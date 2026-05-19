Niezaplanowana w budżecie firmy darowizna może być skontrolowana. Jak się przygotować na taką kontrolę?

Niezaplanowana w budżecie firmy darowizna może być skontrolowana. Jak się przygotować na taką kontrolę?

19 maja 2026, 13:49
Shutterstock

W ostatnich tygodniach, szczególnie po spektakularnej zbiórce na Fundację Cancer Fighters, powróciła dyskusja o gotowości firm do wpłacania wysokich darowizn na cele społeczne i charytatywne. Wraz z nią pojawiło się też pytanie, które w praktyce dotyczy znacznie szerszego obszaru niż same przelewy: jak firmy powinny dziś zarządzać finansami, żeby nie tylko działać odpowiedzialnie społecznie, ale też być przygotowane na rosnącą transparentność i potencjalne kontrole przepływów.

Z perspektywy zarządzania finansami darowizna nie jest już wyłącznie decyzją wizerunkową czy CSR-ową. W obecnym otoczeniu regulacyjnym i technologicznym każda większa transakcja firmowa funkcjonuje w systemie, który automatycznie analizuje jej źródło, skalę i zgodność z profilem działalności spółki. To oznacza, że nawet w pełni legalne i uzasadnione społecznie działania mogą wymagać dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień.

Budżet jako fundament bezpieczeństwa finansowego

W wielu firmach wciąż obserwujemy podejście, w którym darowizny lub działania społeczne są realizowane „z bieżącej decyzji zarządu”, bez wcześniejszego osadzenia ich w strukturze budżetowej. To jeden z najczęstszych błędów, który w praktyce zwiększa ryzyko operacyjne i utrudnia późniejsze uzasadnienie przepływów finansowych.

W dobrze zarządzanych organizacjach darowizny są elementem zaplanowanego budżetu - najczęściej w ramach polityki CSR, marketingu lub osobno wydzielonego funduszu strategicznego. Kluczowe jest to, że środki są zabezpieczone i istnieje ścieżka decyzyjna oraz jasna logika ich wykorzystania.

Brak takiego podejścia powoduje, że każda większa transakcja staje się potencjalnym „zdarzeniem incydentalnym” z perspektywy banku lub instytucji finansowej. A to właśnie incydentalność, a nie sama darowizna, najczęściej uruchamia dodatkowe pytania.

Kontrole nie są wyjątkiem, tylko standardem

Współczesny system finansowy opiera się na automatycznej analizie ryzyka. Banki i instytucje płatnicze są zobowiązane do monitorowania transakcji w ramach procedur AML i KYC, co w praktyce oznacza, że nietypowe przepływy - niezależnie od ich celu - mogą zostać oznaczone do dodatkowej weryfikacji. Nie dotyczy to wyłącznie darowizn. Podobne mechanizmy obejmują również nagłe zmiany struktury kosztów, nietypowe wpływy, duże jednorazowe transfery czy operacje odbiegające od standardowej aktywności spółki.

Z punktu widzenia zarządzania finansami nie jest to jednak sygnał problemu, lecz element systemu bezpieczeństwa. Kluczowe znaczenie ma nie to, czy kontrola się pojawi, ale czy organizacja jest w stanie szybko i spójnie odpowiedzieć na pytania dotyczące źródła środków i uzasadnienia transakcji.

Współczesne finanse firmowe nie są już tylko rejestracją zdarzeń, ale systemem, który musi w każdej chwili pozwalać odtworzyć decyzję biznesową i jej kontekst. Brak spójnych danych jest dziś większym ryzykiem niż sama kontrola - wskazuje Adam Zagała, wspołzałożyciel Value Finance.

Skąd spółki biorą środki na darowizny

W praktyce rynkowej można wyróżnić kilka modeli finansowania działań społecznych. Najbardziej dojrzały z perspektywy zarządczej jest model oparty na wcześniejszym planowaniu budżetu. Oznacza to, że darowizny są przewidziane w strukturze finansowej firmy i wynikają z jej strategii, a nie z bieżących decyzji operacyjnych.

Drugim podejściem jest finansowanie darowizn z bieżącej płynności lub zysku, co jest rozwiązaniem stosowanym szczególnie w mniejszych organizacjach. W tym modelu kluczowe jest jednak to, czy firma potrafi wykazać stabilność finansową i brak wpływu takiej decyzji na bieżące zobowiązania.

Najbardziej ryzykowne z punktu widzenia zarządzania i potencjalnych analiz instytucji finansowych są natomiast sytuacje, w których darowizny nie są w żaden sposób osadzone w budżecie ani strategii finansowej. W takich przypadkach trudniej jest wykazać ich przewidywalność i spójność z działalnością operacyjną spółki.

