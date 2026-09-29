REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA

Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 10:35
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA
Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Restrukturyzacje wewnątrz grup kapitałowych często wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z wygaszeniem dotychczasowych modeli biznesowych. Powstaje wówczas pytanie, czy wydatki ponoszone w związku z zakończeniem współpracy z podmiotem powiązanym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też należy traktować je jako finansowanie działalności innego podmiotu.

Do tego zagadnienia odniósł się niedawno WSA w Lublinie w wyroku z 15 lipca 2026 r., sygn. I SA/Lu 263/26.

REKLAMA

REKLAMA

Sprawa dotyczyła polskiej spółki należącej do międzynarodowej grupy z branży alkoholowej. W ramach grupy funkcjonował niemiecki podmiot pełniący rolę producenta kontraktowego alkoholu rektyfikowanego wykorzystywanego następnie przez spółkę polską i czeską. Rozliczenia pomiędzy podmiotami odbywały się według modelu „koszt plus”, z okresowymi korektami rentowności (true-up).

W 2024 r. polska spółka uruchomiła własną destylarnię, co doprowadziło do zakończenia współpracy z podmiotem niemieckim i wygaszenia jego działalności produkcyjnej. W związku z tym strony dokonały końcowego rozliczenia true-up obejmującego zarówno standardowe rozliczenie rentowności, jak i pokrycie kosztów związanych z zamknięciem niemieckiego zakładu.

Spółka zwróciła się o potwierdzenie czy wydatki poniesione w ramach tego rozliczenia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała przy tym, że wydatki związane z końcowym rozliczeniem true-up stanowią koszty uzyskania przychodów. Wskazywała, że były one konsekwencją decyzji o uruchomieniu własnej destylarni i zmiany modelu produkcyjnego, która miała poprawić efektywność działalności oraz zabezpieczyć źródło przychodów. W jej ocenie wydatki te stanowiły element restrukturyzacji działalności gospodarczej, a nie finansowanie kosztów innego podmiotu.

REKLAMA

Stanowisko dyrektora KIS

Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał, że wydatki poniesione w ramach końcowego rozliczenia true-up nie pozostają w związku z osiąganiem przychodów ani zabezpieczeniem ich źródła. Zdaniem organu celem tych płatności było pokrycie kosztów poniesionych przez niemiecki podmiot w związku z zakończeniem współpracy, a więc w istocie sfinansowanie kosztów działalności innego podmiotu. W konsekwencji organ uznał, że wydatki mają charakter „cudzych kosztów”, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stanowisko WSA

WSA w Lublinie nie zgodził się z podejściem organu i uchylił interpretację. Zdaniem Sądu Dyrektor KIS dokonał zbyt wąskiej oceny sprawy, sprowadzając analizę wyłącznie do stwierdzenia, że spółka pokrywa koszty poniesione przez inny podmiot.
Sąd zwrócił uwagę, że organ pominął istotne elementy przedstawionego stanu faktycznego. W szczególności nie przeanalizował, czy część rozliczenia końcowego true-up może stanowić korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT. Tymczasem rozliczenie obejmowało również koszty związane z dotychczasowym modelem współpracy opartym na formule „cost plus 5%”, co wymagało odrębnej oceny.

W ocenie Sądu organ nie uwzględnił także gospodarczego celu całej transakcji. Zakończenie współpracy z podmiotem niemieckim było bowiem elementem szerszej restrukturyzacji działalności grupy, związanej z uruchomieniem własnej destylarni w Polsce. W konsekwencji wydatki ponoszone w związku z wygaszeniem dotychczasowego modelu operacyjnego nie powinny być automatycznie traktowane jako pokrywanie „cudzych kosztów”, lecz wymagają analizy pod kątem ich związku z przyszłym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zabezpieczeniem źródła przychodów oraz poprawą efektywności działalności.

Sąd podkreślił również, że organ nie miał podstaw do pominięcia pytań dotyczących korekty cen transferowych oraz momentu rozpoznania kosztów. Zdaniem WSA kwestie te pozostawały integralną częścią przedstawionego zagadnienia i powinny zostać merytorycznie ocenione w interpretacji.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Podumowanie

Omawiane rozstrzygnięcie pokazuje, że ocena skutków podatkowych restrukturyzacji nie powinna ograniczać się wyłącznie do formalnej analizy pojedynczych płatności. Istotne znaczenie ma również gospodarczy cel całej operacji oraz jej wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. WSA zwrócił uwagę, że wydatki ponoszone w związku ze zmianą modelu działalności nie zawsze można sprowadzać do kategorii „cudzych kosztów”, zwłaszcza gdy są one elementem działań mających poprawić efektywność i zabezpieczyć źródło przychodów.

Sławomir Buszko - Partner ID Advisory, Doradca Podatkowy

Koszty 2026 po zmianach

Powiązane
Sąd nie sprawdzi starych przedłużeń zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest wyjątek
Sąd nie sprawdzi starych przedłużeń zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest wyjątek
Waloryzacja rent i emerytur obniżona przez zbyt wysoki dług publiczny. Próg 55 proc. PKB może ograniczyć skalę podwyżek świadczeń
Waloryzacja rent i emerytur obniżona przez zbyt wysoki dług publiczny. Próg 55 proc. PKB może ograniczyć skalę podwyżek świadczeń
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA
29 wrz 2026

Restrukturyzacje wewnątrz grup kapitałowych często wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z wygaszeniem dotychczasowych modeli biznesowych. Powstaje wówczas pytanie, czy wydatki ponoszone w związku z zakończeniem współpracy z podmiotem powiązanym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też należy traktować je jako finansowanie działalności innego podmiotu.

Sąd nie sprawdzi starych przedłużeń zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest wyjątek
29 wrz 2026

Sąd nie może kontrolować wcześniejszych postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. Ale jest jeden wyjątek - i może uratować firmę.
Wielkie uproszczenia w VAT od 2027 r. Urzędnicy ukryli w przepisach potężny haczyk na firmy
29 wrz 2026

Rząd przygotował rewolucyjne cięcie biurokracji w VAT i lżejsze obowiązki dla biznesu. Jednak diabeł tkwi w szczegółach nowych przepisów, które wchodzą w życie już za chwilę. Przedsiębiorcy, którzy uwierzą w prosty podatek, mogą wpaść w pułapkę rozszerzonej odpowiedzialności. Chodzi o jeden kluczowy błąd przy zakupach, który bezlitośnie wykorzysta urząd skarbowy.
UE zreformowała unijny kodeks celny oraz EUCA. Co to oznacza dla polskich importerów i sklepów online?
29 wrz 2026

20 września 2026 r. w życie wszedł nowy Unijny Kodeks Celny po reformie - największej dotyczącej systemu celnego od 1968 roku. Dla polskich importerów i sklepów internetowych oznacza to proces rozłożony na lata, choć część zmian już obowiązuje. Wyjaśniamy, na co trzeba będzie poczekać, a do czego stosować się już teraz. Czy faktycznie przedsiębiorcom będzie łatwiej?

REKLAMA

Informacja TPR do końca listopada 2026 r. - ostatni dzwonek na spójne i świadome raportowanie. Jak uniknąć błędów?
28 wrz 2026

Informacja TPR (Informacja o cenach transferowych) nie powinna być postrzegana wyłącznie jako techniczny obowiązek sprawozdawczy. W praktyce staje się ona syntetycznym obrazem rozliczeń z podmiotami powiązanymi. To właśnie w TPR wiele informacji – wartości transakcji, metody weryfikacji cen, poziomy cen transferowych i rentowności, wyniki analiz porównawczych, charakter relacji wewnątrzgrupowych i oświadczenie składane przez zarząd – zostaje przedstawionych w jednej, uporządkowanej formie - pisze Joanna Kubińska, doradca podatkowy, Partner w TPA Poland.
Nadpłata po korekcie PIT a odsetki od zaległości podatkowej
28 wrz 2026

Korekta rozliczeń podatkowych po zmianie kwalifikacji przychodu może prowadzić do zaskakujących skutków. Potwierdza to interpretacja Dyrektora KIS z 13 sierpnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4017.1.2026.1.MM), w której organ odniósł się do możliwości zaliczenia nadpłaty wynikającej z korekty PIT-36 na poczet zobowiązania wykazanego w PIT-38 oraz do zasad naliczania odsetek za zwłokę w takiej sytuacji.
Kasy fiskalne bez funkcji fakturowania od 2027 r. Raporty fiskalne tylko w formie elektronicznej. Aktualizacja systemów sprzedażowych tylko w Sylwestra 2026 r. bez opcji rozłożenia w czasie
28 wrz 2026

Od 2027 roku z boksów kasowych w całej Polsce znikną paragony z NIP, pełniące funkcję faktur uproszczonych. Według opublikowanego przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki projektu, od 1 stycznia 2027 roku kasy mają zostać pozbawione funkcji fakturowania. Ich jedynym zadaniem będzie ewidencja sprzedaży detalicznej, a cały ruch fakturowy ma przejąć KSeF. Dla klientów to drobna zmiana, ale dla producentów technologii retailowych oraz sieci handlowych to rewolucja.
Koniec z paragonami z NIP. Od tej daty wchodzą rewolucyjne zmiany w sklepach
28 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 roku z boksów kasowych w całej Polsce znikną popularne paragony z NIP, które dotychczas pełniły funkcję faktur uproszczonych. Ministerstwo Finansów planuje całkowicie pozbawić kasy funkcji fakturowania i przenieść cały ruch do KSeF. Choć dla przeciętnego klienta to drobna korekta, dla sieci handlowych i producentów kas to prawdziwa rewolucja technologiczna, która musi wydarzyć się w jedną noc.

REKLAMA

Przyszłość zawodu księgowego w dobie cyfryzacji. Zapowiedź Konferencji pt. „Cyfrowy Księgowy 3.0 – jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki”
28 wrz 2026

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza do udziału w konferencji pt. „Cyfrowy Księgowy 3.0 – jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki”. To kolejna odsłona cenionego cyklu, który na stałe wpisał się w kalendarz środowiska finansowo-księgowego jako miejsce rzetelnej dyskusji o cyfrowej transformacji zawodu. Z każdą edycją wydarzenie przyciąga coraz liczniejsze grono ekspertów i przedstawicieli branży, co potwierdza rosnące znaczenie cyfryzacji w codziennej pracy księgowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.
Nawet 15 mln zł na transformację firmy. Rusza ogromny fundusz z pożyczkami na 0,5%
28 wrz 2026

Polscy przedsiębiorcy zyskali właśnie potężne narzędzie do walki z rosnącymi kosztami energii i technologicznym zostawaniem w tyle. PARP wraz z Ministerstwem Funduszy uruchomili program z pulą blisko 800 mln zł, w którym oprocentowanie pożyczek wynosi symboliczne 0,5 proc. Wsparcie kryje jednak w sobie wyjątkowy mechanizm – przy spełnieniu konkretnych warunków, przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać całej pożyczonej kwoty. Kto i na jakich zasadach może liczyć na częściowe umorzenie długu?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA