Nowe prognozy dla Polski. Wiadomo, ile ma wynieść PKB

Fitch Global Ratings skorygował prognozy dla polskiej gospodarki na najbliższe lata. Agencja obniżyła oczekiwany wzrost PKB w 2026 roku, wskazując na słabsze dane gospodarcze i gorsze perspektywy dla strefy euro. Jednocześnie eksperci przewidują stabilizację stóp procentowych oraz stopniowe wygaszanie presji inflacyjnej.

Fitch Global Ratings obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2026 r. do 3,3 proc. z 3,6 proc., na 2027 r. podtrzymała 2,9 proc. - wynika z czerwcowej rundy prognostycznej agencji. Fitch spodziewa się stabilizacji stóp procentowych NBP na poziomie 3,75 proc. do końca 2026 r. i jednej obniżki o 25 pb. w 2027 r.

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Fitch obniża prognozę wzrostu gospodarczego Polski

"Obniżyliśmy naszą prognozę realnego wzrostu PKB na 2026 r. do 3,3 proc. z 3,6 proc. (z marca), co odzwierciedla słabsze wyniki PKB oraz niższy popyt zewnętrzny, w tym cięcie prognoz wzrostu gospodarczego w strefie euro. Utrzymujemy prognozę wzrostu na 2027 r. na poziomie 2,9 proc., gdyż konsolidacja fiskalna i malejące inwestycje publiczne finansowane ze środków UE lekko hamują ekspansję gospodarczą" - napisano w raporcie Fitch.

Wzrost PKB Polski w ocenie agencji jest wspierany przez ciasny rynek pracy, wzrost płac, poprawę akcji kredytowej banków, a także nadal stosunkowo luźną politykę fiskalną. Mimo obniżenia prognozy na 2026 rok, Fitch nadal zakłada utrzymanie relatywnie solidnego tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

Co ma napędzać polską gospodarkę w kolejnych latach?

"Prognozujemy wzrost gospodarczy na 2028 r. na poziomie 3,2 proc., zgodnie z potencjałem. Umowa pożyczki SAFE w wysokości 43,7 mld EUR powinna wesprzeć wydatki na obronność oraz średnioterminowy wkład krajowego przemysłu obronnego we wzrost gospodarczy" - dodano.

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Według analityków jednym z czynników wspierających rozwój gospodarczy mogą być zwiększone nakłady na bezpieczeństwo i obronność. Istotną rolę ma odegrać również krajowy przemysł obronny. Fitch zakłada, że w średnim terminie polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie zbliżonym do swojego potencjału.

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Inflacja wyższa od wcześniejszych oczekiwań

W świetle szoku cenowego na rynku energii Fitch podniosła prognozę inflacji w Polsce na koniec 2026 r. do 3,5 proc. do 3,3 proc., a w kolejnych latach oczekuje spadku wskaźnika w kierunku środka pasma odchyleń NBP.

Zdaniem ekspertów wpływ na ścieżkę inflacji nadal będą miały ceny energii oraz sytuacja na rynku pracy. Jednocześnie agencja spodziewa się stopniowego powrotu dynamiki cen do poziomów bliższych celowi Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że choć presja inflacyjna pozostaje podwyższona, w dłuższym horyzoncie ma stopniowo słabnąć.

Stopy procentowe i kurs złotego. Fitch wskazuje możliwy scenariusz

Analitycy agencji spodziewają się stabilizacji stopy referencyjnej NBP na poziomie 3,75 proc. do końca 2026 r., a w 2027 r. jednej obniżki o 25 pb. i stabilizacji głównej stopy 3,50 proc. do końca 2028 r.

"Odzwierciedla to również kompromis między inflacją a bardzo luźnym kursem fiskalnym, napiętym rynkiem pracy i wciąż podwyższonymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Biorąc pod uwagę aktualne trendy, oczekiwane zmiany makroekonomiczne oraz w pozycji zewnętrznej, w tym szok warunków handlu, prognozujemy nieznaczne osłabienie złotego do poziomu 3,65 za dolara na koniec 2026 r. i 3,68 na koniec 2027 r." - dodano.

Według prognoz agencji polityka pieniężna pozostanie ostrożna, a skala ewentualnych obniżek stóp procentowych będzie ograniczona. Fitch zakłada również nieznaczne osłabienie złotego względem dolara, co ma być efektem zmian w otoczeniu makroekonomicznym i sytuacji w handlu międzynarodowym.

Jak Polska wypada na tle ocen największych agencji ratingowych?

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie „A2” - z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski według S&P jest stabilna, a według Fitch - negatywna.

Oceny agencji ratingowych są jednym z najważniejszych wskaźników postrzegania wiarygodności finansowej państwa przez inwestorów. Mają one wpływ na koszty finansowania długu oraz atrakcyjność kraju dla kapitału zagranicznego.