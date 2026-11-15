Hala nie była budynkiem. Gmina i tak chce podatku od nieruchomości

Stalowa hala pokryta plandeką stoi na betonowych blokach, które leżą luzem na kostce brukowej. Prezydent Stalowej Woli uznał, że nie jest budynkiem, bo nie jest trwale związana z gruntem. W tej samej interpretacji stwierdził jednak, że jest trwale związanym z gruntem przekryciem namiotowym i podlega podatkowi jako budowla. Jak tę samą cechę jednego obiektu można ocenić na dwa przeciwne sposoby?

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Kotwy tkwią w blokach, ale bloki leżą luzem

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O interpretację wystąpiła spółka, właścicielka wolnostojącej hali, w której przechowuje towary. Konstrukcję nośną tworzą łukowe ramy stalowe, a dach i ściany pokrywa plandeka z PCV. Hala stoi na prefabrykowanych blokach betonowych ustawionych na kostce brukowej. Bloki nie są zakotwione w gruncie ani przymocowane do nawierzchni – utrzymują się dzięki własnemu ciężarowi. Stalową konstrukcję zamocowano do nich kotwami chemicznymi, ale kotwy tkwią wyłącznie w betonie i nie sięgają gruntu. Halę z blokami można rozebrać i złożyć gdzie indziej. Spółka zapytała, czy hala jest budynkiem, a jeśli nie – czy jest budowlą jako przekrycie namiotowe trwale związane z gruntem. Jej zdaniem nie jest ani jednym, ani drugim, więc nie podlega podatkowi od nieruchomości.

Jedna definicja dla budynków i budowli

Od 1 stycznia 2025 r. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) definiuje trwałe związanie z gruntem. Jest to takie połączenie obiektu budowlanego z gruntem, które zapewnia mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć albo przesunąć (art. 1a ust. 1 pkt 2c). Obiektem budowlanym jest zarówno budynek, jak i budowla. Cechę tę musi mieć budynek, ale także przekrycie namiotowe, żeby było budowlą (poz. 28 załącznika nr 4 do u.p.o.l.). „Przekrycie namiotowe” to termin ustawowy, którym w praktyce określa się m.in. hale ze stelażem pokrytym plandeką lub membraną, potocznie nazywane halami namiotowymi. Ustawa go nie definiuje, dlatego o kwalifikacji konkretnego obiektu decyduje jego konstrukcja, a nie nazwa handlowa.

Przesłankę wyjaśnił minister finansów i gospodarki w interpretacji ogólnej z 2 stycznia 2026 r. (nr DPL2.8401.6.2025). Według niej obiekt musi być fizycznie połączony z gruntem odpowiednimi technikami budowlanymi. Warunku nie spełniają m.in. obiekty osadzone na podłożu niezintegrowanym z gruntem, takim jak kostka brukowa, bloczki czy płyta betonowa, oraz te, których stabilność zapewnia wyłącznie ich masa lub konstrukcja. Minister zastrzegł też, że trwałość połączenia nie oznacza nierozerwalności. Sama możliwość demontażu i przeniesienia hali nie wyklucza więc trwałego związania z gruntem. Decyduje sposób połączenia z gruntem podczas użytkowania.

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Prezydent Stalowej Woli w interpretacji z 10 listopada 2026 r. (sygn. PO.310.1.2026) zgodził się, że hala nie jest budynkiem. Powołując się na interpretację ogólną, wskazał, że trwałe związanie z gruntem wymaga bezpośredniego, fizycznego i konstrukcyjnego zespolenia obiektu z gruntem. Tymczasem fizyczne połączenie „kończy się na blokach”, a o stabilności hali „decyduje wyłącznie ciężar własny bloków betonowych”.

W dalszej części uzasadnienia organ uznał jednak halę za przekrycie namiotowe trwale związane z gruntem. Stwierdził, że zamocowanie konstrukcji do bloków kotwami chemicznymi tworzy „nierozłączną konstrukcję techniczną”, a bloki pełnią funkcję analogiczną do fundamentów. Jego zdaniem ustawa nie wymaga, by każdy element był osadzony bezpośrednio w gruncie – liczy się rzeczywista stabilność, a bez zespolenia z blokami tak duża hala nie oparłaby się wiatrowi.

