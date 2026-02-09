REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » PIT » Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT

Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 19:08
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT
Do 85 tys. zł bez podatku. Kto może skorzystać z ulgi dla młodych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz mniej niż 26 lat? Możesz nie płacić podatku od części swoich przychodów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych.

Ulga dla młodych to jedno z najważniejszych zwolnień podatkowych przewidzianych w ustawie o PIT dla osób rozpoczynających aktywność zawodową. Przysługuje podatnikom, którzy nie ukończyli 26. roku życia i osiągają przychody z określonych w przepisach źródeł. Jej istotą jest zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do ustawowego limitu, bez względu na liczbę umów czy płatników.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych?

Ulga przysługuje Ci, jeżeli masz mniej niż 26 lat. Możesz z niej skorzystać, jeżeli:

  • spełniasz warunek dotyczący wieku – masz mniej niż 26 lat, oraz
  • osiągasz przychody z określonych tytułów.
Ważne

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku przychodów uzyskanych z określonych tytułów, do wysokości wskazanej w ustawie o PIT.

Jakie przychody obejmuje ulga?

Ulga obejmuje przychody z:

  • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • umowy zlecenia zawartej przez osobę fizyczną z:
    • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
    • właścicielem nieruchomości lub jego zarządcą/administratorem – jeśli usługi są wykonywane wyłącznie dla potrzeb tej nieruchomości,
    • przedsiębiorstwem w spadku.
Ważne

Ulga nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

  • praktyki absolwenckiej, o której mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r.,
  • stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów i liczby płatników.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Przykład

Mam 25 lat, jestem na zwolnieniu lekarskim i pobieram z tego tytułu zasiłek chorobowy. Czy ten przychód podlega opodatkowaniu?

Tak. Zwolnione z opodatkowania są wyłącznie przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, świadczenia z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, z tytułu staży uczniowskich oraz zasiłków macierzyńskich. Zasiłek chorobowy, który otrzymujesz stanowi przychód z innych źródeł i nie korzysta ze zwolnienia z podatku.

Limit ulgi dla młodych

Zwolnieniu od podatku podlegają przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Co istotne, kwota 85 528 zł jest łącznym limitem w ramach ulg: dla młodych, dla rodzin 4+, na powrót.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli korzystasz z dwóch ulg w tym samym roku, przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do tej kwoty. Jeżeli przekroczysz limit ulgi, do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Przykład

Moje przychody w 2025 r. wynoszą 60 000 zł, w tym 20 000 zł to przychody korzystające z ulgi dla młodych. Czy mogę odliczyć składki społeczne, które zapłaciłem?

Odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawą wymiaru jest przychód zwolniony.

W przypadku gdy osiągniesz przychody w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszona o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%.

Jak korzystać z ulgi dla młodych?

Nie musisz posiadać żadnych dokumentów, aby móc skorzystać z ulgi. Zastosowanie zwolnienia wynika z Twojego wieku oraz rodzaju osiąganych przychodów. Ulgę można stosować już w trakcie roku podatkowego. Finalnie rozlicza się ją w zeznaniu rocznym PIT.

Ważne

Jeżeli ulga nie była stosowana w trakcie roku, przychody objęte zwolnieniem wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Uzyskanie przychodów, które w całości są objęte ulgą dla młodych, samo w sobie nie nakłada na Ciebie obowiązku złożenia zeznania rocznego. Obowiązek złożenia zeznania wystąpi wtedy, gdy występują dodatkowe okoliczności, np.:

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

  • oprócz przychodów objętych ulgą masz przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej (np. przychody z działalności nierejestrowanej, inne źródła),
  • ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku,
  • chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zostały zapłacone od przychodów objętych ulgą,
  • masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których nie masz już prawa.

W takim przypadku składając zeznanie roczne musisz wykazać w nim również przychody objęte ulgą.

Jak wykazać ulgę w zeznaniu rocznym PIT?

Przychody objęte ulgą należy wykazać w części zeznania dotyczącej przychodów zwolnionych z opodatkowania:

  • część D zeznania PIT-37,
  • część D zeznania PIT-36.

Uzyskiwanie przychodów korzystających z ulgi nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Rozliczenie wspólne i preferencyjne

Możesz złożyć wspólne zeznanie z małżonkiem, jeśli spełnione są pozostałe warunki.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Jeżeli samotnie wychowujesz dziecko (dzieci) i spełniasz warunki z ustawy o PIT, możesz rozliczyć się preferencyjnie. Jeżeli w roku podatkowym uzyskałeś(-aś) wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dziecko do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zobacz również:

ulga dla młodych rozliczenie pit

ulga dla młodych rozliczenie pit

Infor

Powiązane
Czeka nas zaciskanie pasa? Emerytury mogą być pierwszą ofiarą rosnącego długu
Czeka nas zaciskanie pasa? Emerytury mogą być pierwszą ofiarą rosnącego długu
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 r.: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 r.: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Należności z tytułu dostaw i usług – niewidzialny majątek firm i realne ryzyko biznesowe. Kiedy szczególnie warto je ubezpieczyć?
09 lut 2026

Firmy najchętniej ubezpieczają majątek trwały. Często zapominają natomiast o ochronie należności z tytułu dostaw i usług. Tymczasem to niewypłacalność kluczowego kontrahenta, czy po prostu oszustwo mogą spowodować największe problemy.
U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?
09 lut 2026

Co z wydatkami na usługi medyczne, które pacjenci ponoszą na rynku usług prywatnych? Kto i które może uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym? Pacjenci muszą płacić coraz więcej, a zapowiadane zmiany nie wchodzą w życie.
Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT
09 lut 2026

Masz mniej niż 26 lat? Możesz nie płacić podatku od części swoich przychodów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych.
Skarbówka nie może już ignorować IE-599. Przełomowy wyrok sądu zmienia zasady gry
09 lut 2026

Elektroniczny komunikat IE-599 od lat budził spory w kontekście stosowania stawki 0% VAT przy eksporcie. Najnowszy wyrok WSA w Łodzi, oparty na orzecznictwie TSUE, jednoznacznie przesądza jego status: to pełnoprawny dokument urzędowy, którego mocy dowodowej nie można podważyć arbitralnie.

REKLAMA

Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
06 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.
KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
09 lut 2026

Pierwsze dni działania Krajowego Systemu e-Faktur pokazały, że technologia zdała egzamin, natomiast prawdziwe wyzwania stoją dziś przed przedsiębiorstwami i księgowością. Problemy nie wynikały głównie z systemu, lecz z procesów, przyzwyczajeń oraz przygotowania organizacji do pracy w pełni cyfrowym obiegu dokumentów.
Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE
06 lut 2026

Wprowadzenie przez Unię Europejską cła antydumpingowego na stopiony tlenek glinu, połączone z jednoczesnym zastosowaniem kontyngentu taryfowego, stanowi jedno z bardziej nietypowych rozwiązań w ostatnich latach w zakresie instrumentów ochrony handlu. W praktyce antydumpingowej UE po raz pierwszy zastosowano mechanizm, który dotychczas wykorzystywany był przede wszystkim w obszarze ceł wyrównawczych. Rozwiązanie to ma istotne znaczenie zarówno dla importerów i eksporterów, jak i dla przemysłu unijnego wykorzystującego ten surowiec.
Jak wystawiać faktury w KSeF? Offline, online, tryb awaryjny
06 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?

REKLAMA

Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane
05 lut 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono do tej pory ponad 6,6 mln faktur - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
05 lut 2026

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA