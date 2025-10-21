REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Spółki » Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. – jak to zrobić prawidłowo (zasady, dokumentacja, odpowiedzialność)

Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. – jak to zrobić prawidłowo (zasady, dokumentacja, odpowiedzialność)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2025, 17:29
Kancelaria Mentzen
Kancelaria Mentzen
Doradztwo podatkowe, prawne oraz księgowość
prawo biznes spółka
Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. – jak to zrobić prawidłowo (zasady, dokumentacja, odpowiedzialność)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W realiach obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji. Powody mogą być różne – osobiste, zdrowotne, biznesowe czy organizacyjne – ale decyzja ta zawsze powinna być świadoma i przemyślana, zwłaszcza z perspektywy konsekwencji prawnych i finansowych.

Charakter rezygnacji

Rezygnacja z funkcji członka zarządu (także prezesa, czy wiceprezesa) to jednostronne oświadczenie woli, które wywołuje skutek prawny z chwilą jego doręczenia. Od momentu, gdy oświadczenie dotrze do właściwego adresata, członek zarządu przestaje pełnić funkcję.

Co ważne: rezygnacja członka zarządu nie wymaga akceptacji ze strony spółki. Działa ona samoistnie – podobnie jak wypowiedzenie umowy zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

W praktyce powstawały wątpliwości, kto jest właściwym adresatem takiego oświadczenia. Obecnie w orzecznictwie dominuje pogląd, że w zarządach wieloosobowych rezygnację należy kierować do innego członka zarządu lub prokurenta. Kluczowe jest, aby dokument trafił do osoby, która może skutecznie działać w imieniu spółki.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

A co, jeżeli w spółce jest tylko jeden członek zarządu?

Szczególna regulacja dotyczy sytuacji, gdy w spółce funkcjonuje tylko jeden członek zarządu. W takim przypadku przepisy wprost wskazują, że jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, rezygnacja powinna zostać złożona wspólnikom. Przepisy nakładają obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników i umieszczenia rezygnacji już w zaproszeniu na to zgromadzenie.

Rezygnacja staje się skuteczna następnego dnia po terminie zgromadzenia. Taki mechanizm ma na celu zapobieganie nagłemu paraliżowi spółki.

Warto wiedzieć, że przepisy te mają charakter dyspozytywny, co oznacza, że umowa spółki może je modyfikować.

Forma rezygnacji i jej skuteczność

Choć przepisy nie wymagają formy pisemnej (poza szczególnymi przypadkami, np. w spółce jednoosobowej), to z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego zdecydowanie warto złożyć rezygnację na piśmie.

Rekomendowane sposoby doręczenia:
- list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- odnotowanie rezygnacji w protokole zgromadzenia wspólników,
- podpis osoby przyjmującej oświadczenie.

Ważne

Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą doręczenia, chyba że członek zarządu wskaże inny termin jej wejścia w życie – co może pomóc w zapewnieniu ciągłości działania spółki.

Odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nieuzasadnionej rezygnacji

Członek zarządu może zrezygnować w dowolnym momencie, chyba że umowa spółki wprowadza pewne ograniczenia – np. wskazuje minimalny termin wypowiedzenia lub wymaga złożenia rezygnacji w określonym czasie. Nie można jednak całkowicie wyłączyć prawa do rezygnacji w ważnych sytuacjach.

Jeśli członek zarządu pełni funkcję odpłatnie, a powód odejścia nie stanowi ważnego, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez spółkę.

Przykładowe szkody dla spółki:
- opóźnienie w zawarciu ważnej umowy,
- koszty zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia,
- wydatki na poszukiwanie następcy.

Aby uniknąć odpowiedzialności, warto rozważyć złożenie rezygnacji w okolicznościach minimalizujących negatywne skutki dla spółki, np. podczas zgromadzenia wspólników, tak aby nowy zarząd mógł zostać powołany bez zwłoki.

Dobrym rozwiązaniem może być też wprowadzić do umowy spółki pewne mechanizmy, takie jak możliwość złożenia rezygnacji z odroczonym terminem czy z góry określane ważne powody, przy których rezygnacja pozostaje bez sankcji odszkodowawczych.

REKLAMA

Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. Podsumowanie

Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. to poważna decyzja o istotnych skutkach prawnych i organizacyjnych. Warto pamiętać o:
- prawidłowym adresacie oświadczenia,
- odpowiedniej formie i dowodzie doręczenia,
- ocenie wpływu rezygnacji na funkcjonowanie spółki,
- możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Autor: Marta Matuszewska - Kancelaria Mentzen

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Faktury korygujące w KSeF w 2026 r. Jak powinny być wystawiane?
21 paź 2025

Pytanie dotyczy zawartości pliku xml, za pomocą którego będzie wczytywana do KS﻿eF faktura korygująca. Czy w związku ze zmianą struktury logicznej FA(3) w przypadku faktur korygujących podstawę opodatkowania i podatek będzie niezbędne zawarcie w pliku xml wartości „przed korektą” i „po korekcie”? Jeżeli będzie możliwy import na podstawie samej różnicy faktury korygującej (co wynikałoby z zamieszczonego na stronie MF pliku FA_3_Przykład_3 (Przykładowe pliki dla struktury logicznej e-Faktury FA(3)), to czy ta możliwość obejmuje fakturę korygującą do faktury pierwotnej już wcześniej skorygowanej (ponowną korektę)?
Rezygnacja członka zarządu w spółce z o.o. – jak to zrobić prawidłowo (zasady, dokumentacja, odpowiedzialność)
21 paź 2025

W realiach obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji. Powody mogą być różne – osobiste, zdrowotne, biznesowe czy organizacyjne – ale decyzja ta zawsze powinna być świadoma i przemyślana, zwłaszcza z perspektywy konsekwencji prawnych i finansowych.
Nieujawnione operacje gospodarcze – jak uniknąć sankcyjnego opodatkowania CIT
21 paź 2025

Od kilku lat coraz więcej spółek korzysta z możliwości opodatkowania tzw. ryczałtem od dochodów spółek. To sposób opodatkowania dochodów spółki, który może przynieść realne korzyści podatkowe. Jednak korzystanie z estońskiego CIT-u wiąże się również z określonymi obowiązkami – szczególnie w zakresie prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. W tym artykule wyjaśnimy, czym są nieujawnione operacje gospodarcze i kiedy mogą prowadzić do powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Szokujące dane GUS i Eurostatu: Deficyt Polski może przekroczyć 7 proc. PKB, a dług rośnie najszybciej w UE
21 paź 2025

Polska stoi w obliczu rosnącego deficytu finansów publicznych – najnowsze dane GUS i Eurostatu wskazują, że na koniec 2025 roku deficyt może przekroczyć 7 proc. PKB, a dług publiczny rośnie najszybciej w Unii Europejskiej. Sprawdź, co oznaczają te liczby dla polskiej gospodarki.

REKLAMA

Zmiany w stażu pracy od 2026 r. Potrzebne zaświadczenia z ZUS – wnioski będzie można składać już od stycznia
21 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy rozszerzą katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych. Obejmą one m.in. umowy zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej czy pracę zarobkową za granicą. Potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS, wydawane od nowego roku na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.
JPK VAT dostosowany do KSeF – co w praktyce oznaczają nowe oznaczenia i obowiązek korekty?
20 paź 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dostosowującego przepisy w zakresie JPK_VAT do zmian wynikających z wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie sposobu raportowania faktur, w tym tych wystawianych poza KSeF – zarówno w trybie awaryjnym, jak i offline24. Projekt określa również zasady rozliczeń VAT od pobranej i niezwróconej kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym.
KSeF 2.0 a obieg dokumentów. Rewolucja w księgowości i przedsiębiorstwach już niedługo
20 paź 2025

Od chwili wejścia w życie obowiązkowego KSeF jedyną prawnie skuteczną formą faktury będzie dokument ustrukturyzowany przesłany do systemu Ministerstwa Finansów, a jej wystawienie poza KSeF nie będzie uznane za fakturę w rozumieniu przepisów prawa. Oznacza to, że dla milionów firm zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży i zakupu – a wraz z tym całe procesy księgowe.
Czy przed 2026 r. można wystawiać część faktur w KSeF, a część poza tym systemem?
20 paź 2025

Spółka (podatnik VAT) chciałaby od października lub listopada 2025 r. pilotażowo wystawiać niektórym swoim odbiorcom faktury przy użyciu KSeF. Czy jest to możliwe, tj. czy w okresie przejściowym można wystawiać część faktur przy użyciu KSeF, część zaś w tradycyjny sposób? Czy w okresie tym spółka może niekiedy wystawiać „zwykłe” faktury nabywcom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur przy użyciu KSeF?

REKLAMA

Czy noty księgowe trzeba będzie wystawiać w KSeF od lutego 2026 roku?
20 paź 2025

Firma nalicza kary umowne za niezgodne z umową użytkowanie wypożyczanego sprzętu. Z uwagi na to, że kary umowne nie podlegają VAT, ich naliczanie dokumentujemy poprzez wystawienie noty księgowej. Czy taki dokument również będziemy musieli wystawiać od 2026 roku z użyciem systemu KSeF?
KSeF 2.0 to prawdziwa rewolucja w fakturowaniu. Firmy mają mało czasu i dużo pracy – ostrzega doradca podatkowy Radosław Kowalski
21 paź 2025

Obowiązkowy KSeF wprowadzi prawdziwą rewolucję w fakturowaniu. Firmy muszą przygotować nie tylko systemy informatyczne, ale też ludzi i procedury – inaczej ryzykują chaos i błędy w rozliczeniach. O największych wyzwaniach, które czekają przedsiębiorców, księgowych i biura rachunkowe, mówi doradca podatkowy Radosław Kowalski, prelegent Kongresu KSeF.

REKLAMA