Organ przywołał też wyrok WSA w Rzeszowie z 17 lutego 2026 r. (sygn. akt I SA/Rz 607/25), z którego – jak podał – wynika, że posadowienie hali na płytach lub elementach betonowych może spełniać ustawową przesłankę. Konkluzja: hala jest budowlą związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlega podatkowi od nieruchomości.

Ta sama hala, dwa wnioski

Obiekt może nie spełniać wszystkich warunków uznania go za budynek, a jednocześnie być budowlą. W tej sprawie organ wykluczył jednak kwalifikację jako budynku właśnie z powodu braku trwałego związania z gruntem. Następnie tę samą halę uznał za przekrycie namiotowe trwale związane z gruntem. Ustawa nie przewiduje dwóch różnych definicji tej cechy. Uzasadnienie wymaga więc wyjaśnienia, dlaczego te same bloki i mocowania prowadzą do przeciwnych ocen.

W mojej ocenie najważniejsze jest pytanie, czy układ konstrukcji i bloków jest fizycznie połączony z gruntem, czy tylko na nim spoczywa. Połączenie nie musi obejmować każdego elementu hali – może następować przez elementy posadowienia. Argumenty organu dotyczą jednak połączenia konstrukcji z blokami, a według wniosku same bloki nie są z gruntem zespolone. Minister wymienia bloczki betonowe z mocowaniami chemicznymi jako przykład techniki połączenia. Jednocześnie wyklucza uznanie za trwale związane z gruntem obiektów osadzonych na podłożu, które samo nie jest z gruntem zintegrowane. Samo zastosowanie kotew chemicznych nie rozstrzyga więc sprawy. Trzeba ustalić, co dokładnie zostało nimi połączone.

Organ powołał się również na pozwolenie na budowę i przeznaczenie hali do wieloletniej eksploatacji. Informacji tych nie wskazano jednak w opublikowanym opisie stanu faktycznego. Z treści publikacji nie wynika, na jakiej podstawie organ je przyjął. Tymczasem organ ocenia stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę (art. 14b § 3 i art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej).

Ile to może kosztować

Podstawą opodatkowania budowli związanej z działalnością gospodarczą jest co do zasady jej wartość przyjmowana do obliczania amortyzacji, niepomniejszona o odpisy (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Stawka nie może przekroczyć 2 proc. tej wartości (art. 5 ust. 1 pkt 3). Jeżeli podstawa opodatkowania hali wynosiłaby 900 tys. zł, a gmina stosowałaby stawkę 2 proc., podatek za pełny rok wyniósłby 18 tys. zł. To przykład – interpretacja nie podaje wartości hali. Podatek od gruntu to odrębna kwestia, niezależna od kwalifikacji hali.

Co może zrobić spółka

Spółka może zaskarżyć interpretację do WSA w Rzeszowie w ciągu 30 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem prezydenta Stalowej Woli. Sąd będzie związany zarzutami skargi i powołaną podstawą prawną (art. 53 § 1, art. 54 § 1 i art. 57a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Interpretacja nie jest decyzją i nie określa zobowiązania. Spółka, która nie wykaże hali w deklaracji, musi jednak liczyć się z postępowaniem podatkowym. Niezastosowanie się do tej interpretacji indywidualnej nie zapewnia ochrony wynikającej z tego dokumentu. Odrębnej oceny wymaga możliwość skorzystania z ochrony związanej z zastosowaniem się do interpretacji ogólnej (art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej) – zależy ona od tego, czy konkretna sytuacja mieści się w zakresie jej wyjaśnień. Właściciele podobnych hal powinni mieć udokumentowany sposób posadowienia, w tym informację, czy i czym bloki są połączone z gruntem.

Podstawa prawna art. 1a ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, 2a i 2c, art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz poz. 28 załącznika nr 4 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707 ze zm.),

Powołane interpretacje

interpretacja indywidualna prezydenta Stalowej Woli z 10 listopada 2026 r., PO.310.1.2026,

interpretacja ogólna Ministra Finansów i Gospodarki z 2 stycznia 2026 r., sygn. DPL2.8401.6.2025.

Powołane orzecznictwo

wyrok WSA w Rzeszowie z 17 lutego 2026 r., sygn. akt I SA/Rz 607/25.