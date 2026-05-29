REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT

Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 13:21
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mogą budzić wątpliwości w zakresie ich odpowiedniej kwalifikacji. Spółki często stoją przed pytaniem czy wynagrodzenie za korzystanie z takiej nieruchomości należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie usług czy też uzyskane pieniądze będą stanowić odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez umowy. Dyrektor KIS wskazał w swojej interpretacji, że nawet w przypadku, w którym Spółka otwarcie sprzeciwia się korzystaniu z gruntu i wzywa do wydania gruntu, korzystanie z gruntu może być dorozumianie zakwalifikowane jako świadczenie usług.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości a obowiązek zapłaty VAT

Sprawa dotyczyła spółki będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka zawarła z wykonawcą umowę dotyczącą odkładania urobku z działek. Po upływie terminu na jaki zawarto tę umowę nie podpisano protokołu wydania nieruchomości, ze względu na niedopełnienie zobowiązań co do jej treści. Dodatkowo wykonawca pomimo upływu umownego terminu zakończenia, a także uzyskania odpowiednich zezwoleń, decyzji i pozwoleń nie zakończył formalnie procesu budowlano-refulacyjnego, nie dokonał odbioru robót oraz nie złożył zawiadomienia o zakończeniu budowy. Spółka oraz wykonawca zawarli drugą umowę, dotycząc odkładania urobku na nieruchomości, po zakończeniu której wykonawca zobowiązany był do wydania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

W związku z niewywiązaniem się z tego obowiązku, spółka skierowała do wykonawcy pismo dotyczące podpisania protokołu wydania nieruchomości. A miesiąc później skierowano dodatkowe pismo informujące, że na podstawie zapisów umownych uznano, iż Wykonawca bezumownie zajmuje nieruchomość i w związku z tym spółka zaczęła naliczać wynagrodzenie zgodnie z umową. Spółka pomimo pisma ze strony wykonawcy podtrzymała swoje stanowisko i doliczyła określoną kwotę wynagrodzenia. Jednakże w wątpliwość podjęto fakt czy opisywana sytuacja powinna być traktowana jako świadczenie usług, a do wynagrodzenia doliczony podatek VAT.

Czy wynagrodzenie miało charakter odszkodowania czy odpłatnej usługi?

Spółka stanęła na stanowisku, że wystawiane przez nią faktury nie były związane z świadczeniem usług i w związku z tym nie powinna doliczać do nich odpowiedniej wartości podatku od towarów i usług. Wskazała przy tym, że wykonawca po zakończeniu umowy korzystał z niej w inny sposób niż ten jaki został określony, natomiast sama Spółka już od pierwszego dnia sprzeciwiała się dalszemu korzystaniu z nieruchomości.

Spółka wskazała przy tym na interpretacje indywidualne dotyczące tej kwestii, w których za kluczowy moment dla ustalenia, czy dochodzi do tolerowania bezumownego korzystania z nieruchomości jest moment wyrażenie przez właściciela nieruchomości sprzeciwu wobec nieuprawnionego korzystania z jego rzeczy. W takim przypadku świadczenie to traktowane było jako odpłatne udostępnianie nieruchomości i podlegało VAT. Zdaniem spółki jej sytuacja jest jednak inna, ponieważ od dnia wygaśnięcia umowy zgłaszała oraz żądała wydania nieruchomości. Zdaniem spółki w takiej sytuacji nie doszło do przedłużenia ani zawiązania nowego stosunku umownego, a wykonawca korzystał z nieruchomości bez zgody Spółki. W związku z powyższym uzyskane wynagrodzenie w ocenie spółki miało charakter odszkodowawczy (za pozbawienie prawa do swobodnego dysponowania nieruchomością) i co za tym idzie nie podlegało przepisom ustawy o VAT.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Kalkulatory

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ, który w wydanej interpretacji indywidualnej (interpretacja indywidualna z 17 lutego 2026 r. sygn. 0111-KDIB3-1.4012.914.2025.2.IK) wskazał, iż spółka co prawda opisuje, że nie zgadzała się na korzystanie przez niego z nieruchomości, ale jak sama wskazuje kierowała do niego pisma oraz wystawiła faktury VAT za bezumowne korzystanie z niej. Spółka nie skierowała sprawy na drogę sądową tylko w pierwszej kolejności prowadziła rozmowy ugodowe, które doprowadziły do zwrotu nieruchomości. W związku z powyższym w ocenie organu spółka wyraziła zgodę na korzystanie przez wykonawcę z przedmiotowej nieruchomości, co za tym idzie omawiane świadczenie powinno być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy o VAT. Zdaniem organu otrzymana płatność ma na tyle bezpośredni związek z świadczoną usługą, iż bezsprzecznie należy uznać, że są one związane i będzie stanowić wynagrodzenie za wyświadczoną przez Spółkę usługę. W takiej sytuacji zdaniem organu usługa ta powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organ dodatkowo odniósł się do interpretacji przedstawionych przez spółkę wskazując, iż interpretacja, w której stanowisko było korzystne dla spółki jest interpretacją uwzględniającą wyrok sądu i nie jest zbieżna ze stanowiskiem przedstawianym przez organ interpretacyjny, druga natomiast z interpretacji przedstawiała stanowisko tożsame z tym, które zaprezentowano w przedmiotowej sprawie.