Kluczowy problem: spójność danych

W praktyce większość wyzwań związanych z kontrolami nie wynika z samych transakcji, ale z jakości danych finansowych i sposobu ich organizacji w firmie. Rozproszone informacje, brak ujednoliconych procedur akceptacji wydatków czy niespójności pomiędzy działami powodują, że nawet prawidłowe operacje mogą wymagać dodatkowego wyjaśnienia.

Dlatego coraz większe znaczenie ma nie tylko sama księgowość, ale również zarządzanie danymi finansowymi w czasie rzeczywistym. Firmy, które potrafią szybko odtworzyć kontekst decyzji finansowych od poziomu zarządu po operacyjny, znacznie sprawniej przechodzą procesy weryfikacyjne.

Przykład rynkowy: kiedy skala transakcji przyciąga uwagę systemu

Dobrym przykładem tego, jak działa współczesny system finansowy, jest sytuacja dużych publicznych zbiórek i darowizn realizowanych przez spółki w ramach akcji charytatywnych. W przypadku ZEN.COM, który uczestniczył w jednej z głośnych zbiórek internetowych, pojawiło się zainteresowanie mediów oraz instytucji analizujących przepływy finansowe związane ze skalą transakcji.
- Sama sytuacja nie dotyczyła zakwestionowania darowizny jako takiej, lecz pokazuje mechanizm, w którym duże i nietypowe przepływy finansowe, szczególnie w kontekście dynamicznych, publicznych zbiórek, mogą stać się przedmiotem dodatkowej analizy systemowej. W takich przypadkach kluczowe nie jest samo zdarzenie, ale gotowość organizacji do pełnego udokumentowania źródła środków i logiki biznesowej decyzji – mówi Małgorzata Mazur, Partner Zarządzający i współzałożycielka Value Finance.

Od reakcji do przygotowania

Największą zmianą w podejściu do finansów firmowych jest odejście od modelu reaktywnego na rzecz przygotowania systemowego. Oznacza to, że organizacje nie powinny koncentrować się na „obsłudze kontroli”, ale na budowie struktury, która umożliwia transparentne i szybkie wyjaśnianie wszystkich istotnych przepływów finansowych.

W praktyce obejmuje to trzy obszary:
- uporządkowany budżet,
- jasno zdefiniowane procesy decyzyjne oraz
- spójny system danych finansowych.
Dopiero ich połączenie tworzy organizację, która jest odporna nie tylko na kontrole, ale przede wszystkim na zmienność otoczenia gospodarczego.

Odporność finansowa jako element zarządzania

Współczesne zarządzanie finansami coraz rzadziej polega na raportowaniu przeszłości, a coraz częściej na budowaniu zdolności do podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Darowizny, choć są tylko jednym z elementów działalności firmy, dobrze pokazują szerszy problem: czy organizacja rzeczywiście kontroluje swoje przepływy finansowe, czy jedynie je ewidencjonuje.

Z tej perspektywy odporność finansowa nie jest już pojęciem teoretycznym. Staje się realnym elementem przewagi konkurencyjnej, szczególnie w środowisku, w którym transparentność, tempo przepływu informacji i automatyzacja kontroli finansowych stale rosną.

Value Finance to zewnętrzny dział finansów dla firm, który łączy kompetencje CFO, kontrolingu, księgowości, podatków i automatyzacji danych.

Dlaczego nieplanowana w budżecie firmy darowizna może uruchomić dodatkowe pytania banku?

Brak osadzenia darowizny w budżecie powoduje, że większa transakcja staje się potencjalnym „zdarzeniem incydentalnym” z perspektywy banku lub instytucji finansowej. Incydentalność, a nie sama darowizna, najczęściej uruchamia dodatkowe pytania.

Jakie mechanizmy monitorowania obejmują nietypowe przepływy firmowe?

Banki i instytucje płatnicze monitorują transakcje w ramach procedur AML i KYC. Nietypowe przepływy, niezależnie od celu, mogą zostać oznaczone do dodatkowej weryfikacji.

Gdzie w dobrze zarządzanych organizacjach powinny być planowane firmowe darowizny?

W dobrze zarządzanych organizacjach darowizny są elementem zaplanowanego budżetu, najczęściej w ramach polityki CSR, marketingu lub osobno wydzielonego funduszu strategicznego. Środki są zabezpieczone, a ścieżka decyzyjna i logika wykorzystania są jasne.

Jakie modele finansowania działań społecznych wyróżnia praktyka rynkowa?

Praktyka rynkowa obejmuje model oparty na wcześniejszym planowaniu budżetu, finansowanie darowizn z bieżącej płynności lub zysku oraz sytuacje, w których darowizny nie są osadzone w budżecie ani strategii finansowej.

Co obejmuje przygotowanie systemowe firmy do wyjaśniania istotnych przepływów finansowych?

Przygotowanie systemowe obejmuje trzy obszary: uporządkowany budżet, jasno zdefiniowane procesy decyzyjne oraz spójny system danych finansowych. Połączenie tych obszarów tworzy organizację odporną na kontrole i zmienność otoczenia gospodarczego.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

