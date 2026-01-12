REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Cyfrowy obieg umów i aneksów - jak zapewnić pełną kontrolę wersji i bezpieczeństwo? Przewodnik dla działów Prawnych i Compliance

Cyfrowy obieg umów i aneksów - jak zapewnić pełną kontrolę wersji i bezpieczeństwo? Przewodnik dla działów Prawnych i Compliance

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 stycznia 2026, 16:04
Cyfrowy obieg umów i aneksów - jak zapewnić pełną kontrolę wersji i bezpieczeństwo? Przewodnik dla działów Prawnych i Compliance
Cyfrowy obieg umów i aneksów - jak zapewnić pełną kontrolę wersji i bezpieczeństwo? Przewodnik dla działów Prawnych i Compliance
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W wielu organizacjach obieg umów wciąż przypomina układankę złożoną z e-maili, załączników, lokalnych dysków i równoległych wersji dokumentów krążących wśród wielu osób. Tymczasem to właśnie umowy decydują o bezpieczeństwie biznesowym firmy, ograniczają ryzyka i wyznaczają formalne ramy współpracy z kontrahentami i pracownikami. Nic dziwnego, że działy prawne i compliance coraz częściej zaczynają traktować cyfrowy obieg umów nie jako „usprawnienie”, ale jako kluczowy element systemu kontrolnego.

rozwiń >

W dużych organizacjach, w których miesięcznie podpisywanych jest nawet kilkanaście tysięcy dokumentów, proces manualny po prostu nie ma już racji bytu. Równie trudny jest scenariusz mniejszych firm, które z kolei potrzebują bardzo precyzyjnych ścieżek akceptacji, kontroli dostępu i pełnej historii zmian. Na bazie naszych wdrożeń AMODIT w firmach z kilkudziesięciu branż – od FMCG, retailu i budownictwa, przez finanse, energetykę i farmację, aż po logistykę, medycynę i sektor IT – widać wyraźnie, że problemy z obiegiem umów są wszędzie podobne, a ich wpływ na bezpieczeństwo organizacji jest znaczący.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Chaos wersji i manualne poprawki? To dziś największe ryzyko

Najczęściej spotykane wyzwania mają konkretny i powtarzalny charakter:
• wiele równoległych wersji dokumentu tworzonych lokalnie,
• brak pełnej historii edycji i niemożność ustalenia, kto wprowadził zmiany,
• problemy z ustaleniem właściwej wersji finalnej,
• długi czas akceptacji, zwłaszcza gdy dokument wymaga konsultacji kilku działów,
• zbyt szeroki dostęp do dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa lub dane wrażliwe,
• brak automatyzacji tworzenia dokumentów powtarzalnych,
• niekontrolowany przepływ aneksów i brak powiązania ich z umową główną.

W praktyce to właśnie te obszary stanowią największe ryzyko dla zgodności z procedurami i wymaganiami prawnymi. I jednocześnie to tu cyfrowy workflow przynosi najszybszy efekt.

Automatyzacja przygotowania umów: mniej pracy, mniej błędów

W firmach o dużej skali ogromną część obciążenia generują umowy powtarzalne: NDA, umowy ramowe, zlecenia, kontrakty pracownicze czy dokumenty dla dostawców. Jeśli każdorazowo są tworzone ręcznie, proces staje się czasochłonny, podatny na błędy i obciążający dział prawny.

Systemy takie jak AMODIT pozwalają zautomatyzować cały ten cykl: od pobrania danych z ERP/HR, przez generowanie dokumentu z zatwierdzonego szablonu, aż po spójną ścieżkę akceptacji. Dzięki integracji z M365 wiele osób może pracować jednocześnie na tym samym pliku, bez utraty kontroli nad wersjonowaniem.

Kontrola wersji: filar bezpieczeństwa i spokoju prawników

W praktyce prawnej wersja dokumentu bywa tak samo ważna jak jego treść. Krytyczne elementy to:
• automatyczne rejestrowanie wersji,
• pełna informacja o autorach zmian,
• możliwość odtworzenia przebiegu negocjacji,
• blokada przypadkowego nadpisania wersji.

System rejestruje również otwieranie dokumentu, co pozwala zidentyfikować osoby, które uzyskały do niego dostęp. To zwiększa transparentność i ma znaczenie dowodowe przy sporach lub audytach.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Podpisy elektroniczne: bezpieczeństwo, wygoda i dowód trwałości

W pełnym obiegu cyfrowym dokument nie powinien wracać do papieru. Elektroniczny podpis stał się standardem, ale różne dokumenty wymagają różnych metod podpisu: zaawansowanego, kwalifikowanego czy jednorazowego kwalifikowanego.

