Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Przelewy bankowe w Święta i Nowy Rok. Kiedy wysłać przelew, by na pewno doszedł przed końcem roku?

Przelewy bankowe w Święta i Nowy Rok. Kiedy wysłać przelew, by na pewno doszedł przed końcem roku?

18 grudnia 2025, 12:50
Przelewy bankowe w Święta i Nowy Rok. Kiedy wysłać przelew, by na pewno doszedł przed końcem roku?
Przelewy bankowe w Święta i Nowy Rok. Kiedy wysłać przelew, by na pewno doszedł przed końcem roku?
Koniec roku obfituje w dużo dni wolnych. Co z przelewami bankowymi wysłanymi w tych dniach dniach? Kiedy najlepiej wysłać przelew, aby dotarł na czas? Czy będą działać płatności natychmiastowe? Warto terminowe płatności zaplanować z wyprzedzeniem.

Wigilia, Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok to dni wolne od pracy. Oznacza to, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

System Elixir - jak działa

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, w dni robocze od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego w roku, kiedy realizowane są dwie sesje.

Ważne

Przelewy, które zlecimy we wtorek, 23 grudnia po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli w poniedziałek, 29 grudnia. Natomiast w środę, 31 grudnia, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. Dlatego przelewy, które zlecimy po godzinie 13:30 trafią na konta odbiorców w piątek, 2 stycznia.

Przelewy w euro i przelewy natychmiastowe

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, w dniach 24 i 31 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi w tych dniach 6 sesji rozliczeniowych. Natomiast system nie będzie działał 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. Dla tego systemu, kolejne dni rozliczeniowe w okresie przerw świątecznych, to odpowiednio 29 grudnia br. oraz 2 stycznia 2026 r.

Niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: Źródło zewnętrzne
Księgowość
Przelewy bankowe w Święta i Nowy Rok. Kiedy wysłać przelew, by na pewno doszedł przed końcem roku?
18 gru 2025

Koniec roku obfituje w dużo dni wolnych. Co z przelewami bankowymi wysłanymi w tych dniach dniach? Kiedy najlepiej wysłać przelew, aby dotarł na czas? Czy będą działać płatności natychmiastowe? Warto terminowe płatności zaplanować z wyprzedzeniem.
