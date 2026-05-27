Obowiązkowy KSeF stał się dla firm jedną z największych zmian w rozliczeniach VAT od lat. Wielu przedsiębiorców zakładało jednak, że mimo przejścia na faktury ustrukturyzowane nadal będzie mogło wygodnie wysyłać klientom „normalne” PDF-y jako czytelne wizualizacje dokumentów zapisanych w systemie. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że skarbówka patrzy na tę praktykę znacznie ostrzej, niż spodziewał się biznes.

W interpretacji indywidualnej z 5 maja 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.88.2026.1.RST, fiskus uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i wprost wskazał, że wizualizacja PDF może zostać potraktowana jako odrębna faktura. A to oznacza ryzyko zastosowania art. 108 ustawy o VAT i obowiązku zapłaty podatku po raz drugi. Sprawa dotyczyła spółki zarejestrowanej w Polsce jako czynny podatnik VAT, która planowała wystawiać faktury ustrukturyzowane w KSeF, a równolegle przesyłać kontrahentom ich wizualizacje PDF. Firma argumentowała, że dokument PDF miał być wyłącznie „odzwierciedleniem” faktury z systemu, zawierającym numer KSeF, kod QR i dane pozwalające jednoznacznie powiązać oba dokumenty. Skarbówka uznała jednak, że nawet pozornie niewielkie różnice mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Cały wniosek spółki opierał się na założeniu, że przedsiębiorcy i ich kontrahenci nadal potrzebują klasycznych wizualizacji dokumentów. Firma argumentowała, że sam plik XML z KSeF nie zawsze jest wystarczający z biznesowego punktu widzenia, dlatego równolegle chciała wysyłać klientom czytelne PDF-y zawierające dane z faktury ustrukturyzowanej. We wniosku bardzo dokładnie opisano planowany model działania. Najpierw miała zostać wystawiona faktura ustrukturyzowana w KSeF, następnie system generowałby PDF będący wizualizacją tej faktury. Dokument miał zawierać identyczne obowiązkowe dane, numer KSeF, datę przesłania do systemu oraz kod QR umożliwiający weryfikację.

Spółka podkreślała jednak, że wizualizacja mogłaby zawierać także dodatkowe informacje biznesowe albo prezentować część danych w nieco inny sposób. Jak wskazano: „Wizualizacja PDF może zawierać - oprócz danych obowiązkowych znajdujących się na fakturze ustrukturyzowanej - dodatkowe dane, które nie będą wpływać na klasyfikację przedmiotu transakcji. W szczególności nie będą to żadne z elementów, które określone są w art. 106e oraz 106j ustawy o VAT.”

We wniosku podano również przykład zmiany samego nagłówka pola: „(...) niektóre elementy Wizualizacji PDF mogą prezentować dane zawarte na fakturze ustrukturyzowanej w inny sposób, tj. przykładowo zamiast nagłówka „opis pozycji” może pojawić się nagłówek „nazwa produktu”. Niemniej będzie to wyłącznie sposób prezentacji danych, który nie wpływa na ich treść.”

Dla wielu firm to właśnie taki model wydawał się najbardziej naturalny. KSeF miał być formalnym źródłem faktury, a PDF praktycznym dokumentem do obiegu handlowego, księgowego czy kontraktowego. Interpretacja pokazuje jednak, że skarbówka nie chce dopuścić nawet do częściowego rozjechania się danych między XML-em a wizualizacją.

Najbardziej niebezpieczny okazał się jeden fragment. KIS uznał, że klient może zostać wprowadzony w błąd

Istotne znaczenie miał opis sytuacji, w której faktura ustrukturyzowana zawierałaby dodatkowe informacje niewidoczne na PDF-ie. We wniosku znalazł się taki fragment: „Może być również tak, że faktura ustrukturyzowana zawiera informacje dodatkowe (niewymagane ustawą o VAT), których nie ma w Wizualizacji PDF. Przykładowo, na fakturze ustrukturyzowanej mogą być dodatkowo (czyli ponad to, co w Wizualizacji PDF) uzupełnione pola dotyczące obciążeń lub odliczeń i konsekwentnie wykazana odpowiednio większa lub mniejsza kwota do zapłaty, czyli kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o obciążenia i pomniejszonemu o odliczenia. Natomiast kwota w polu P_15 faktury ustrukturyzowanej zawsze będzie równa wykazanej w Wizualizacji PDF kwocie należności ogółem, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT.”

