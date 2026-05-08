KSeF już działa w 2026. Ale jeszcze zaskoczy w 2027

Papierowa faktura odchodzi do historii. Od ponad miesiąca dziesiątki tysięcy polskich firm wystawiają dokumenty wyłącznie przez Krajowy System e-Faktur. To efekt rewolucji, która ruszyła w lutym i kwietniu 2026 – i która jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Przed nami kluczowy termin: styczeń 2027.

Luty 2026: więksi przedsiębiorcy poszli na pierwszy ogień, reszta zaczęła od nich odbierać faktury przez KSEF

Pierwsza fala obowiązku uderzyła 1 lutego 2026 roku. Duzi podatnicy – ci, którzy mieli sprzedaż z VAT przekraczającą 200 milionów złotych – przeszli na KSeF jako pierwsi. Ale luty 2026 dotknął wszystkich bez wyjątku w innym wymiarze. Od 1 lutego 2026 r. odbiór faktur w systemie KSeF stał się obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, gdy otrzymywał fakturę od takiego dużego podmiotu – niezależnie od tego, czy sam zdecydował się już na wystawianie faktur w KSeF. Nawet właściciel jednoosobowej działalności musiał od tego dnia dostosować swoje procesy. Wielu przedsiębiorców przekonało się o tym boleśnie, gdy faktury od dużych kontrahentów przestały przychodzić mailem.

Kwiecień 2026: reszta rynku dołącza do systemu

Miniony miesiąc był dla polskiego biznesu przełomowy. Cała reszta przedsiębiorców dołączyła do KSeF 1 kwietnia 2026 r., niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy korzystają ze zwolnienia. Najważniejsza zasada jest nieprzejednana: faktura jest wystawiona dopiero wtedy, gdy zostanie skutecznie przesłana do systemu i przejdzie jego walidację. Dokument wygenerowany w programie, który nie trafił do KSeF, nie istnieje jako faktura ustrukturyzowana, nawet jeśli dotarł do kontrahenta jako PDF.

Po wejściu obowiązkowego KSeF faktury papierowe nie są uznawane za formalne dokumenty księgowe. Koniec z segregatorami, koniec z PDFem w mailu. To może być co najwyżej wizualizacja faktury.

Przedsiębiorcy mogą jednak odetchnąć, bo ustawodawca przewidział okres ochronny. Sankcje finansowe za błędy techniczne są zawieszone do końca 2026 roku, co daje firmom czas na dopracowanie wdrożeń bez ryzyka natychmiastowych kar.

Styczeń 2027: ostatni w kolejce i koniec tarczy ochronnej oraz wyjątków - KSeF będzie już bezwzględny

Rok 2026 to wciąż nie finał tej historii. Od 1 stycznia 2027 r. do KSeF dołączą najmniejsze podmioty o miesięcznej sprzedaży do 10 tys. zł. Mowa o freelancerach, drobnych rzemieślnikach i mikroprzedsięborcach, którzy przez cały 2026 rok korzystają z wyłączenia.

Styczeń 2027 to jednak przede wszystkim koniec okresu ochronnego dla wszystkich i patrzenia przez palce na niekorzystanie z KSeF. Kary za błędy i niedostosowanie systemów, zawieszone do końca 2026 r., zaczną wtedy obowiązywać. Co więcej, od 1 stycznia 2027 roku numer KSeF stanie się obowiązkowy przy dokonywaniu płatności między podatnikami VAT. Faktura i przelew zostaną trwale ze sobą powiązane.

Co zyskują firmy na KSeF?

Rewolucja nie jest jednostronna. Główne korzyści to skrócenie czasu zwrotu VAT z 60 do 40 dni (działa już od lutego 2026), automatyzacja procesów księgowych, bezpieczne przechowywanie faktur przez 10 lat w systemie oraz uproszczenie obowiązków sprawozdawczych. Ministerstwo Finansów nie zamierza też zostawiać przedsiębiorców bez wsparcia – w całej Polsce w urzędach skarbowych funkcjonują specjalne stanowiska komputerowe i informacyjne, na których podatnicy mogą sprawdzić, jak odebrać i wystawić fakturę w KSeF przy użyciu bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów lub dowiedzieć się więcej..

Źródło: Ministerstwo Finansów