Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował

Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował

25 maja 2026, 09:49
Adam Kuchta
dopłaty bezpośrednie
Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale spóźnienie może oznaczać realne straty finansowe. Po 1 czerwca 2026 roku kwota wsparcia będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Resort rolnictwa wydłużył także termin wprowadzania zmian do dokumentów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 1 czerwca 2026 roku. Decyzja ma związek z trudnymi warunkami pogodowymi, które w ostatnich miesiącach dotknęły gospodarstwa w całej Polsce. Rolnicy zyskali dodatkowy czas nie tylko na złożenie dokumentów, ale także na wprowadzenie zmian we wnioskach.

MRiRW wydłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Wydłużony został termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnicy mogą je składać do 1 czerwca 2026 r., dotychczas obowiązywał termin do 15 maja - poinformował resort rolnictwa zaznaczając, że opublikowane zostało stosowne rozporządzenie.

„Słuchamy głosów rolników. Na tej podstawie oraz w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe do 1 czerwca 2026 r. Chcemy, aby każdy rolnik miał realną możliwość złożenia wniosku poprawnie i bez pośpiechu, w tym celu podejmujemy wszelkie kroki, aby stworzyć do tego odpowiednie warunki. Ważne, aby wszystkie złożone wnioski były kompletne, dzięki czemu środki finansowe sprawnie trafią do beneficjentów” – podkreślił minister rolnictwa Stefan Krajewski, cytowany w komunikacie.

Trudne warunki pogodowe powodem zmian

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MRiRW tłumaczyło, że na konieczność wydłużenia tych terminów w 2026 r. wpływają, występujące w tym roku, w Polsce, niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym długotrwała susza, nagłe spadki temperatur oraz intensywne wiatry, które powodują uszkodzenia upraw i wymagają dodatkowego nakładu pracy rolników. „Jak wynika z sygnałów kierowanych do MRiRW, część wniosków, które udało się przygotować będą wymagały zmiany, ze względu na straty w uprawach spowodowane anomaliami pogodowymi - wskazano.

Resort podkreśla, że wydłużenie terminu ma umożliwić rolnikom spokojne przygotowanie dokumentacji i uniknięcie błędów we wnioskach. To szczególnie ważne dla gospodarstw, które poniosły straty i muszą aktualizować dane dotyczące upraw.

Kogo dotyczy wydłużony termin? Lista form wsparcia

Jak poinformował resort, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra Krajewskiego, opublikowane zostało rozporządzenie wydłużające termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgodnie z nim wnioski można składać do 1 czerwca 2026 r.

Ważne

Wydłużony termin dotyczy: płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w skutecznym ubieganiu się o środki finansowe. Mają także na celu zapewnić sprawniejszą obsługę wniosków przez administrację.

Można złożyć wniosek także po terminie. Są jednak potrącenia

Wniosek o przyznanie płatności może być złożony również później – 25 dni kalendarzowych po 1 czerwca, czyli do 26 czerwca 2026 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota pomocy zostanie pomniejszona o 1 proc.

Ważne

Wydłużony został także termin składania zmian do wniosków – rolnicy mogą je wprowadzać do 16 czerwca 2026 r.

Dodatkowy czas ma pozwolić beneficjentom na korektę danych i dostosowanie dokumentów do aktualnej sytuacji w gospodarstwach, szczególnie tam, gdzie anomalie pogodowe wpłynęły na strukturę upraw lub wysokość strat.