Spółka przekonywała jednocześnie, że obowiązkowe elementy wynikające z art. 106e ustawy o VAT pozostaną identyczne, a kwota należności ogółem również będzie zgodna. Organ skarbowy uznał jednak, że to nie wystarcza. Dyrektor KIS bardzo wyraźnie wskazał, że nawet takie różnice mogą wprowadzać odbiorcę w błąd: „Odnosząc się zatem do powyższych różnic pomiędzy danymi znajdującymi się na fakturze ustrukturyzowanej i na Wizualizacji PDF należy stwierdzić, że tego typu różnice mogą wprowadzać w błąd odbiorcę faktury co do warunków transakcji i nie stanowią odzwierciedlenia faktury ustrukturyzowanej.”

To właśnie ten fragment interpretacji może wywołać największe poruszenie wśród przedsiębiorców. Fiskus praktycznie przesądził, że wizualizacja PDF nie może być jedynie „podobna” do faktury z KSeF. Musi być z nią merytorycznie zgodna. Organ podkreślił również, że struktura logiczna FA(3) umożliwia umieszczanie dodatkowych danych w sposób ustrukturyzowany, więc jeśli informacje znajdują się w XML-u, powinny pojawić się także na wizualizacji: „Jeśli więc zostaną one umieszczone na fakturze w KSeF powinny znaleźć odzwierciedlenie także w jej wizualizacji.”

Skarbówka ostrzega przed podwójnym VAT. Wystarczy, że dokument zostanie uznany za drugą fakturę

Najmocniejszy fragment interpretacji dotyczy art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. To właśnie ten przepis od lat budzi ogromne obawy przedsiębiorców, ponieważ pozwala fiskusowi żądać zapłaty podatku wykazanego na fakturze nawet wtedy, gdy dokument nie powinien zostać wystawiony. Dyrektor KIS przypomniał w interpretacji: „W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.”

Organ wyjaśnił również, że problem nie dotyczy wyłącznie tzw. pustych faktur dokumentujących nieistniejące transakcje. Ryzyko może pojawić się także wtedy, gdy ta sama sprzedaż zostanie udokumentowana dwoma różnymi dokumentami. W interpretacji znalazło się ostrzeżenie: „Jeżeli bowiem dokonana przez podatnika na rzecz kontrahenta czynność opodatkowana VAT zostanie udokumentowana dwoma różnymi fakturami, to co do zasady podatnik będzie obowiązany do zapłaty wykazanego podwójnie podatku (za tę samą czynność opodatkowaną).”

Skarbówka podkreśliła też, że sam numer KSeF i kod QR nie rozwiązują problemu. Nawet jeśli dokument zawiera identyfikatory systemowe, to różnice w danych nadal mogą prowadzić do uznania PDF-u za odrębny dokument podatkowy: „Zatem w ww. sytuacji, gdy Wizualizacja PDF będzie zwierała wszystkie kluczowe dane dla faktury, a jednocześnie będzie się różnić od faktury ustrukturyzowanej, może zostać uznana za odrębną fakturę, o której mowa w art. 108 ustawy.”

Problemem okazały się nawet nagłówki i sposób prezentacji danych. Fiskus bardzo dokładnie przeanalizował strukturę FA(3)

Interpretacja pokazuje, że urząd skarbowy analizuje nie tylko same kwoty i dane podatkowe, ale również sposób prezentowania informacji na wizualizacji. W interpretacji wskazano: „Wątpliwości budzi też wskazany sposób prezentowania danych zawartych w fakturze ustrukturyzowanej w inny sposób tj. przykładowo zamiast nagłówka „opis pozycji” może pojawić się nagłówek „nazwa produktu”.”

Organ stwierdził, że „Struktura logiczna FA(3) zawiera element „FaWiersz”, w którym znajduje się m.in. pole „P_7” dotyczące nazwy towaru lub usługi. Natomiast nie zawiera pola „opis pozycji”, który został wskazany we wniosku przez podatnika.”

Interpretacja pokazuje też, że skarbówka będzie porównywać dokument PDF z wizualizacją wygenerowaną bezpośrednio z systemu KSeF albo z aplikacji podatnika. Dyrektor KIS wyraźnie zaznaczył: „W przedmiotowej sprawie informacje podane na wizualizacji udostępnionej przez sprzedawcę nie będą zgodne z wizualizacją, którą nabywca wygeneruje np. w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 lub w swoim programie komercyjnym.” To wszytko oznaczać, że fiskus oczekuje bardzo wysokiego poziomu zgodności między dokumentem przesyłanym kontrahentowi a danymi zapisanymi w systemie.

Firma powoływała się na wcześniejsze stanowiska i interpretacje. Tym razem skarbówka zmieniła podejście

We wniosku spółka szeroko argumentowała, że wcześniejsze stanowiska Ministerstwa Finansów sugerowały bardziej elastyczne podejście do wizualizacji faktur. Firma przypomniała, że resort finansów wcześniej dopuszczał możliwość umieszczania dodatkowych informacji biznesowych na wizualizacji PDF. W uzasadnieniu stanowiska przytoczono stanowisko zespołu technicznego MF: „Dozwolone jest umieszczenie na wizualizacji faktury informacji dodatkowych, które nie zostały ujęte w schemie, takich jak np. logo, numer KSeF, informacje marketingowe, wyrażenie słowne kwoty należności ogółem, czy innego rodzaju informacje biznesowe specyficzne dla danej branży.”

Spółka powołała się również na wcześniejszą interpretację indywidualną z 11 czerwca 2024 r. o sygnaturze 0112-KDIL1-3.4012.126.2024.1.KK. Tam Dyrektor KIS miał potwierdzić możliwość stosowania wizualizacji zawierających szerszy zakres danych niż sama faktura w KSeF, pod warunkiem zachowania czytelności i braku sprzeczności. Wnioskodawca przekonywał: „Wizualizacja PDF będzie zawierała dane wystawionej wcześniej faktury ustrukturyzowanej (numer KSeF oraz datę przesłania faktury do KSeF), a także kod QR, dzięki czemu odbiorca Wizualizacji PDF będzie mógł w oczywisty sposób zidentyfikować, że dokument ten nie stanowi odrębnej faktury, a wyłącznie wizualizację faktury ustrukturyzowanej.”

Mimo tej argumentacji organ całkowicie odrzucił stanowisko spółki. W interpretacji końcowej znalazło się jednoznaczne stwierdzenie: „W efekcie Państwa stanowisko uznaję za nieprawidłowe.” To wszystko potwierdza, że w zakresie faktur w KSeF skarbówka może przyjmować coraz bardziej restrykcyjne podejście do wszelkich różnic między XML-em a dodatkowymi dokumentami przesyłanymi klientom.

VAT 2026. Komentarz

Czy ta interpretacja może wywołać jakieś zmiany w systemach księgowych i w obiegu firmowych dokumentów?

Dla wielu przedsiębiorców problem opisany w interpretacji nie jest wyłącznie teoretyczny. W praktyce na pewno spora liczba firm pozostawiła PDF-y jako podstawowe dokumenty używane przez handlowców, działy zakupów, logistykę czy kontrahentów zagranicznych. Interpretacja sugeruje jednak, że każda dodatkowa informacja, każdy inny sposób prezentacji danych, a nawet brak części pól obecnych w XML-u może generować ryzyko podatkowe.

