Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Spółki » Czerwcowe święto demokracji korporacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed zgromadzeniem wspólników lub akcjonariuszy? Jakie są najczęstsze błędy?

Czerwcowe święto demokracji korporacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed zgromadzeniem wspólników lub akcjonariuszy? Jakie są najczęstsze błędy?

29 maja 2026, 13:56
CRIDO
zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy
Czerwiec to tradycyjnie miesiąc, w którym w spółkach kapitałowych odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy. Wynika to wprost z kodeksowych terminów – zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że właśnie teraz zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy.

To moment szczególny – swoiste „święto demokracji korporacyjnej”. Zwłaszcza w spółkach o rozproszonym akcjonariacie jest to często jedyna realna okazja, aby akcjonariusz – nawet mniejszościowy – poczuł, że uczestniczy w procesie decyzyjnym i może wpływać na kierunek rozwoju spółki.

Oczywiście arytmetyka głosów jest bezwzględna. Pakiet kilku procent akcji rzadko pozwala samodzielnie przeforsować rozstrzygnięcie. Nie oznacza to jednak, że głos pojedynczego akcjonariusza jest bez znaczenia. W praktyce liczy się nie tylko siła głosów, ale także siła argumentów – a ta może wpływać na innych uczestników zgromadzenia.

Jakie są realne narzędzia wpływu

Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie jest najważniejszym organem decyzyjnym spółki kapitałowej – to tutaj podejmuje się uchwały dotyczące jej kluczowych spraw.

Uprawnienia właścicielskie, które mają znaczenie dla wpływu na spółkę, obejmują w szczególności:

- prawo uczestnictwa w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu – akcjonariusz może brać udział osobiście lub przez pełnomocnika,
- prawo zabierania głosu w toku obrad – choć nie zawsze wyrażone wprost jednym przepisem, jest elementem uczestnictwa i praktyki funkcjonowania zgromadzeń,
- prawo zgłaszania wniosków i projektów uchwał (w szczególności przez uprawnionych akcjonariuszy/wspólników, często z progami ustawowymi lub statutowymi),
- prawo wpływu na porządek obrad, w tym – w określonych przypadkach – żądania zwołania zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w jego agendzie,
- prawo sprzeciwu i kwestionowania trybu podejmowania uchwał, co może mieć znaczenie procesowe i ochronne,
- prawo zaskarżenia uchwał zgromadzenia.

Czy pojedynczy akcjonariusz może się wypowiadać?

W praktyce – tak. Skoro akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać na nim swoje prawa, obejmuje to również możliwość zabierania głosu w toku obrad.

Nie jest to wyłącznie kwestia kultury korporacyjnej – to element istoty zgromadzenia jako forum. Zgromadzenie nie jest jedynie „maszynką do głosowania”, ale miejscem dyskusji nad sprawami spółki. W praktyce sposób wykonywania tego prawa regulują regulaminy zgromadzeń oraz przewodniczący obrad, ale co do zasady akcjonariusz ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

To właśnie ten element odróżnia bierne posiadanie udziałów od rzeczywistego uczestnictwa właścicielskiego.

Prawo do informacji jest najbardziej niedocenianym narzędziem mniejszości

Dobrze przygotowane, precyzyjne pytania do zarządu potrafią zmienić dynamikę zgromadzenia: ujawnić ryzyka, odsłonić założenia budżetowe, wyjaśnić politykę dywidendową czy logikę kluczowych umów. Warto je:
- przygotować z wyprzedzeniem (maksymalnie konkretne, oparte na sprawozdaniach),
- formułować w sposób, który wymusza odpowiedź „tak/nie” lub liczbową,
- kierować do protokołu, aby pozostał ślad dla akcjonariuszy nieobecnych.

Odmowa odpowiedzi powinna być umotywowana. Sama próba uzyskania informacji często wystarcza, by przesunąć akcenty w debacie, a nawet skłonić zarząd do uzupełnień w materiałach.

Najważniejszy gest proceduralny: sprzeciw do protokołu

Gdy uchwała budzi zastrzeżenia – liczy się nie tylko głos „przeciw”, ale i sprzeciw zaprotokołowany. To on otwiera drogę do późniejszego kwestionowania uchwał. Najczęstsze błędy:
- zbyt ogólny sprzeciw („bo się nie zgadzam”) zamiast wskazania naruszenia procedury lub interesu spółki,
- brak żądania wpisania sprzeciwu do protokołu,
- oddanie głosu „wstrzymuję się”, które co do zasady nie chroni tak, jak głos „przeciw”.

W praktyce warto mieć przygotowane brzmienie sprzeciwu jeszcze przed zgromadzeniem.

Agenda to pole gry

Kto kontroluje porządek obrad, kontroluje rozmowę. Nawet bez większości można:
- wnioskować o uzupełnienie agendy lub zwołanie zgromadzenia (zależnie od formy spółki i progu uprawnień),
- składać projekty uchwał – także o charakterze kierunkowym, jeśli statut na to pozwala,
- wnioskować o przerwę, gdy materiały są niepełne lub wymagają analizy.

Ważne

Kluczem jest terminowość i precyzja: uzasadniony, dobrze opisany wniosek trudniej pominąć.

ESG: miękkie, ale nośne

Tematy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego coraz częściej przebijają się na walnych. Nawet jeśli uchwały mają charakter miękki, same pytania potrafią ustawić priorytety na kolejny rok: proszenie o jasne KPI, wyjaśnienie polityki klimatycznej, mapy ryzyka łańcucha dostaw czy zasady wynagradzania powiązane z celami niefinansowymi. Dobrze zredagowana propozycja „polityki” bywa skuteczniejsza niż konfrontacja.

Taktyka dnia zgromadzenia

• Przygotuj 3–5 kluczowych pytań i jedno alternatywne brzmienie uchwały.

• Skonsultuj się z innymi inwestorami – koalicje większości nie zmienią, ale mogą zmienić narrację.

• Pilnuj protokołu: głos „przeciw” + żądanie wpisania sprzeciwu.

• Korzystaj z pełnomocnika, jeśli nie możesz być obecny; zdalny udział to dziś standard tam, gdzie regulacje spółki na to pozwalają.

• Precyzja ponad emocje: krótkie, faktami podparte wypowiedzi.

Wnioski

Czerwiec to nie tylko dywidendy. To test dojrzałości właścicielskiej – moment, w którym mniejszość może postawić właściwe pytania, zaproponować kierunek i zabezpieczyć swoje prawa.
Demokracja korporacyjna działa wtedy, gdy głosy zamieniają się w argumenty, a argumenty w decyzje. Nawet niewielki pakiet może uruchomić duże zmiany, jeśli towarzyszy mu dobra strategia.

Mateusz Baran, partner w kancelarii CRIDO

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
ZUS: można odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną – 1 czerwca mija termin na złożenie wniosku
29 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najpóźniej 1 czerwca 2026 r. przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 rok. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozliczy nadpłatę do końca roku.
Skarbówka lubi darowizny (dopasowane). To znak dla pracowników urzędów, że jest szansa na podatek
29 maja 2026

Darowizna „dopasowana” to w języku pracowników urzędów skarbowych taka darowizna od członka rodziny, która tłumaczy „na styk”, skąd pojawiły się u podatnika pieniądze. Np. fiskus zauważa, że podatnik kupił samochód za 100 000 zł, a na koncie bankowym miał 82 000 zł. W związku z tym podatnik tłumaczy się w US, że 9 000 zł dostał w darowiźnie od mamy, a 9 000 zł od brata. Daje to brakujące 18 000 zł.Obie darowizny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Mogłyby być o wiele wyższe niż dwa razy po 9 000 zł. Dla I grupy (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, macocha, ojczym, teściowie) limit darowizny, która – na mocy ustawy (bez zgłaszania) – jest zwolniona z podatku, wynosi 36 120 zł.
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
29 maja 2026

Rozliczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mogą budzić wątpliwości w zakresie ich odpowiedniej kwalifikacji. Spółki często stoją przed pytaniem czy wynagrodzenie za korzystanie z takiej nieruchomości należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie usług czy też uzyskane pieniądze będą stanowić odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez umowy. Dyrektor KIS wskazał w swojej interpretacji, że nawet w przypadku, w którym Spółka otwarcie sprzeciwia się korzystaniu z gruntu i wzywa do wydania gruntu, korzystanie z gruntu może być dorozumianie zakwalifikowane jako świadczenie usług.

Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
28 maja 2026

Przychody z innych źródeł to jedna z tych kategorii podatkowych, która często budzi wątpliwości przy rocznym rozliczeniu PIT. Podatnicy pytają najczęściej: czym dokładnie jest przychód z innych źródeł, czy trzeba zapłacić od niego podatek, gdzie wykazać go w zeznaniu oraz który formularz będzie właściwy: PIT-37 czy PIT-36. W tym artykule wyjaśniamy aktualne zasady rozliczania takich przychodów, pokazujemy praktyczne przykłady i omawiamy najważniejsze kwestie: przychody z innych źródeł w PIT-11, koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek, zwolnienia oraz różnice między PIT i CIT.
Skarbówka ostrzega rolników: jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
29 maja 2026

Jedna decyzja o przekazaniu ziemi w rodzinie może mieć znacznie poważniejsze skutki, niż większość rolników zakłada. W nowej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji jasno wskazuje, że nawet darowizna części gospodarstwa rolnego może prowadzić do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli nastąpi w okresie 5 lat od zakupu gruntów objętych ulgą.
Sposoby postępowania, gdy na koncie KSeF pojawi się faktura dokumentująca nie nasze zakupy
27 maja 2026

Wprowadzenie KSeF powoduje, że podatnik uzyskuje dostęp do wszystkich faktur przypisanych do jego numeru NIP – niezależnie od tego, czy faktycznie dokumentują one rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. W praktyce oznacza to, że w systemie mogą pojawić się faktury, które nie dotyczą działalności podatnika, zostały wystawione omyłkowo albo stanowią element działań o charakterze nadużycia.
Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a opodatkowanie VAT
27 maja 2026

Zakup towarów i usług, które są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, nie uprawnia do odliczenia VAT, gdy nie ma on związku z działalnością firmy, tylko potrzebami osobistymi pracownika. Dobra informacja jest taka, że podatnik nie musi naliczać VAT od tego świadczenia.

Polskie firmy stoją nad finansową przepaścią. Wystarczy minimalne pogorszenie, by ruszyła fala upadłości
26 maja 2026

Polskie firmy znalazły się w wyjątkowo niebezpiecznym momencie. Najnowszy raport pokazuje, że przedsiębiorstwom został już tylko symboliczny margines bezpieczeństwa finansowego. Eksperci ostrzegają: wystarczy niewielki wzrost opóźnień w płatnościach, by problemy z płynnością zaczęły rozlewać się po całej gospodarce.
Na koncie miała 82 000 zł. Kupiła samochód za 100 000 zł. Skarbówka pyta o 18 000 zł
26 maja 2026

Kłopoty przez brakujące 18 000 zł. Organ podatkowy wszczął postępowanie z tezą "18 000 zł pochodzi z nieopodatkowanych środków". A to oznacza ryzyko podatku w stawce 75%. A to wszystko w sytuacji, gdy kobieta miała na koncie "legalne" 82 000 zł. Ze źródła "X" dołożyła 18 000 zł. I za całość sumy kupiła za 100 000 zł Mercedesa. Te 18 000 zł uruchomiła gigantyczną machinę weryfikacyjną majątku i dochodów kobiety. Mitem jest więc przekonanie, że fiskus "przetrzepuje" legalność gotówki podatników tylko co do dużych kwot. W omówionej w artykule sprawie wystarczyło 18 000 zł.