Dzięki platformie Trust Center, AMODIT obsługuje wszystkie te formy i pozwala dobrać je do typu dokumentu oraz poziomu ryzyka – co obniża koszty i przyspiesza procesy. Zapis w blockchain po podpisaniu dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa i pewności dowodowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aneksy – najbardziej zaniedbana część cyklu życia umowy

Aneksy generują więcej ryzyk niż większości firm się wydaje. Często są przechowywane osobno, nie mają spójnej numeracji i nie sposób powiązać ich z główną umową. Dobry workflow umożliwia:
• automatyczne generowanie aneksów,
• zachowanie spójnej numeracji,
• powiązanie ich z umową główną,
• poprawną ścieżkę akceptacji,
• cykliczne generowanie w organizacjach, gdzie aneksowanie jest rutyną.

To eliminuje ryzyko nieaktualnych zobowiązań i błędnych rozliczeń.

Kontrola dostępu – fundament zgodności

Umowy bardzo często zawierają dane wrażliwe, warunki finansowe czy strategiczne informacje. Dlatego system musi umożliwiać granularne zarządzanie dostępem.

Kluczowe mechanizmy to:
• definiowanie uprawnień po rolach i grupach,
• ograniczanie edycji do określonych etapów,
• SSO przez Active Directory lub Entra,
• automatyczne odbieranie dostępu po zmianach kadrowych.

To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i wymóg compliance.

KPI, które pokazują realny zwrot z inwestycji

Warto monitorować np.:
• procent umów obsługiwanych w pełni elektronicznie,
• średni czas przejścia przez workflow,
• średni czas podpisania,
• liczbę osób zaangażowanych w proces,
• redukcję wydruków,
• liczbę cofnięć wynikających z błędów wersji lub niezgodności.

Firmy, które wdrożyły AMODIT, często obserwują skrócenie czasu przygotowania i akceptacji dokumentów o 30–60% oraz niemal całkowitą eliminację błędów formalnych.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Podsumowanie

Cyfrowy obieg umów to dziś konieczność. Transparentny workflow, kontrola wersji, odpowiednie podpisy elektroniczne i granularne uprawnienia dostępu znacząco zmniejszają ryzyko i przyspieszają pracę działów prawnych. Organizacje, które już wdrożyły pełną cyfryzację obiegu umów, zyskują nie tylko większą zgodność i bezpieczeństwo, ale także wymierne oszczędności czasu i pieniędzy.

dr Przemysław Sołdacki | CEO AMODIT
Ekspert digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. Łączy doświadczenie technologiczne z biznesowym - posiada doktorat z zakresu sztucznej inteligencji. Od ponad 20 lat pomaga firmom zwiększać efektywność poprzez digitalizację i automatyzację procesów, także z wykorzystaniem AI.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Obowiązkowy KSeF 2026: Czekasz na 1 kwietnia? Błąd! Musisz być gotowy już 1 lutego, by odebrać fakturę
12 sty 2026

Choć obowiązek wystawiania e-faktur dla większości firm wchodzi w życie dopiero w kwietniu 2026 roku, przedsiębiorcy mają znacznie mniej czasu na przygotowanie operacyjne. Realny sprawdzian nastąpi już 1 lutego 2026 r. – to data, która może sparaliżować obieg dokumentów w podmiotach, które zlekceważą wcześniejsze wdrożenie systemu.
Jak połączyć systemy ERP z obiegiem dokumentów w praktyce? Przewodnik dla działów finansowo-księgowych
12 sty 2026

Działy księgowości i finansów od lat pracują pod presją: rosnąca liczba dokumentów, coraz bardziej złożone przepisy, nadchodzący KSeF, a do tego konieczność codziennej kontroli setek transakcji. W takiej rzeczywistości firmy oczekują szybkości, bezpieczeństwa i pełnej zgodności danych. Tego nie zapewni już ani sam ERP, ani prosty obieg dokumentów. Dopiero spójna integracja tych dwóch światów pozwala pracować stabilnie i bez błędów. W praktyce oznacza to, że wdrożenie obiegu dokumentów finansowych zawsze wymaga połączenia z ERP. To dzięki temu księgowość może realnie przyspieszyć procesy, wyeliminować ręczne korekty i zyskać pełną kontrolę nad danymi.
Cyfrowy obieg umów i aneksów - jak zapewnić pełną kontrolę wersji i bezpieczeństwo? Przewodnik dla działów Prawnych i Compliance
12 sty 2026

