Strona główna » Księgowość » Wiadomości » KSeF w 2026 roku jest już faktem. Ale co czeka przedsiębiorców od stycznia 2027?

KSeF w 2026 roku jest już faktem. Ale co czeka przedsiębiorców od stycznia 2027?

08 maja 2026, 22:08
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
KSeF już działa w 2026. Ale jeszcze zaskoczy w 2027
Papierowa faktura odchodzi do historii. Od ponad miesiąca dziesiątki tysięcy polskich firm wystawiają dokumenty wyłącznie przez Krajowy System e-Faktur. To efekt rewolucji, która ruszyła w lutym i kwietniu 2026 – i która jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Przed nami kluczowy termin: styczeń 2027.

Luty 2026: więksi przedsiębiorcy poszli na pierwszy ogień, reszta zaczęła od nich odbierać faktury przez KSEF

Pierwsza fala obowiązku uderzyła 1 lutego 2026 roku. Duzi podatnicy – ci, którzy mieli sprzedaż z VAT przekraczającą 200 milionów złotych – przeszli na KSeF jako pierwsi. Ale luty 2026 dotknął wszystkich bez wyjątku w innym wymiarze. Od 1 lutego 2026 r. odbiór faktur w systemie KSeF stał się obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, gdy otrzymywał fakturę od takiego dużego podmiotu – niezależnie od tego, czy sam zdecydował się już na wystawianie faktur w KSeF. Nawet właściciel jednoosobowej działalności musiał od tego dnia dostosować swoje procesy. Wielu przedsiębiorców przekonało się o tym boleśnie, gdy faktury od dużych kontrahentów przestały przychodzić mailem.

Kwiecień 2026: reszta rynku dołącza do systemu

Miniony miesiąc był dla polskiego biznesu przełomowy. Cała reszta przedsiębiorców dołączyła do KSeF 1 kwietnia 2026 r., niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy korzystają ze zwolnienia. Najważniejsza zasada jest nieprzejednana: faktura jest wystawiona dopiero wtedy, gdy zostanie skutecznie przesłana do systemu i przejdzie jego walidację. Dokument wygenerowany w programie, który nie trafił do KSeF, nie istnieje jako faktura ustrukturyzowana, nawet jeśli dotarł do kontrahenta jako PDF.

Po wejściu obowiązkowego KSeF faktury papierowe nie są uznawane za formalne dokumenty księgowe. Koniec z segregatorami, koniec z PDFem w mailu. To może być co najwyżej wizualizacja faktury.

Przedsiębiorcy mogą jednak odetchnąć, bo ustawodawca przewidział okres ochronny. Sankcje finansowe za błędy techniczne są zawieszone do końca 2026 roku, co daje firmom czas na dopracowanie wdrożeń bez ryzyka natychmiastowych kar.

Styczeń 2027: ostatni w kolejce i koniec tarczy ochronnej oraz wyjątków - KSeF będzie już bezwzględny

Rok 2026 to wciąż nie finał tej historii. Od 1 stycznia 2027 r. do KSeF dołączą najmniejsze podmioty o miesięcznej sprzedaży do 10 tys. zł. Mowa o freelancerach, drobnych rzemieślnikach i mikroprzedsięborcach, którzy przez cały 2026 rok korzystają z wyłączenia.

Styczeń 2027 to jednak przede wszystkim koniec okresu ochronnego dla wszystkich i patrzenia przez palce na niekorzystanie z KSeF. Kary za błędy i niedostosowanie systemów, zawieszone do końca 2026 r., zaczną wtedy obowiązywać. Co więcej, od 1 stycznia 2027 roku numer KSeF stanie się obowiązkowy przy dokonywaniu płatności między podatnikami VAT. Faktura i przelew zostaną trwale ze sobą powiązane.

Co zyskują firmy na KSeF?

Rewolucja nie jest jednostronna. Główne korzyści to skrócenie czasu zwrotu VAT z 60 do 40 dni (działa już od lutego 2026), automatyzacja procesów księgowych, bezpieczne przechowywanie faktur przez 10 lat w systemie oraz uproszczenie obowiązków sprawozdawczych. Ministerstwo Finansów nie zamierza też zostawiać przedsiębiorców bez wsparcia – w całej Polsce w urzędach skarbowych funkcjonują specjalne stanowiska komputerowe i informacyjne, na których podatnicy mogą sprawdzić, jak odebrać i wystawić fakturę w KSeF przy użyciu bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów lub dowiedzieć się więcej..

