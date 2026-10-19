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Puste faktury i śledztwa warte miliardy. Nowe dane KAS

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19 października 2026, 09:08
Puste faktury i śledztwa warte miliardy. Nowe dane KAS
Puste faktury i śledztwa warte miliardy. Nowe dane KAS
Shutterstock

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Puste faktury nie służą już wyłącznie do oszustw podatkowych. Coraz częściej celem jest udokumentowanie fikcyjnego wykorzystania środków publicznych, w tym dotacji – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

KAS wykrywa rekordową liczbę fikcyjnych faktur

Tylko w pierwszym półroczu br. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, ile w całym 2024 r. Wśród zakwestionowanych dokumentów było prawie 258 tys. faktur z datą wystawienia w 2024 r., ponad 80 tys. z datą 2025 r. i ponad 3,5 tys. z pierwszego półrocza 2026 r. Jednocześnie maleje liczba podmiotów wystawiających fikcyjne dokumenty. Te z datą z tego roku wystawiły zaledwie 24 podmioty – czytamy w „DGP”.

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Puste faktury służą nie tylko wyłudzaniu zwrotów podatku

Puste faktury służą nie tylko wyłudzaniu zwrotów podatku. Jak podaje dziennik, mogą też potwierdzać fikcyjne zakupy substancji rzekomo wykorzystywanych do produkcji leków recepturowych, by uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia. – Mamy również sygnały o finansowaniu w ten sposób działalności grup przestępczych – mówi „DGP” wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki. Fikcyjne dokumenty mają uwiarygadniać przelewy bankowe.

Jak czytamy w „DGP”, w wyniku 207 audytów środków publicznych, z których 145 zakończono, ujawniono nieprawidłowości na ponad 120 mld zł. KAS skierowała do prokuratury 260 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, dotyczących kwot przekraczających 106 mld zł. Wszczęto ponad 200 śledztw.

Mniej kontroli, więcej wykrytych nieprawidłowości

KAS ogranicza liczbę kontroli podatkowych i celno-skarbowych, koncentrując się na mniej sformalizowanych czynnościach sprawdzających oraz obszarach najbardziej narażonych na oszustwa. Według cytowanego przez dziennik wiceministra takie podejście zmniejsza liczbę kontroli, ale zwiększa liczbę i wartość ustaleń. W ub.r. kwota wykrytych nieprawidłowości wzrosła o ponad 29 proc. – do 19,05 mld zł z 14,76 mld zł rok wcześniej. Tendencja wzrostowa utrzymała się także w pierwszym półroczu br.

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Źródło: PAP
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