W wielu organizacjach obieg umów wciąż przypomina układankę złożoną z e-maili, załączników, lokalnych dysków i równoległych wersji dokumentów krążących wśród wielu osób. Tymczasem to właśnie umowy decydują o bezpieczeństwie biznesowym firmy, ograniczają ryzyka i wyznaczają formalne ramy współpracy z kontrahentami i pracownikami. Nic dziwnego, że działy prawne i compliance coraz częściej zaczynają traktować cyfrowy obieg umów nie jako „usprawnienie”, ale jako kluczowy element systemu kontrolnego.
Rząd zmienia Ordynację podatkową i zasady obrotu dziełami sztuki. Kilkadziesiąt propozycji na stole
12 sty 2026

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej przygotowanym przez Ministerstwo Finansów oraz zmianami dotyczącymi rynku dzieł sztuki i funduszy inwestycyjnych. Wśród propozycji są m.in. wyższe limity płatności podatku przez osoby trzecie, nowe zasady liczenia terminów oraz uproszczenia dla funduszy inwestycyjnych.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: obowiązkowy KSeF podzieli gospodarkę na 2 odrębne sektory. 3 lub 4 dokumenty do jednej transakcji?
12 sty 2026

Obecny rok dla podatników prowadzących działalność gospodarczą będzie źle zapamiętany. Co prawda w ostatniej chwili rządzący wycofali się z akcji masowego (i wstecznego) przerabiania samozatrudnienia i umów zlecenia na umowy o pracę, ale jak dotąd upierają się przy czymś znacznie gorszym i dużo bardziej szkodliwym, czyli dezorganizacji fakturowania oraz rozliczeń w obrocie gospodarczym - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Pracownik może dostać odszkodowanie, ale podatek będzie musiał zapłacić. Dyrektor KIS nie miał wątpliwości. Dlaczego?
12 sty 2026

Od odszkodowania nie trzeba płacić podatku – takie jest powszechne przekonanie. Jednak odszkodowanie odszkodowaniu nierówne i nie każde tego rodzaju przysporzenie będzie mogło skorzystać z przewidzianego w przepisach zwolnienia podatkowego.
Księgowość jako element wyceny w procesach M&A (fuzje i przejęcia): jak BPO minimalizuje ryzyka i chroni wartość transakcji
12 sty 2026

W transakcjach M&A (ang. mergers and acquisitions - tj. fuzje i przejęcia) ostateczna wycena spółki zależy nie tylko od dynamiki wzrostu, pozycji rynkowej czy portfela klientów. Coraz częściej elementem krytycznym staje się jakość procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Inwestorzy badają je z taką samą uwagą, jak wyniki biznesowe — bo to właśnie w tych obszarach najczęściej kryją się ryzyka, które mogą obniżyć cenę transakcyjną nawet o kilkanaście procent. Jak trafnie zauważa Monika Łańcucka, Kierownik BPO w Meritoros „W procesach M&A nie chodzi o to, czy firma zarabia, ale czy potrafi udowodnić, że zarabia. A do tego niezbędna jest przewidywalna i transparentna księgowość.”
KSeF rusza w lutym. Lawinowy wzrost publikacji i obawy przedsiębiorców przed „totalną inwigilacją”
12 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać już od lutego, a zainteresowanie reformą gwałtownie rośnie. Jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, tylko w ostatnich miesiącach liczba publikacji na temat KSeF wzrosła o 45 proc. w mediach społecznościowych i o 30 proc. w mediach tradycyjnych. Jednocześnie w sieci narastają obawy przedsiębiorców dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych i kosztów wdrożenia systemu.

REKLAMA

Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu, a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma
12 sty 2026

Darowizna środków pieniężnych od najbliższego członka rodziny co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, jednak tylko pod warunkiem ścisłego spełnienia wymogów ustawowych. W najnowszej interpretacji indywidualnej skarbówka zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, w której brat podatniczki uregulował jej zaległości podatkowe, dokonując przelewów bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego.
Skarbówka chce zabrać obywatelom i firmom przedawnienie podatków
09 sty 2026

Pomimo krytyki ze strony ekspertów Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z pomysłu wykreślenia zakazu prowadzenia postępowania karnego wobec obywatela i przedsiębiorcy po przedawnieniu się podatku. Tak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu".
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA