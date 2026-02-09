Do 85 tys. zł bez podatku. Kto może skorzystać z ulgi dla młodych

Masz mniej niż 26 lat? Możesz nie płacić podatku od części swoich przychodów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych.

Ulga dla młodych to jedno z najważniejszych zwolnień podatkowych przewidzianych w ustawie o PIT dla osób rozpoczynających aktywność zawodową. Przysługuje podatnikom, którzy nie ukończyli 26. roku życia i osiągają przychody z określonych w przepisach źródeł. Jej istotą jest zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do ustawowego limitu, bez względu na liczbę umów czy płatników.

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych?

Ulga przysługuje Ci, jeżeli masz mniej niż 26 lat. Możesz z niej skorzystać, jeżeli:

spełniasz warunek dotyczący wieku – masz mniej niż 26 lat, oraz

osiągasz przychody z określonych tytułów.

Ważne Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku przychodów uzyskanych z określonych tytułów, do wysokości wskazanej w ustawie o PIT.

Jakie przychody obejmuje ulga?

Ulga obejmuje przychody z:

pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

(umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), umowy zlecenia zawartej przez osobę fizyczną z:

zawartej przez osobę fizyczną z: podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem nieruchomości lub jego zarządcą/administratorem – jeśli usługi są wykonywane wyłącznie dla potrzeb tej nieruchomości, przedsiębiorstwem w spadku.



Ważne Ulga nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

praktyki absolwenckiej , o której mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r.,

, o której mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r., stażu uczniowskiego , o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów i liczby płatników.

Przykład Mam 25 lat, jestem na zwolnieniu lekarskim i pobieram z tego tytułu zasiłek chorobowy. Czy ten przychód podlega opodatkowaniu? Tak. Zwolnione z opodatkowania są wyłącznie przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, świadczenia z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, z tytułu staży uczniowskich oraz zasiłków macierzyńskich. Zasiłek chorobowy, który otrzymujesz stanowi przychód z innych źródeł i nie korzysta ze zwolnienia z podatku.

Limit ulgi dla młodych

Zwolnieniu od podatku podlegają przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Co istotne, kwota 85 528 zł jest łącznym limitem w ramach ulg: dla młodych, dla rodzin 4+, na powrót.

Jeśli korzystasz z dwóch ulg w tym samym roku, przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do tej kwoty. Jeżeli przekroczysz limit ulgi, do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Przykład Moje przychody w 2025 r. wynoszą 60 000 zł, w tym 20 000 zł to przychody korzystające z ulgi dla młodych. Czy mogę odliczyć składki społeczne, które zapłaciłem? Odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawą wymiaru jest przychód zwolniony. W przypadku gdy osiągniesz przychody w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszona o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%.

Jak korzystać z ulgi dla młodych?

Nie musisz posiadać żadnych dokumentów, aby móc skorzystać z ulgi. Zastosowanie zwolnienia wynika z Twojego wieku oraz rodzaju osiąganych przychodów. Ulgę można stosować już w trakcie roku podatkowego. Finalnie rozlicza się ją w zeznaniu rocznym PIT.

Ważne Jeżeli ulga nie była stosowana w trakcie roku, przychody objęte zwolnieniem wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Uzyskanie przychodów, które w całości są objęte ulgą dla młodych, samo w sobie nie nakłada na Ciebie obowiązku złożenia zeznania rocznego. Obowiązek złożenia zeznania wystąpi wtedy, gdy występują dodatkowe okoliczności, np.:

oprócz przychodów objętych ulgą masz przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej (np. przychody z działalności nierejestrowanej, inne źródła),

ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku,

chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zostały zapłacone od przychodów objętych ulgą,

masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których nie masz już prawa.

W takim przypadku składając zeznanie roczne musisz wykazać w nim również przychody objęte ulgą.

Jak wykazać ulgę w zeznaniu rocznym PIT?

Przychody objęte ulgą należy wykazać w części zeznania dotyczącej przychodów zwolnionych z opodatkowania:

część D zeznania PIT-37,

część D zeznania PIT-36.

Uzyskiwanie przychodów korzystających z ulgi nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Rozliczenie wspólne i preferencyjne

Możesz złożyć wspólne zeznanie z małżonkiem, jeśli spełnione są pozostałe warunki.

Jeżeli samotnie wychowujesz dziecko (dzieci) i spełniasz warunki z ustawy o PIT, możesz rozliczyć się preferencyjnie. Jeżeli w roku podatkowym uzyskałeś(-aś) wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dziecko do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