Sławomir Buszko - Partner ID Advisory Doradca Podatkowy

Powiązane
Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
Na koncie miała 82 000 zł. Kupiła samochód za 100 000 zł. Skarbówka pyta o 18 000 zł
Na koncie miała 82 000 zł. Kupiła samochód za 100 000 zł. Skarbówka pyta o 18 000 zł
Skarbówka ostrzega rolników: jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
Skarbówka ostrzega rolników: jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
ZUS: można odzyskać nadpłaconą składkę zdrowotną – 1 czerwca mija termin na złożenie wniosku
29 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najpóźniej 1 czerwca 2026 r. przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2025 rok. Jeśli tego nie zrobią, ZUS rozliczy nadpłatę do końca roku.
Skarbówka lubi darowizny (dopasowane). To znak dla pracowników urzędów, że jest szansa na podatek
29 maja 2026

Darowizna „dopasowana” to w języku pracowników urzędów skarbowych taka darowizna od członka rodziny, która tłumaczy „na styk”, skąd pojawiły się u podatnika pieniądze. Np. fiskus zauważa, że podatnik kupił samochód za 100 000 zł, a na koncie bankowym miał 82 000 zł. W związku z tym podatnik tłumaczy się w US, że 9 000 zł dostał w darowiźnie od mamy, a 9 000 zł od brata. Daje to brakujące 18 000 zł.Obie darowizny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Mogłyby być o wiele wyższe niż dwa razy po 9 000 zł. Dla I grupy (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, macocha, ojczym, teściowie) limit darowizny, która – na mocy ustawy (bez zgłaszania) – jest zwolniona z podatku, wynosi 36 120 zł.
Czerwcowe święto demokracji korporacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed zgromadzeniem wspólników lub akcjonariuszy? Jakie są najczęstsze błędy?
29 maja 2026

Czerwiec to tradycyjnie miesiąc, w którym w spółkach kapitałowych odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy. Wynika to wprost z kodeksowych terminów – zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że właśnie teraz zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy.
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
29 maja 2026

Rozliczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mogą budzić wątpliwości w zakresie ich odpowiedniej kwalifikacji. Spółki często stoją przed pytaniem czy wynagrodzenie za korzystanie z takiej nieruchomości należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie usług czy też uzyskane pieniądze będą stanowić odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez umowy. Dyrektor KIS wskazał w swojej interpretacji, że nawet w przypadku, w którym Spółka otwarcie sprzeciwia się korzystaniu z gruntu i wzywa do wydania gruntu, korzystanie z gruntu może być dorozumianie zakwalifikowane jako świadczenie usług.

REKLAMA

Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
28 maja 2026

Przychody z innych źródeł to jedna z tych kategorii podatkowych, która często budzi wątpliwości przy rocznym rozliczeniu PIT. Podatnicy pytają najczęściej: czym dokładnie jest przychód z innych źródeł, czy trzeba zapłacić od niego podatek, gdzie wykazać go w zeznaniu oraz który formularz będzie właściwy: PIT-37 czy PIT-36. W tym artykule wyjaśniamy aktualne zasady rozliczania takich przychodów, pokazujemy praktyczne przykłady i omawiamy najważniejsze kwestie: przychody z innych źródeł w PIT-11, koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek, zwolnienia oraz różnice między PIT i CIT.
Skarbówka ostrzega rolników: jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
29 maja 2026

Jedna decyzja o przekazaniu ziemi w rodzinie może mieć znacznie poważniejsze skutki, niż większość rolników zakłada. W nowej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji jasno wskazuje, że nawet darowizna części gospodarstwa rolnego może prowadzić do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli nastąpi w okresie 5 lat od zakupu gruntów objętych ulgą.
Sposoby postępowania, gdy na koncie KSeF pojawi się faktura dokumentująca nie nasze zakupy
27 maja 2026

Wprowadzenie KSeF powoduje, że podatnik uzyskuje dostęp do wszystkich faktur przypisanych do jego numeru NIP – niezależnie od tego, czy faktycznie dokumentują one rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. W praktyce oznacza to, że w systemie mogą pojawić się faktury, które nie dotyczą działalności podatnika, zostały wystawione omyłkowo albo stanowią element działań o charakterze nadużycia.
Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a opodatkowanie VAT
27 maja 2026

Zakup towarów i usług, które są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, nie uprawnia do odliczenia VAT, gdy nie ma on związku z działalnością firmy, tylko potrzebami osobistymi pracownika. Dobra informacja jest taka, że podatnik nie musi naliczać VAT od tego świadczenia.

REKLAMA

Polskie firmy stoją nad finansową przepaścią. Wystarczy minimalne pogorszenie, by ruszyła fala upadłości
26 maja 2026

Polskie firmy znalazły się w wyjątkowo niebezpiecznym momencie. Najnowszy raport pokazuje, że przedsiębiorstwom został już tylko symboliczny margines bezpieczeństwa finansowego. Eksperci ostrzegają: wystarczy niewielki wzrost opóźnień w płatnościach, by problemy z płynnością zaczęły rozlewać się po całej gospodarce.
Na koncie miała 82 000 zł. Kupiła samochód za 100 000 zł. Skarbówka pyta o 18 000 zł
26 maja 2026

Kłopoty przez brakujące 18 000 zł. Organ podatkowy wszczął postępowanie z tezą "18 000 zł pochodzi z nieopodatkowanych środków". A to oznacza ryzyko podatku w stawce 75%. A to wszystko w sytuacji, gdy kobieta miała na koncie "legalne" 82 000 zł. Ze źródła "X" dołożyła 18 000 zł. I za całość sumy kupiła za 100 000 zł Mercedesa. Te 18 000 zł uruchomiła gigantyczną machinę weryfikacyjną majątku i dochodów kobiety. Mitem jest więc przekonanie, że fiskus "przetrzepuje" legalność gotówki podatników tylko co do dużych kwot. W omówionej w artykule sprawie wystarczyło 18 000 zł.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA