodarczą i koniecznością dokonania wpisu do CEIDG w terminie 7 dni.
Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania. W jakim wypadku od 2027 r. straci zwolnienie z CIT?
11 lis 2026

Jeżeli prezydent podpisze nowelizację, od 2027 r. sam najem mieszkań nie odbierze fundacji rodzinnej zwolnienia z CIT. Liczyć się będzie, komu fundacja wynajmuje lokal i czy po drodze stoi operator.
Firma zamknięta, obowiązki zostają – jak prawidłowo rozliczyć VAT na koniec
11 lis 2026

Podatnicy, którzy zdecydują się na likwidację działalności gospodarczej, muszą złożyć deklarację VAT za ostatni okres jej prowadzenia oraz zgłoszenie VAT-Z. Niektórzy z nich muszą również sporządzić spis z natury. Przedstawiamy krok po kroku, jak należy wykonać te czynności.
Odszkodowanie zamiast pomocy z ARiMR. Czy rolnik zapłaci podatek? Skarbówka odpowiada
11 lis 2026

Spółka uprawiająca zboża i rośliny oleiste nie dostała z ARiMR pomocy za straty wywołane napływem płodów rolnych z Ukrainy, choć sąd uznał odmowę za wadliwą. Agencja chce teraz wypłacić tę samą kwotę jako odszkodowanie z ugody. Dyrektor KIS uznał, że odszkodowanie pełni tę samą funkcję co pomoc i tak jak ona jest przychodem z działalności rolniczej, do którego nie stosuje się ustawy o CIT.

REKLAMA

Zlecenie z własnym pracownikiem. Płatnicy wciąż nieprawidłowo stosują złożone wnioski i oświadczenia podatkowe
11 lis 2026

Pracodawcy często decydują się na podjęcie ze swoimi pracownikami dodatkowej współpracy, np. na podstawie umów cywilnoprawnych. I choć takie postępowanie jest w pełni dopuszczalne, to jednak w praktyce może rodzić pewne trudności, np. związane ze stosowaniem wniosków i oświadczeń podatkowych.
Czy „automatyczne zaczytanie” faktury ustrukturyzowanej do ksiąg może być czynem zabronionym? Problem z fakturami „zerującymi”
10 lis 2026

Ponoć największą zaletą KSeF-u jest „automatyczne zaczytywanie” do ksiąg, w tym zwłaszcza ewidencji zakupu, otrzymywanych wirtualnie faktur ustrukturyzowanych: nie musimy tego robić – wyręcza nas oprogramowanie. Biorąc jednak pod uwagę, że możemy na co dzień otrzymywać w ten sposób faktury fałszywe albo zwyczajnie błędne, względnie wystawione po raz drugi (lub trzeci, również czwarty i piąty), rodzi się pytanie o skutki prawne owego „zaczytywania”.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – aktualizacja, publikacja i zasady Pzp
10 lis 2026

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych to jeden z podstawowych dokumentów organizujących zakupy w sektorze publicznym. Dla wielu jednostek to nie tylko formalność, ale realne narzędzie planowania, które wpływa na przejrzystość działań, komunikację z rynkiem i zgodność z Prawem zamówień publicznych. Jeśli chcesz wiedzieć, kto musi sporządzić plan postępowań, co powinien on zawierać, gdzie należy go opublikować i kiedy konieczna jest aktualizacja planu postępowań, poniżej znajdziesz praktyczne i uporządkowane wyjaśnienie najważniejszych zasad.
Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium – okres związania ofertą w zamówieniach publicznych
10 lis 2026

Przedłużenie terminu związania ofertą, wadium oraz okres związania ofertą to jedne z najważniejszych kwestii praktycznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. To właśnie na styku tych trzech elementów najczęściej pojawiają się błędy skutkujące odrzuceniem oferty albo utratą realnej szansy na uzyskanie zamówienia. W aktualnych przepisach wykonawca musi bardzo uważnie pilnować nie tylko samego terminu związania ofertą, lecz także tego, czy wadium obejmuje cały wymagany okres i czy zostało skutecznie przedłużone.

REKLAMA

90% firm nigdy nie zmieniło dostawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie
10 lis 2026

Z szacunków opartych na danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że co najmniej 9 na 10 odbiorców biznesowych w Polsce nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. Tymczasem zbliżający się koniec roku to dobry moment, aby sprawdzić warunki firmowych kontraktów na kolejny okres. Szczególnej uwagi wymagają data zakończenia umowy, termin jej wypowiedzenia i zasady automatycznego przedłużenia. Przeoczenie tych zapisów może ograniczyć przedsiębiorcy możliwość wyboru innej oferty w dogodnym terminie.
Kawa z INFORLEX: JPK CIT i nowe obowiązki raportowania. Jak zmieni się praca księgowych i biur rachunkowych w 2027 roku?
09 lis 2026

Nowe obowiązki związane z JPK CIT, postępująca automatyzacja księgowości i coraz większa rola technologii zmieniają sposób pracy księgowych oraz biur rachunkowych. Jak przygotować się do nowych wymagań, usprawnić codzienne procesy i wykorzystać cyfryzację do rozwoju usług księgowych? O tym będzie mowa 19 listopada 2026 r. o godz. 9:00 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. JPK CIT – nowe obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA