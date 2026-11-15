Hala nie była budynkiem. Gmina i tak chce podatku od nieruchomości
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Stalowa hala pokryta plandeką stoi na betonowych blokach, które leżą luzem na kostce brukowej. Prezydent Stalowej Woli uznał, że nie jest budynkiem, bo nie jest trwale związana z gruntem. W tej samej interpretacji stwierdził jednak, że jest trwale związanym z gruntem przekryciem namiotowym i podlega podatkowi jako budowla. Jak tę samą cechę jednego obiektu można ocenić na dwa przeciwne sposoby?
- Kotwy tkwią w blokach, ale bloki leżą luzem
- Jedna definicja dla budynków i budowli
- Podatek od nieruchomości: nie budynek, ale budowla
- Ta sama hala, dwa wnioski
- Ile to może kosztować
- Co może zrobić spółka
- Powołane interpretacje
- Powołane orzecznictwo
Kotwy tkwią w blokach, ale bloki leżą luzem
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O interpretację wystąpiła spółka, właścicielka wolnostojącej hali, w której przechowuje towary. Konstrukcję nośną tworzą łukowe ramy stalowe, a dach i ściany pokrywa plandeka z PCV. Hala stoi na prefabrykowanych blokach betonowych ustawionych na kostce brukowej. Bloki nie są zakotwione w gruncie ani przymocowane do nawierzchni – utrzymują się dzięki własnemu ciężarowi. Stalową konstrukcję zamocowano do nich kotwami chemicznymi, ale kotwy tkwią wyłącznie w betonie i nie sięgają gruntu. Halę z blokami można rozebrać i złożyć gdzie indziej. Spółka zapytała, czy hala jest budynkiem, a jeśli nie – czy jest budowlą jako przekrycie namiotowe trwale związane z gruntem. Jej zdaniem nie jest ani jednym, ani drugim, więc nie podlega podatkowi od nieruchomości.
Jedna definicja dla budynków i budowli
Od 1 stycznia 2025 r. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) definiuje trwałe związanie z gruntem. Jest to takie połączenie obiektu budowlanego z gruntem, które zapewnia mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć albo przesunąć (art. 1a ust. 1 pkt 2c). Obiektem budowlanym jest zarówno budynek, jak i budowla. Cechę tę musi mieć budynek, ale także przekrycie namiotowe, żeby było budowlą (poz. 28 załącznika nr 4 do u.p.o.l.). „Przekrycie namiotowe” to termin ustawowy, którym w praktyce określa się m.in. hale ze stelażem pokrytym plandeką lub membraną, potocznie nazywane halami namiotowymi. Ustawa go nie definiuje, dlatego o kwalifikacji konkretnego obiektu decyduje jego konstrukcja, a nie nazwa handlowa.
Przesłankę wyjaśnił minister finansów i gospodarki w interpretacji ogólnej z 2 stycznia 2026 r. (nr DPL2.8401.6.2025). Według niej obiekt musi być fizycznie połączony z gruntem odpowiednimi technikami budowlanymi. Warunku nie spełniają m.in. obiekty osadzone na podłożu niezintegrowanym z gruntem, takim jak kostka brukowa, bloczki czy płyta betonowa, oraz te, których stabilność zapewnia wyłącznie ich masa lub konstrukcja. Minister zastrzegł też, że trwałość połączenia nie oznacza nierozerwalności. Sama możliwość demontażu i przeniesienia hali nie wyklucza więc trwałego związania z gruntem. Decyduje sposób połączenia z gruntem podczas użytkowania.
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Podatek od nieruchomości: nie budynek, ale budowla
Prezydent Stalowej Woli w interpretacji z 10 listopada 2026 r. (sygn. PO.310.1.2026) zgodził się, że hala nie jest budynkiem. Powołując się na interpretację ogólną, wskazał, że trwałe związanie z gruntem wymaga bezpośredniego, fizycznego i konstrukcyjnego zespolenia obiektu z gruntem. Tymczasem fizyczne połączenie „kończy się na blokach”, a o stabilności hali „decyduje wyłącznie ciężar własny bloków betonowych”.
W dalszej części uzasadnienia organ uznał jednak halę za przekrycie namiotowe trwale związane z gruntem. Stwierdził, że zamocowanie konstrukcji do bloków kotwami chemicznymi tworzy „nierozłączną konstrukcję techniczną”, a bloki pełnią funkcję analogiczną do fundamentów. Jego zdaniem ustawa nie wymaga, by każdy element był osadzony bezpośrednio w gruncie – liczy się rzeczywista stabilność, a bez zespolenia z blokami tak duża hala nie oparłaby się wiatrowi.
Organ przywołał też wyrok WSA w Rzeszowie z 17 lutego 2026 r. (sygn. akt I SA/Rz 607/25), z którego – jak podał – wynika, że posadowienie hali na płytach lub elementach betonowych może spełniać ustawową przesłankę. Konkluzja: hala jest budowlą związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlega podatkowi od nieruchomości.
Ta sama hala, dwa wnioski
Obiekt może nie spełniać wszystkich warunków uznania go za budynek, a jednocześnie być budowlą. W tej sprawie organ wykluczył jednak kwalifikację jako budynku właśnie z powodu braku trwałego związania z gruntem. Następnie tę samą halę uznał za przekrycie namiotowe trwale związane z gruntem. Ustawa nie przewiduje dwóch różnych definicji tej cechy. Uzasadnienie wymaga więc wyjaśnienia, dlaczego te same bloki i mocowania prowadzą do przeciwnych ocen.
W mojej ocenie najważniejsze jest pytanie, czy układ konstrukcji i bloków jest fizycznie połączony z gruntem, czy tylko na nim spoczywa. Połączenie nie musi obejmować każdego elementu hali – może następować przez elementy posadowienia. Argumenty organu dotyczą jednak połączenia konstrukcji z blokami, a według wniosku same bloki nie są z gruntem zespolone. Minister wymienia bloczki betonowe z mocowaniami chemicznymi jako przykład techniki połączenia. Jednocześnie wyklucza uznanie za trwale związane z gruntem obiektów osadzonych na podłożu, które samo nie jest z gruntem zintegrowane. Samo zastosowanie kotew chemicznych nie rozstrzyga więc sprawy. Trzeba ustalić, co dokładnie zostało nimi połączone.
Organ powołał się również na pozwolenie na budowę i przeznaczenie hali do wieloletniej eksploatacji. Informacji tych nie wskazano jednak w opublikowanym opisie stanu faktycznego. Z treści publikacji nie wynika, na jakiej podstawie organ je przyjął. Tymczasem organ ocenia stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę (art. 14b § 3 i art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej).
Ile to może kosztować
Podstawą opodatkowania budowli związanej z działalnością gospodarczą jest co do zasady jej wartość przyjmowana do obliczania amortyzacji, niepomniejszona o odpisy (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Stawka nie może przekroczyć 2 proc. tej wartości (art. 5 ust. 1 pkt 3). Jeżeli podstawa opodatkowania hali wynosiłaby 900 tys. zł, a gmina stosowałaby stawkę 2 proc., podatek za pełny rok wyniósłby 18 tys. zł. To przykład – interpretacja nie podaje wartości hali. Podatek od gruntu to odrębna kwestia, niezależna od kwalifikacji hali.
Co może zrobić spółka
Spółka może zaskarżyć interpretację do WSA w Rzeszowie w ciągu 30 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem prezydenta Stalowej Woli. Sąd będzie związany zarzutami skargi i powołaną podstawą prawną (art. 53 § 1, art. 54 § 1 i art. 57a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Interpretacja nie jest decyzją i nie określa zobowiązania. Spółka, która nie wykaże hali w deklaracji, musi jednak liczyć się z postępowaniem podatkowym. Niezastosowanie się do tej interpretacji indywidualnej nie zapewnia ochrony wynikającej z tego dokumentu. Odrębnej oceny wymaga możliwość skorzystania z ochrony związanej z zastosowaniem się do interpretacji ogólnej (art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej) – zależy ona od tego, czy konkretna sytuacja mieści się w zakresie jej wyjaśnień. Właściciele podobnych hal powinni mieć udokumentowany sposób posadowienia, w tym informację, czy i czym bloki są połączone z gruntem.
art. 1a ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, 2a i 2c, art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz poz. 28 załącznika nr 4 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707 ze zm.),
Powołane interpretacje
- interpretacja indywidualna prezydenta Stalowej Woli z 10 listopada 2026 r., PO.310.1.2026,
- interpretacja ogólna Ministra Finansów i Gospodarki z 2 stycznia 2026 r., sygn. DPL2.8401.6.2025.
Powołane orzecznictwo
wyrok WSA w Rzeszowie z 17 lutego 2026 r., sygn. akt I SA/Rz 607/25.
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