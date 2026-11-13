VAT w 2027 r. Co obejmie solidarna odpowiedzialność?

Odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy obejmie także wybrane usługi niematerialne, w tym doradcze, zarządcze i rachunkowo-księgowe. Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do usług, dla których obowiązek podatkowy powstanie od dnia 1 stycznia 2027 r. Podatnik nie poniesie współodpowiedzialności jeśli zapłaci za taką usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jakie usługi będą podlegać odpowiedzialności solidarnej

Obecnie odpowiedzialność solidarna dotyczy dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Po zmianie odpowiedzialność będzie dotyczyła również usług. Wykaz tych usług znajdzie się w nowym załączniku nr 16 do ustawy o VAT.

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Lista usług niematerialnych podlegających odpowiedzialności solidarnej powstała na bazie analizy przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową. Analiza ta wykazała, że nieuczciwi przedsiębiorcy stosunkowo często posługują się tzw. „pustymi fakturami”, których przedmiotem są te konkretne usługi niematerialne. O szerokim wykorzystywaniu usług niematerialnych przy wystawianiu tzw. „pustych faktur” świadczy również orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące wykluczenia prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących fikcyjne usługi niematerialne.

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1 PKT 2 USTAWY

Poz. PKWiU Nazwa usługi (grupy usług) 1 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem 2 62.02.2 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego 3 63.11.12 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) 4 69.20.2 Usługi rachunkowo-księgowe 5 70.22 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania 6 71.11.24 Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych 7 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 8 73.1 Usługi reklamowe 9 73.2 Usługi badania rynku i opinii publicznej 10 74.90 Pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 11 78 Usługi związane z zatrudnieniem 12 82 Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej

Przesłanki odpowiedzialności w przypadku usług niematerialnych będą analogiczne, jak w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

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Od jakiej kwoty nabywca odpowie za VAT dostawcy

W przypadku tych usług odpowiedzialność solidarna będzie miała zastosowanie, jeżeli kwota należności ogółem wynikająca z faktury przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość w walucie obcej. Odpowiedzialność ta obejmie również transakcje poniżej 15 tys. zł tylko wtedy, gdy łączna wartość takich usług nabytych od jednego podmiotu w danym miesiącu, bez kwoty podatku, przekroczy 50 tys. zł.

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Przykład W grudniu podatnik nabył od jednego podmiotu: usługi reklamowe udokumentowane fakturą w kwocie brutto 13 000 zł

usługi badania rynku udokumentowane fakturą w kwocie brutto 25 000 zł

usługi związane z zatrudnieniem udokumentowane fakturą w kwocie brutto 40 000 zł Biorąc pod uwagę, że łączna wartość usług wymienionych w załączniku nr 16, nabytych w grudniu od jednego podmiotu, bez kwoty podatku jest wyższa niż 50 000 zł, odpowiedzialność solidarna będzie mogła być zastosowana w odniesieniu do wszystkich ww. transakcji.

Podatnik nie poniesie współodpowiedzialności za zaległości sprzedawcy, jeśli zapłaci za taką usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.