Źródło: Ministerstwo Finansów

2027 rok to już będzie za późno na bezkarny wpis do tego rejestru - czas minie jeszcze w 2026
Koniec z zawiłymi fakturami - rewolucja w rachunkach za prąd
Przekroczysz w 2026 limit choćby o złotówkę, a w 2027 zapłacisz wtedy ponad dwa razy wyższy podatek
Nie wystarczy wystawić fakturę w KSeF - w tych przypadkach trzeba jeszcze wydać nabywcy potwierdzenie transakcji. W jakiej formie i treści?
08 maja 2026

Przepisy ustawy o VAT dopuszczają wystawienie faktury ustrukturyzowanej w innym modelu niż online w określonych trybach, jednak nie rozstrzygają wprost, jaki dokument w tym czasie powinien otrzymać nabywca. Kluczowe znaczenie ma nadanie fakturze numeru KSeF, od którego według resortu finansów zależy możliwość przekazania jej wizualizacji. W przeciwnym razie sprzedawca przekazuje jedynie potwierdzenie transakcji, które nie jest fakturą i nie uprawnia do odliczenia VAT. Potwierdzenie transakcji wydawane, gdy nie można wystawić wizualizacji faktury, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się dokumentem pomocniczym, w praktyce pełni istotną rolę.
Można złożyć lub skorygować PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?
08 maja 2026

W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: 7 maja po godzinie 21:00, ponownie ruszyła usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.
Faktury i korekty wystawiane poza KSeF w 2026 r. - co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
08 maja 2026

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.

Przekroczysz w 2026 limit choćby o złotówkę, a w 2027 zapłacisz wtedy ponad dwa razy wyższy podatek
08 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który powinni przeczytać wszyscy mali podatnicy korzystający z preferencyjnej stawki CIT. Sprawa dotyczy pozornie prostego pytania: co się dzieje, gdy firma przekroczy roczny limit przychodów uprawniający do stosowania 9 procent podatku dochodowego? Czy można wówczas podzielić dochód i zastosować dwie stawki? NSA odpowiedział jednoznacznie – i niekoniecznie po myśli przedsiębiorców.
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT - trzeba mieć dowód wpłaty
07 maja 2026

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.
Składka zdrowotna: uwaga na zmiany w rozliczeniu rocznym przedsiębiorców (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy). Rok składkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym
07 maja 2026

Maj dla wielu przedsiębiorców wygląda podobnie: dużo spraw bieżących, terminy się piętrzą, a gdzieś pomiędzy fakturami, podatkami i codziennym prowadzeniem firmy wraca temat, który co roku budzi ten sam niepokój: roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W 2026 roku to rozliczenie wygląda trochę inaczej niż rok wcześniej. Co ważne, część zmian można odczuć jako ulgę. Choć sam obowiązek nie zniknął, zmieniły się niektóre zasady, które dla przedsiębiorców są teraz korzystniejsze.
KSeF 2026: unikamy katastrofy, bo faktury wystawiamy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?
08 maja 2026

Minął pierwszy miesiąc obowiązkowego KSeF. Podatnicy zachowali się w pełni racjonalnie, bo w przytłaczającej większości wystawiają po staremu faktury papierowe i elektroniczne, a niewielka ich część robi to podwójnie: po staremu i po nowemu (do KSeF). Zgodnie z przewidywaniami jedynym sposobem uniknięcia katastrofy rozliczeniowej, którą niesie za sobą nakaz powszechnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, było przysłowiowe „olanie” tego obowiązku – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Rewolucja w sporach z fiskusem: ugoda zamiast kontroli. Podatnik zapłaci o połowę mniej
05 maja 2026

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (UDER110), który przewiduje wprowadzenie tzw. ugody podatkowej. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, podatnik i organ będą mogli polubownie zamknąć sprawę zaległości podatkowej, a wnioskodawca będzie mógł uzyskać obniżenie odsetek, ochronę przed odpowiedzialnością karnoskarbową w zakresie objętym ugodą oraz odroczenie albo rozłożenie spłaty na raty.
Nowe przepisy o AI w 2026 roku: co sprawdzi regulator, a na co musi przygotować się biznes?
05 maja 2026

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 (dalej „AI Act” lub „Rozporządzenie”) obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 sierpnia 2024 r., przy czym start stosowania poszczególnych przepisów został podzielony na fazy rozłożone w czasie. W sierpniu 2026 rozpocznie się stosowanie regulacji w części dotyczącej systemów AI wysokiego ryzyka, obowiązków dotyczących przejrzystości, a także egzekwowanie AI Act na szczeblu krajowym. Z tym ostatnim związany jest projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, który obecnie jest na etapie prac sejmowych.
