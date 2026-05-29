Czerwcowe święto demokracji korporacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed zgromadzeniem wspólników lub akcjonariuszy? Jakie są najczęstsze błędy?

Czerwiec to tradycyjnie miesiąc, w którym w spółkach kapitałowych odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy. Wynika to wprost z kodeksowych terminów – zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że właśnie teraz zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy.

To moment szczególny – swoiste „święto demokracji korporacyjnej”. Zwłaszcza w spółkach o rozproszonym akcjonariacie jest to często jedyna realna okazja, aby akcjonariusz – nawet mniejszościowy – poczuł, że uczestniczy w procesie decyzyjnym i może wpływać na kierunek rozwoju spółki.



Oczywiście arytmetyka głosów jest bezwzględna. Pakiet kilku procent akcji rzadko pozwala samodzielnie przeforsować rozstrzygnięcie. Nie oznacza to jednak, że głos pojedynczego akcjonariusza jest bez znaczenia. W praktyce liczy się nie tylko siła głosów, ale także siła argumentów – a ta może wpływać na innych uczestników zgromadzenia.

Jakie są realne narzędzia wpływu

Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie jest najważniejszym organem decyzyjnym spółki kapitałowej – to tutaj podejmuje się uchwały dotyczące jej kluczowych spraw.



Uprawnienia właścicielskie, które mają znaczenie dla wpływu na spółkę, obejmują w szczególności:



- prawo uczestnictwa w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu – akcjonariusz może brać udział osobiście lub przez pełnomocnika,

- prawo zabierania głosu w toku obrad – choć nie zawsze wyrażone wprost jednym przepisem, jest elementem uczestnictwa i praktyki funkcjonowania zgromadzeń,

- prawo zgłaszania wniosków i projektów uchwał (w szczególności przez uprawnionych akcjonariuszy/wspólników, często z progami ustawowymi lub statutowymi),

- prawo wpływu na porządek obrad, w tym – w określonych przypadkach – żądania zwołania zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w jego agendzie,

- prawo sprzeciwu i kwestionowania trybu podejmowania uchwał, co może mieć znaczenie procesowe i ochronne,

- prawo zaskarżenia uchwał zgromadzenia.

Czy pojedynczy akcjonariusz może się wypowiadać?

W praktyce – tak. Skoro akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać na nim swoje prawa, obejmuje to również możliwość zabierania głosu w toku obrad.



Nie jest to wyłącznie kwestia kultury korporacyjnej – to element istoty zgromadzenia jako forum. Zgromadzenie nie jest jedynie „maszynką do głosowania”, ale miejscem dyskusji nad sprawami spółki. W praktyce sposób wykonywania tego prawa regulują regulaminy zgromadzeń oraz przewodniczący obrad, ale co do zasady akcjonariusz ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska.



To właśnie ten element odróżnia bierne posiadanie udziałów od rzeczywistego uczestnictwa właścicielskiego.

Prawo do informacji jest najbardziej niedocenianym narzędziem mniejszości

Dobrze przygotowane, precyzyjne pytania do zarządu potrafią zmienić dynamikę zgromadzenia: ujawnić ryzyka, odsłonić założenia budżetowe, wyjaśnić politykę dywidendową czy logikę kluczowych umów. Warto je:

- przygotować z wyprzedzeniem (maksymalnie konkretne, oparte na sprawozdaniach),

- formułować w sposób, który wymusza odpowiedź „tak/nie” lub liczbową,

- kierować do protokołu, aby pozostał ślad dla akcjonariuszy nieobecnych.



Odmowa odpowiedzi powinna być umotywowana. Sama próba uzyskania informacji często wystarcza, by przesunąć akcenty w debacie, a nawet skłonić zarząd do uzupełnień w materiałach.

Najważniejszy gest proceduralny: sprzeciw do protokołu

Gdy uchwała budzi zastrzeżenia – liczy się nie tylko głos „przeciw”, ale i sprzeciw zaprotokołowany. To on otwiera drogę do późniejszego kwestionowania uchwał. Najczęstsze błędy:

- zbyt ogólny sprzeciw („bo się nie zgadzam”) zamiast wskazania naruszenia procedury lub interesu spółki,

- brak żądania wpisania sprzeciwu do protokołu,

- oddanie głosu „wstrzymuję się”, które co do zasady nie chroni tak, jak głos „przeciw”.



W praktyce warto mieć przygotowane brzmienie sprzeciwu jeszcze przed zgromadzeniem.

Agenda to pole gry

Kto kontroluje porządek obrad, kontroluje rozmowę. Nawet bez większości można:

- wnioskować o uzupełnienie agendy lub zwołanie zgromadzenia (zależnie od formy spółki i progu uprawnień),

- składać projekty uchwał – także o charakterze kierunkowym, jeśli statut na to pozwala,

- wnioskować o przerwę, gdy materiały są niepełne lub wymagają analizy.

Ważne Kluczem jest terminowość i precyzja: uzasadniony, dobrze opisany wniosek trudniej pominąć.

ESG: miękkie, ale nośne

Tematy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego coraz częściej przebijają się na walnych. Nawet jeśli uchwały mają charakter miękki, same pytania potrafią ustawić priorytety na kolejny rok: proszenie o jasne KPI, wyjaśnienie polityki klimatycznej, mapy ryzyka łańcucha dostaw czy zasady wynagradzania powiązane z celami niefinansowymi. Dobrze zredagowana propozycja „polityki” bywa skuteczniejsza niż konfrontacja.

Taktyka dnia zgromadzenia

• Przygotuj 3–5 kluczowych pytań i jedno alternatywne brzmienie uchwały.

• Skonsultuj się z innymi inwestorami – koalicje większości nie zmienią, ale mogą zmienić narrację.

• Pilnuj protokołu: głos „przeciw” + żądanie wpisania sprzeciwu.

• Korzystaj z pełnomocnika, jeśli nie możesz być obecny; zdalny udział to dziś standard tam, gdzie regulacje spółki na to pozwalają.

• Precyzja ponad emocje: krótkie, faktami podparte wypowiedzi.

Wnioski

Czerwiec to nie tylko dywidendy. To test dojrzałości właścicielskiej – moment, w którym mniejszość może postawić właściwe pytania, zaproponować kierunek i zabezpieczyć swoje prawa.

Demokracja korporacyjna działa wtedy, gdy głosy zamieniają się w argumenty, a argumenty w decyzje. Nawet niewielki pakiet może uruchomić duże zmiany, jeśli towarzyszy mu dobra strategia.



Mateusz Baran, partner w kancelarii CRIDO