A zatem, w praktyce przedsiębiorcy są zmuszeni dokładnie sprawdzać, czy wizualizacje generowane przez ich systemy faktycznie odpowiadają strukturze danych zapisanej w KSeF. Dotyczy to nie tylko wartości podatkowych, ale również opisów pól, dodatkowych sekcji, rozliczeń czy sposobu prezentowania informacji. W samej interpretacji wielokrotnie podkreśla się, że bardzo istotne znaczenie ma merytoryczna zgodność pomiędzy XML-em a wizualizacją PDF. Fiskus wskazał wprost: „Przepisy ustawy nie określają wymogów jakie powinny spełniać dokumenty stanowiące wizualizacje faktur ustrukturyzowanych. Jednak warunkiem koniecznym jest zachowanie merytorycznej zgodności pomiędzy wizualizacją a danymi zapisanymi w pliku XML. Zatem dane zamieszczane w wizualizacji powinny być spójne z danymi zawartymi na fakturze wystawionej za pomocą KSeF.”

Podstawa prawna Interpretacja indywidualna z dnia 5 maja 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.88.2026.1.RST

FAQ – KSeF i wizualizacje PDF: ryzyko podwójnej faktury i VAT

1. Czy po wdrożeniu KSeF firmy nadal mogą wysyłać kontrahentom faktury w PDF?

Tak, ale zgodnie z interpretacją indywidualną z 5 maja 2026 r. fiskus oczekuje, że PDF będzie wyłącznie wiernym odzwierciedleniem faktury ustrukturyzowanej zapisanej w KSeF. Jeżeli wizualizacja PDF zawiera inne dane, dodatkowe elementy wpływające na odbiór dokumentu albo prezentuje informacje w sposób mogący wprowadzać w błąd, urząd może uznać ją za odrębną fakturę.

2. Dlaczego fiskus uznał PDF za potencjalnie „drugą fakturę”?

Dyrektor KIS wskazał, że nawet niewielkie różnice między XML-em w KSeF a wizualizacją PDF mogą powodować rozbieżności dotyczące warunków transakcji. Chodzi nie tylko o kwoty, ale również dodatkowe pola, opisy czy sposób prezentacji danych. W efekcie PDF może zostać potraktowany jako osobny dokument podatkowy, co rodzi ryzyko zastosowania art. 108 ustawy o VAT.

3. Czy numer KSeF i kod QR zabezpieczają przedsiębiorcę przed ryzykiem?

Nie. Fiskus wprost podkreślił, że sam numer KSeF oraz kod QR nie gwarantują bezpieczeństwa podatkowego. Jeśli PDF zawiera dane różniące się od faktury ustrukturyzowanej, urząd nadal może uznać go za odrębną fakturę, nawet gdy dokument jednoznacznie odwołuje się do KSeF.

4. Jakie konsekwencje może mieć uznanie PDF-u za drugą fakturę?

Najpoważniejsze ryzyko dotyczy art. 108 ustawy o VAT. Oznacza to możliwość obowiązku ponownej zapłaty podatku VAT wykazanego na dokumencie. Fiskus przypomniał, że jeśli jedna transakcja zostanie udokumentowana dwoma różnymi fakturami, podatnik może zostać zobowiązany do zapłaty podatku „podwójnie” - mimo że sprzedaż miała miejsce tylko raz.

5. Co firmy powinny zrobić, aby ograniczyć ryzyko przy korzystaniu z PDF-ów po wdrożeniu KSeF?

Przedsiębiorcy powinni dokładnie zweryfikować sposób generowania wizualizacji PDF w swoich systemach księgowych i ERP. Istotne znaczenie ma pełna merytoryczna zgodność PDF-u z danymi zapisanymi w XML KSeF - nie tylko w zakresie kwot i stawek VAT, ale również opisów pól, dodatkowych sekcji oraz prezentacji danych. Interpretacja pokazuje, że nawet pozornie drobne różnice mogą zostać zakwestionowane przez fiskusa.